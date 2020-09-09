Трамп поблагодарил за выдвижение его на Нобелевскую премию мира
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в Twitter поблагодарил за выдвижение его кандидатуры на Нобелевскую премию мира.
Ранее депутат от норвежской "Партии прогресса" Кристиан Тибринг-Гедде номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире. Поводом для этого стало достижение при посредничестве США соглашения о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, подписание которого запланировано на 15 сентября в Вашингтоне.
"Спасибо!" - написал Трамп в первом твите на эту тему в среду, сопроводив комментарием ретвит сообщения издания The Jerusalem Post.
Позже он в течение нескольких минут разместил ссылку на статью New York Post об этом, поблагодарил радиоведущего Марка Левина, ретвитнув его сообщение, что Трамп "заслуживает Нобелевской премии мира", и добавил еще несколько ретвитов.
В 2019 году Трамп заявлял, что мог бы получить Нобелевскую премию мира "много за что, если бы они давали ее честно". После этого он добавил, что комитет премии так не поступает. В качестве примера он привел присуждение премии в этой номинации его предшественнику Бараку Обаме, который, по мнению Трампа, получил ее "непонятно за что".
Экс-адвокат Трампа Майкл Коэн в вышедшей во вторник книге "Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа" писал, что президент буквально вышел из себя, когда узнал о присуждении премии Обаме, которому, как утверждает Коэн, Трамп завидовал и не любил.