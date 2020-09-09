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https://ria.ru/20200909/tramp-1576995431.html
Нобелевская премия потеряла сакральный смысл, считают эксперты
Давно утратила престиж. Эксперты оценили выдвижение Трампа на Нобеле
2020-09-09T16:29
2020-09-09T16:29
центр политической информации
нобелевская премия
дональд трамп
нобелевская премия мира
высшая школа экономики (вшэ)
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Нобелевская премия давно утратила свой престиж и сакральный смысл, став политическим инструментом, и выдвижение президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> кандидатом на премию мира подтверждает это, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Ценность Нобелевской премии для большинства людей сейчас оценивается только деньгами, а не смыслом, отметил Баширов. Он также выразил сожаление тому, что нобелевский комитет "идет на поводу у этих сигналов". Однако при этом эксперт обратил внимание на то, что Трамп за время своего президентского срока действительно не организовал ни одной войны, и это его отличает от многих других президентов США.Схожей позиции придерживается и политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев. Он напомнил, что предшественник Трампа на посту американского президента <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Барак Обама</a> развязывал войны, но при этом в 2009 году получил Нобелевскую премию мира. Эксперт считает, что на фоне Обамы Трамп мог бы получить "две Нобелевских премии", поскольку он не начал новых войн, а старые конфликты заморозил.По мнению гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, номинирование Трампа на премию мира "довершает падение" группы, которая занимается отбором кандидатов на Нобелевскую премию."Просто дальше падать уже некуда. Вручать Нобелевскую премию мира человеку, который разрушил систему коллективной безопасности путем последовательного выхода из всех соглашений, было бы преступлением или верхом цинизма", - заключил Мухин.
https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576990723.html
https://ria.ru/20200909/tramp-1576988976.html
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центр политической информации, нобелевская премия, дональд трамп, нобелевская премия мира, высшая школа экономики (вшэ), сша, в мире

Нобелевская премия потеряла сакральный смысл, считают эксперты

16:29 09.09.2020
11152
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Давно утратила престиж. Эксперты оценили выдвижение Трампа на Нобеле
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Нобелевская премия давно утратила свой престиж и сакральный смысл, став политическим инструментом, и выдвижение президента США Дональда Трампа кандидатом на премию мира подтверждает это, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"Нобелевскую премию уже настолько дискредитировали, обесценили, что она перестала нести свой сакральный смысл, который был первоначально. Мы привыкли к тому, что нобелевские лауреаты - это те, кто несет некий смысл. Но премия стала инструментом в политике", - сказал политолог Марат Баширов.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 15:31Протесты в Белоруссии
Туск предложил выдвинуть Тихановских на Нобелевскую премию мира
Ценность Нобелевской премии для большинства людей сейчас оценивается только деньгами, а не смыслом, отметил Баширов. Он также выразил сожаление тому, что нобелевский комитет "идет на поводу у этих сигналов". Однако при этом эксперт обратил внимание на то, что Трамп за время своего президентского срока действительно не организовал ни одной войны, и это его отличает от многих других президентов США.
Схожей позиции придерживается и политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев. Он напомнил, что предшественник Трампа на посту американского президента Барак Обама развязывал войны, но при этом в 2009 году получил Нобелевскую премию мира. Эксперт считает, что на фоне Обамы Трамп мог бы получить "две Нобелевских премии", поскольку он не начал новых войн, а старые конфликты заморозил.
"В целом Нобелевская премия уже давно утратила свой престиж. Вместо оценки реальных заслуг - здесь просто американский междусобойчик, а премии дают по политическим мотивам", - сказал Матвейчев.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 14:56
В Госдуме прокомментировали выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира
По мнению гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, номинирование Трампа на премию мира "довершает падение" группы, которая занимается отбором кандидатов на Нобелевскую премию.
"Просто дальше падать уже некуда. Вручать Нобелевскую премию мира человеку, который разрушил систему коллективной безопасности путем последовательного выхода из всех соглашений, было бы преступлением или верхом цинизма", - заключил Мухин.
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Центр политической информацииНобелевская премияДональд ТрампНобелевская премия мираВысшая школа экономики (ВШЭ)СШАВ мире
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