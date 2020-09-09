https://ria.ru/20200909/tramp-1576995296.html

Трамп поблагодарил за выдвижение его на Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп в Twitter поблагодарил за выдвижение его кандидатуры на Нобелевскую премию мира. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T16:28

2020-09-09T16:28

2020-09-09T16:28

майкл коэн

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости.</strong> Президент США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> в <a href="https://twitter.com/realdonaldtrump" target="_blank">Twitter</a> поблагодарил за выдвижение его кандидатуры на Нобелевскую премию мира.Ранее депутат от норвежской "Партии прогресса" Кристиан Тибринг-Гедде номинировал Трампа на <a href="https://ria.ru/event_Nobelevskaja_premija_mira" target="_blank">Нобелевскую премию мира</a> за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире. Поводом для этого стало достижение при посредничестве США соглашения о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, подписание которого запланировано на 15 сентября в Вашингтоне."Спасибо!" - написал Трамп в первом твите на эту тему в среду, сопроводив комментарием ретвит сообщения издания The Jerusalem Post.Позже он в течение нескольких минут разместил ссылку на статью New York Post об этом, поблагодарил радиоведущего Марка Левина, ретвитнув его сообщение, что Трамп "заслуживает Нобелевской премии мира", и добавил еще несколько ретвитов.В 2019 году Трамп заявлял, что мог бы получить Нобелевскую премию мира "много за что, если бы они давали ее честно". После этого он добавил, что комитет премии так не поступает. В качестве примера он привел присуждение премии в этой номинации его предшественнику Бараку Обаме, который, по мнению Трампа, получил ее "непонятно за что".Экс-адвокат Трампа <a href="https://ria.ru/person_Majjkl_Koehn" target="_blank">Майкл Коэн</a> в вышедшей во вторник книге "Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа" писал, что президент буквально вышел из себя, когда узнал о присуждении премии Обаме, которому, как утверждает Коэн, Трамп завидовал и не любил.

https://ria.ru/20200909/tramp-1576988976.html

https://ria.ru/20200909/voennye-1576964223.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майкл коэн, дональд трамп, сша, в мире