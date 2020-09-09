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https://ria.ru/20200909/tiktok-1576998202.html
Опальный "Тик Ток" стал самым популярным приложением в мире
Сервис коротких видеороликов Tik Tok оказался наиболее загружаемым мобильным приложением по итогам августа 2020 года. Такие данные приводит сервис аналитики... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T17:12
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Сервис коротких видеороликов Tik Tok оказался наиболее загружаемым мобильным приложением по итогам августа 2020 года. Такие данные приводит сервис аналитики <u><a href="https://sensortower-china.com/blog/top-apps-worldwide-august-2020-by-downloads" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sensor Tower</a></u>.Первое место по загрузкам у китайского Tik Tok оказалось сразу в App Store и Google Play. Всего за август во всем мире загрузили приложение 63,3 миллиона раз. Больше всего его устанавливали жители Бразилии и Индонезии.А вот "серебро" досталось на разных платформах разным приложениям. Пользователи продукции <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> предпочитали устанавливать ZOOM для видеосвязи, a в мире <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a> интерес вызвало приложение Snack Video — аналог того же Tik Tok. Это связано с тем, что последний оказался заблокированным в Индии и испытывает проблемы в США.Среди прочих популярных неигровых приложений, которые чаще всего загружали по всему миру, оказались Facebook, Instagram и <a href="http://ria.ru/organization_WhatsApp_Inc/" target="_blank" data-auto="true">WhatsApp</a>.
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android, whatsapp inc., apple, технологии

Опальный "Тик Ток" стал самым популярным приложением в мире

17:12 09.09.2020
1674
© Радио Sputnik / Сергей ТучинСтраница TikTok на экране компьютера
Страница TikTok на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Радио Sputnik / Сергей Тучин
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Сервис коротких видеороликов Tik Tok оказался наиболее загружаемым мобильным приложением по итогам августа 2020 года. Такие данные приводит сервис аналитики Sensor Tower.
Первое место по загрузкам у китайского Tik Tok оказалось сразу в App Store и Google Play. Всего за август во всем мире загрузили приложение 63,3 миллиона раз. Больше всего его устанавливали жители Бразилии и Индонезии.
А вот "серебро" досталось на разных платформах разным приложениям. Пользователи продукции Apple предпочитали устанавливать ZOOM для видеосвязи, a в мире Android интерес вызвало приложение Snack Video — аналог того же Tik Tok. Это связано с тем, что последний оказался заблокированным в Индии и испытывает проблемы в США.
Среди прочих популярных неигровых приложений, которые чаще всего загружали по всему миру, оказались Facebook, Instagram и WhatsApp.
Кевин Майер - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 09:16
Глава TikTok покидает компанию после угроз Трампа о блокировке приложения
2421204
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РИА НаукаAndroidWhatsApp Inc.AppleТехнологии
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