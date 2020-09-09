https://ria.ru/20200909/traktory-1576992772.html

В Оренбуржье в 2021 году начнут выпуск тракторов и комбайнов

В Оренбуржье со следующего года начнется серийный выпуск тракторов и зерноуборочных комбайнов, сообщил РИА Новости губернатор Оренбургской области Денис Паслер. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T15:54

2020-09-09T15:54

2020-09-09T15:54

оренбургская область

денис паслер

оренбургская область

оренбург

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<strong>ОРЕНБУРГ, 9 сен – РИА Новости. </strong> В Оренбуржье со следующего года начнется серийный выпуск тракторов и зерноуборочных комбайнов, сообщил РИА Новости губернатор Оренбургской области <a href="http://ria.ru/person_Denis_Pasler/" target="_blank" data-auto="true">Денис Паслер</a>. "Серийное производство тракторов и зерноуборочных комбайнов на заводе John Deere в <a href="http://ria.ru/location_Orenburg/" target="_blank" data-auto="true">Оренбурге</a> начнется в первом квартале следующего года", — сказал Паслер после посещения производственной площадки предприятия.Он уточнил, что серийное производство тракторов с двигателем мощностью от 230 до 410 лошадиных сил начнется уже в январе 2021 года, а в марте начнут выпускать зерноуборочные комбайны мощностью 275 и 305 лошадиных сил. Планируется, что в следующем году в Оренбуржье выпустят 138 тракторов и 54 комбайна.Глава региона напомнил, что обсуждение графика переноса сборочного производства компании из <a href="http://ria.ru/organization_Domodedovo_aehroport/" target="_blank" data-auto="true">Домодедова</a> в Оренбуржье состоялось всего год назад. "Для сельхозпроизводителей региона создано огромное преимущество: ремонтная база рядом, есть возможность изучить и опробовать технику перед покупкой. Для обновления парка сельскохозяйственной техники в регионе – это важный фактор", — отметил Паслер, добавив, что в настоящее время прорабатывается проект соглашения о сотрудничестве между правительством <a href="http://ria.ru/location_Orenburgskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Оренбургской области</a> и компанией "Джон Дир Русь", которое предусматривает скидки при приобретении сельхозтехники.По данным на начало 2020 года, в хозяйствах области имелось более 16 тысяч тракторов и около пяти с половиной тысяч комбайнов.

https://ria.ru/20200610/1572752277.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис паслер, оренбургская область, оренбург