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https://ria.ru/20200909/tramp-1576996764.html
Трамп за полчаса ретвитнул 17 постов о выдвижении на Нобелевскую премию
Президент США Дональд Трамп за полчаса ретвитнул 17 сообщений о выдвижении его на Нобелевскую премию мира. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T16:50
2020-09-09T16:50
майкл коэн
партия прогресса
нобелевская премия
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> за полчаса ретвитнул 17 сообщений о выдвижении его на Нобелевскую премию мира.Только два из них он снабдил благодарностью: "Спасибо!". Остальные сообщения Трамп просто ретвитнул.В 2019 году Трамп заявлял, что мог бы получить Нобелевскую премию мира "много за что, если бы они давали ее честно". После этого он добавил, что комитет премии так не поступает. В качестве примера он привел присуждение премии в этой номинации своему предшественнику <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Бараку Обаме</a>, который, по мнению Трампа, получил ее "непонятно за что".Экс-адвокат Трампа <a href="http://ria.ru/person_Majjkl_Koehn/" target="_blank" data-auto="true">Майкл Коэн</a> в вышедшей во вторник книге "Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа" писал, что президент буквально вышел из себя, когда узнал о присуждении премии Обаме, которому, как утверждает Коэн, Трамп завидовал и не любил его.Ранее депутат от норвежской "<a href="http://ria.ru/organization_Partija_progressa/" target="_blank" data-auto="true">Партии прогресса</a>" Кристиан Тибринг-Гедде номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире. Поводом для этого стало достижение при посредничестве США соглашения о нормализации отношений между <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израилем</a> и Объединенными Арабскими Эмиратами, подписание которого запланировано на 15 сентября в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a>.
https://ria.ru/20200909/voennye-1576964223.html
https://ria.ru/20200908/radikaly-1576958600.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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майкл коэн, партия прогресса, нобелевская премия, дональд трамп, сша, в мире

Трамп за полчаса ретвитнул 17 постов о выдвижении на Нобелевскую премию

16:50 09.09.2020
578
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп за полчаса ретвитнул 17 сообщений о выдвижении его на Нобелевскую премию мира.
Только два из них он снабдил благодарностью: "Спасибо!". Остальные сообщения Трамп просто ретвитнул.
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В 2019 году Трамп заявлял, что мог бы получить Нобелевскую премию мира "много за что, если бы они давали ее честно". После этого он добавил, что комитет премии так не поступает. В качестве примера он привел присуждение премии в этой номинации своему предшественнику Бараку Обаме, который, по мнению Трампа, получил ее "непонятно за что".
Экс-адвокат Трампа Майкл Коэн в вышедшей во вторник книге "Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа" писал, что президент буквально вышел из себя, когда узнал о присуждении премии Обаме, которому, как утверждает Коэн, Трамп завидовал и не любил его.
Ранее депутат от норвежской "Партии прогресса" Кристиан Тибринг-Гедде номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире. Поводом для этого стало достижение при посредничестве США соглашения о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, подписание которого запланировано на 15 сентября в Вашингтоне.
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Майкл КоэнПартия прогрессаНобелевская премияДональд ТрампСШАВ мире
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