https://ria.ru/20200909/tramp-1576978879.html

Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Депутат от норвежской Партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде номинировал президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за "усилия по разрешению... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T12:45

2020-09-09T12:45

2020-09-09T14:15

ближний восток

дональд трамп

иордания

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Депутат от норвежской Партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде номинировал президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> на Нобелевскую премию мира за "усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире", сообщил телеканал <a href="https://www.foxnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fox News</a>."Я думаю, в попытках установить мир между государствами он сделал больше, чем большинство других номинантов на Премию мира", — сказал депутат в беседе с каналом.В письме Нобелевскому комитету Тибринг-Гедде заявил, что администрация Трампа сыграла ключевую роль в установлении отношений <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>. По его словам, "так как ожидается, что другие страны Ближнего Востока последуют примеру ОАЭ, это соглашение может стать переломным моментом, благодаря которому <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближний Восток</a> станет регионом сотрудничества и процветания".Церемония подписания соглашения о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ запланирована в Вашингтоне на 15 сентября. В совместном с Соединенными Штатами трехстороннем заявлении говорится, что Израиль по условиям этой сделки временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан. Таким образом, Эмираты станут третьей арабской страной после <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египта</a> и <a href="http://ria.ru/location_Jordan/" target="_blank" data-auto="true">Иордании</a>, признавшей Израиль. Палестинское руководство, со своей стороны, объявило о решительном неприятии этого соглашения.

https://ria.ru/20200131/1564116149.html

Александр И "Господи, прости", прошептал пребывающий в раю Нобель :) 74

Olga Mironova Почему бы и нет 49

41

ближний восток

иордания

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ближний восток, дональд трамп, иордания, сша, в мире