https://ria.ru/20200909/tiktok-1576998202.html

Опальный "Тик Ток" стал самым популярным приложением в мире

Сервис коротких видеороликов Tik Tok оказался наиболее загружаемым мобильным приложением по итогам августа 2020 года. Такие данные приводит сервис аналитики... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T17:12

2020-09-09T17:12

2020-09-09T17:12

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Сервис коротких видеороликов Tik Tok оказался наиболее загружаемым мобильным приложением по итогам августа 2020 года. Такие данные приводит сервис аналитики <u><a href="https://sensortower-china.com/blog/top-apps-worldwide-august-2020-by-downloads" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sensor Tower</a></u>.Первое место по загрузкам у китайского Tik Tok оказалось сразу в App Store и Google Play. Всего за август во всем мире загрузили приложение 63,3 миллиона раз. Больше всего его устанавливали жители Бразилии и Индонезии.А вот "серебро" досталось на разных платформах разным приложениям. Пользователи продукции <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> предпочитали устанавливать ZOOM для видеосвязи, a в мире <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a> интерес вызвало приложение Snack Video — аналог того же Tik Tok. Это связано с тем, что последний оказался заблокированным в Индии и испытывает проблемы в США.Среди прочих популярных неигровых приложений, которые чаще всего загружали по всему миру, оказались Facebook, Instagram и <a href="http://ria.ru/organization_WhatsApp_Inc/" target="_blank" data-auto="true">WhatsApp</a>.

https://ria.ru/20200827/tiktok-1576364721.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

android, whatsapp inc., apple, технологии