https://ria.ru/20200909/udmurtiya-1577005713.html

Власти Удмуртии построят 88 фельдшерско-акушерских пунктов

Власти Удмуртии в 2020 году введут в эксплуатацию 88 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), строительство 52 из которых уже началось, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T19:16

2020-09-09T19:16

2020-09-09T19:16

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

общество

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<strong>УФА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Власти <a href="https://ria.ru/location_Udmurtija" target="_blank">Удмуртии</a> в 2020 году введут в эксплуатацию 88 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), строительство 52 из которых уже началось, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.По данным пресс-службы, на сегодняшний день залит фундамент будущих ФАПов в восьми населенных пунктах Удмуртии. В Шарканском, Малопургинском, Балезинском, Юкаменском, Алнашском районах ведутся работы по проведению наружного водопровода, канализации. А в деревне Выжоил Якшур-Бодьинского района, деревне Старая Юмья Алнашского района и населенном пункте Старый Кыч Дебесского района уже производится монтаж металлоконструкций."Обеспечение населения медицинской помощью в шаговой доступности — одно из обязательных условий для создания комфортных условий жизни на селе. И ФАПы здесь играют первостепенную роль", — цитирует пресс-служба слова главы Удмуртии.В пресс-службе руководителя региона рассказали, что в 2020 году в республике сдадут в эксплуатацию всего 88 фельдшерско-акушерских пунктов."Всего по нацпроекту" Здравоохранение" в регионе в этом году построят 88 ФАПов. По строительству всех этих объектов, запланированных в 2020 году, в настоящее время заключаются контракты с подрядными организациями", - пояснили агентству в пресс-службе.

https://ria.ru/20200819/1576008962.html

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), общество