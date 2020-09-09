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https://ria.ru/20200909/tramp-1576978879.html
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
Депутат от норвежской Партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде номинировал президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за "усилия по разрешению... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:45
2020-09-09T14:15
ближний восток
дональд трамп
иордания
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Депутат от норвежской Партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде номинировал президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> на Нобелевскую премию мира за "усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире", сообщил телеканал <a href="https://www.foxnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fox News</a>."Я думаю, в попытках установить мир между государствами он сделал больше, чем большинство других номинантов на Премию мира", — сказал депутат в беседе с каналом.В письме Нобелевскому комитету Тибринг-Гедде заявил, что администрация Трампа сыграла ключевую роль в установлении отношений <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>. По его словам, "так как ожидается, что другие страны Ближнего Востока последуют примеру ОАЭ, это соглашение может стать переломным моментом, благодаря которому <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближний Восток</a> станет регионом сотрудничества и процветания".Церемония подписания соглашения о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ запланирована в Вашингтоне на 15 сентября. В совместном с Соединенными Штатами трехстороннем заявлении говорится, что Израиль по условиям этой сделки временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан. Таким образом, Эмираты станут третьей арабской страной после <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египта</a> и <a href="http://ria.ru/location_Jordan/" target="_blank" data-auto="true">Иордании</a>, признавшей Израиль. Палестинское руководство, со своей стороны, объявило о решительном неприятии этого соглашения.
https://ria.ru/20200131/1564116149.html
"Господи, прости", прошептал пребывающий в раю Нобель :)
74
Почему бы и нет
49
41
ближний восток
иордания
сша
РИА Новости
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60
ближний восток, дональд трамп, иордания, сша, в мире

Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

12:45 09.09.2020 (обновлено: 14:15 09.09.2020)
14257
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© REUTERS / Tom Brenner
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Депутат от норвежской Партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде номинировал президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за "усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире", сообщил телеканал Fox News.
"Я думаю, в попытках установить мир между государствами он сделал больше, чем большинство других номинантов на Премию мира", — сказал депутат в беседе с каналом.
В письме Нобелевскому комитету Тибринг-Гедде заявил, что администрация Трампа сыграла ключевую роль в установлении отношений Израиля и ОАЭ. По его словам, "так как ожидается, что другие страны Ближнего Востока последуют примеру ОАЭ, это соглашение может стать переломным моментом, благодаря которому Ближний Восток станет регионом сотрудничества и процветания".
Церемония подписания соглашения о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ запланирована в Вашингтоне на 15 сентября. В совместном с Соединенными Штатами трехстороннем заявлении говорится, что Израиль по условиям этой сделки временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан.
Таким образом, Эмираты станут третьей арабской страной после Египта и Иордании, признавшей Израиль. Палестинское руководство, со своей стороны, объявило о решительном неприятии этого соглашения.
Медаль лауреата Нобелевской премии - РИА Новости, 1920, 31.01.2020
31 января, 16:20
Греция выдвинула ЕСПЧ на Нобелевскую премию мира
352442121113
Обсудить 41
Ближний ВостокДональд ТрампИорданияСШАВ мире
Популярные комментарии
"Господи, прости", прошептал пребывающий в раю Нобель :)
9 сентября, 12:50
Александр ИАлександр И
50202002
Почему бы и нет
9 сентября, 12:46
Olga MironovaOlga Mironova
11601328
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