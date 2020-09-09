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https://ria.ru/20200909/tramp-1576995296.html
Трамп поблагодарил за выдвижение его на Нобелевскую премию мира
Президент США Дональд Трамп в Twitter поблагодарил за выдвижение его кандидатуры на Нобелевскую премию мира. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T16:28
2020-09-09T16:28
майкл коэн
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости.</strong> Президент США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> в <a href="https://twitter.com/realdonaldtrump" target="_blank">Twitter</a> поблагодарил за выдвижение его кандидатуры на Нобелевскую премию мира.Ранее депутат от норвежской "Партии прогресса" Кристиан Тибринг-Гедде номинировал Трампа на <a href="https://ria.ru/event_Nobelevskaja_premija_mira" target="_blank">Нобелевскую премию мира</a> за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире. Поводом для этого стало достижение при посредничестве США соглашения о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, подписание которого запланировано на 15 сентября в Вашингтоне."Спасибо!" - написал Трамп в первом твите на эту тему в среду, сопроводив комментарием ретвит сообщения издания The Jerusalem Post.Позже он в течение нескольких минут разместил ссылку на статью New York Post об этом, поблагодарил радиоведущего Марка Левина, ретвитнув его сообщение, что Трамп "заслуживает Нобелевской премии мира", и добавил еще несколько ретвитов.В 2019 году Трамп заявлял, что мог бы получить Нобелевскую премию мира "много за что, если бы они давали ее честно". После этого он добавил, что комитет премии так не поступает. В качестве примера он привел присуждение премии в этой номинации его предшественнику Бараку Обаме, который, по мнению Трампа, получил ее "непонятно за что".Экс-адвокат Трампа <a href="https://ria.ru/person_Majjkl_Koehn" target="_blank">Майкл Коэн</a> в вышедшей во вторник книге "Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа" писал, что президент буквально вышел из себя, когда узнал о присуждении премии Обаме, которому, как утверждает Коэн, Трамп завидовал и не любил.
https://ria.ru/20200909/tramp-1576988976.html
https://ria.ru/20200909/voennye-1576964223.html
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Новости
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майкл коэн, дональд трамп, сша, в мире

Трамп поблагодарил за выдвижение его на Нобелевскую премию мира

16:28 09.09.2020
1759
© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в Twitter поблагодарил за выдвижение его кандидатуры на Нобелевскую премию мира.
Ранее депутат от норвежской "Партии прогресса" Кристиан Тибринг-Гедде номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире. Поводом для этого стало достижение при посредничестве США соглашения о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, подписание которого запланировано на 15 сентября в Вашингтоне.
"Спасибо!" - написал Трамп в первом твите на эту тему в среду, сопроводив комментарием ретвит сообщения издания The Jerusalem Post.
Позже он в течение нескольких минут разместил ссылку на статью New York Post об этом, поблагодарил радиоведущего Марка Левина, ретвитнув его сообщение, что Трамп "заслуживает Нобелевской премии мира", и добавил еще несколько ретвитов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 14:56
В Госдуме оценили выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира
В 2019 году Трамп заявлял, что мог бы получить Нобелевскую премию мира "много за что, если бы они давали ее честно". После этого он добавил, что комитет премии так не поступает. В качестве примера он привел присуждение премии в этой номинации его предшественнику Бараку Обаме, который, по мнению Трампа, получил ее "непонятно за что".
Экс-адвокат Трампа Майкл Коэн в вышедшей во вторник книге "Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа" писал, что президент буквально вышел из себя, когда узнал о присуждении премии Обаме, которому, как утверждает Коэн, Трамп завидовал и не любил.
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