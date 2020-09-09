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Трамп считает честью быть номинированным на Нобелевскую премию мира
Президент США Дональд Трамп считает честью быть номинированным на Нобелевскую премию мира, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T20:32
2020-09-09T20:32
кейли макинани
партия прогресса
дональд трамп
нобелевская премия мира
сша
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<strong>ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> считает честью быть номинированным на Нобелевскую премию мира, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома <a href="http://ria.ru/person_keyli-makinani/" target="_blank" data-auto="true">Кейли Макинани</a>.Она подчеркнула, что номинация является "заслуженной".Она отметила, что президент был номирован на премию на фоне международной поддержки соглашений между <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a> и <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израилем</a>."Мирная сделка является еще одним свидетельством смелой дипломатии и видения президента Трампа, он считает честью, что его кандидатуру будет рассматривать Нобелевский комитет", - говорится в документе.Ранее депутат от норвежской "<a href="http://ria.ru/organization_Partija_progressa/" target="_blank" data-auto="true">Партии прогресса</a>" Кристиан Тибринг-Гедде номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире. Поводом для этого стало достижение при посредничестве США соглашения о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, подписание которого запланировано на 15 сентября в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a>.
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кейли макинани, партия прогресса, дональд трамп, нобелевская премия мира, сша

Трамп считает честью быть номинированным на Нобелевскую премию мира

20:32 09.09.2020
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© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© REUTERS / Tom Brenner
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает честью быть номинированным на Нобелевскую премию мира, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
Она подчеркнула, что номинация является "заслуженной".

"Сегодня президент Трамп был номинирован на Нобелевскую премию мира 2021 за его лидерство и посреднические усилия в заключении Авраамских соглашений, который послужили полной нормализации отношений между Израилем и ОАЭ и которые знаменуют собой большой шаг вперед на пути к миру на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении Макинани.

Она отметила, что президент был номирован на премию на фоне международной поддержки соглашений между ОАЭ и Израилем.
"Мирная сделка является еще одним свидетельством смелой дипломатии и видения президента Трампа, он считает честью, что его кандидатуру будет рассматривать Нобелевский комитет", - говорится в документе.

"Мирная сделка является еще одним свидетельством смелой дипломатии и видения президента Трампа, он считает честью, что его кандидатуру будет рассматривать Нобелевский комитет", - говорится в документе.

Ранее депутат от норвежской "Партии прогресса" Кристиан Тибринг-Гедде номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире. Поводом для этого стало достижение при посредничестве США соглашения о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, подписание которого запланировано на 15 сентября в Вашингтоне.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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Кейли МакинаниПартия прогрессаДональд ТрампНобелевская премия мираСША
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