https://ria.ru/20200909/tramp-1576995431.html

Нобелевская премия потеряла сакральный смысл, считают эксперты

Давно утратила престиж. Эксперты оценили выдвижение Трампа на Нобеле

2020-09-09T16:29

2020-09-09T16:29

2020-09-09T16:29

центр политической информации

нобелевская премия

дональд трамп

нобелевская премия мира

высшая школа экономики (вшэ)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Нобелевская премия давно утратила свой престиж и сакральный смысл, став политическим инструментом, и выдвижение президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> кандидатом на премию мира подтверждает это, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Ценность Нобелевской премии для большинства людей сейчас оценивается только деньгами, а не смыслом, отметил Баширов. Он также выразил сожаление тому, что нобелевский комитет "идет на поводу у этих сигналов". Однако при этом эксперт обратил внимание на то, что Трамп за время своего президентского срока действительно не организовал ни одной войны, и это его отличает от многих других президентов США.Схожей позиции придерживается и политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев. Он напомнил, что предшественник Трампа на посту американского президента <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Барак Обама</a> развязывал войны, но при этом в 2009 году получил Нобелевскую премию мира. Эксперт считает, что на фоне Обамы Трамп мог бы получить "две Нобелевских премии", поскольку он не начал новых войн, а старые конфликты заморозил.По мнению гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, номинирование Трампа на премию мира "довершает падение" группы, которая занимается отбором кандидатов на Нобелевскую премию."Просто дальше падать уже некуда. Вручать Нобелевскую премию мира человеку, который разрушил систему коллективной безопасности путем последовательного выхода из всех соглашений, было бы преступлением или верхом цинизма", - заключил Мухин.

https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576990723.html

https://ria.ru/20200909/tramp-1576988976.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр политической информации, нобелевская премия, дональд трамп, нобелевская премия мира, высшая школа экономики (вшэ), сша, в мире