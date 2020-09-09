https://ria.ru/20200909/tramp-1576963704.html
Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
Президент США Дональд Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и КНР. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T02:41
2020-09-09T02:41
2020-09-09T02:41
россия
дональд трамп
китай
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что создавал космические силы по образцу <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank">КНР</a>.Выступая перед сторонниками в <a href="http://ria.ru/location_StateofNorthCarolina/" target="_blank" data-auto="true">Северной Каролине</a>, Трамп заявил, что космические силы не входили первоначально в список его предвыборных обещаний."Я понял это только после того, как стал президентом, потому что я увидел, что делают Россия и Китай. Я сказал: мы должны сделать то же", - сказал Трамп."Это было непросто. Это было очень тяжело", - добавил президент США, говоря о создании космических сил.Став президентом, Трамп повысил уровень Космического командования вооруженных сил с подразделения ВВС до отдельного рода войск.
https://ria.ru/20200811/1575635164.html
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китай
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дональд трамп, китай, сша, в мире