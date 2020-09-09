https://ria.ru/20200909/tramp-1576963704.html

Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и КНР. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T02:41

2020-09-09T02:41

2020-09-09T02:41

россия

дональд трамп

китай

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что создавал космические силы по образцу <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank">КНР</a>.Выступая перед сторонниками в <a href="http://ria.ru/location_StateofNorthCarolina/" target="_blank" data-auto="true">Северной Каролине</a>, Трамп заявил, что космические силы не входили первоначально в список его предвыборных обещаний."Я понял это только после того, как стал президентом, потому что я увидел, что делают Россия и Китай. Я сказал: мы должны сделать то же", - сказал Трамп."Это было непросто. Это было очень тяжело", - добавил президент США, говоря о создании космических сил.Став президентом, Трамп повысил уровень Космического командования вооруженных сил с подразделения ВВС до отдельного рода войск.

https://ria.ru/20200811/1575635164.html

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россия

китай

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, китай, сша, в мире