https://ria.ru/20200909/tramp-1577008412.html

Трамп считает честью быть номинированным на Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп считает честью быть номинированным на Нобелевскую премию мира, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T20:32

2020-09-09T20:32

2020-09-09T20:32

кейли макинани

партия прогресса

дональд трамп

нобелевская премия мира

сша

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<strong>ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> считает честью быть номинированным на Нобелевскую премию мира, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома <a href="http://ria.ru/person_keyli-makinani/" target="_blank" data-auto="true">Кейли Макинани</a>.Она подчеркнула, что номинация является "заслуженной".Она отметила, что президент был номирован на премию на фоне международной поддержки соглашений между <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a> и <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израилем</a>."Мирная сделка является еще одним свидетельством смелой дипломатии и видения президента Трампа, он считает честью, что его кандидатуру будет рассматривать Нобелевский комитет", - говорится в документе.Ранее депутат от норвежской "<a href="http://ria.ru/organization_Partija_progressa/" target="_blank" data-auto="true">Партии прогресса</a>" Кристиан Тибринг-Гедде номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире. Поводом для этого стало достижение при посредничестве США соглашения о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, подписание которого запланировано на 15 сентября в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a>.

https://ria.ru/20200909/tramp-1576996764.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кейли макинани, партия прогресса, дональд трамп, нобелевская премия мира, сша