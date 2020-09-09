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https://ria.ru/20200909/tikhonov-1577009601.html
Басманный суд арестовал замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова
Басманный суд Москвы санкционировал арест замминистра энергетики России Анатолия Тихонова по обвинению в хищении свыше 600 миллионов рублей, передает... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T21:16
2020-09-09T22:26
задержание замглавы минэнерго анатолия тихонова
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Басманный суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> санкционировал арест замминистра энергетики России Анатолия Тихонова по обвинению в хищении свыше 600 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.<a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> в среду предъявил Тихонову, его советнику Роману Рыжкову, вице-президенту компании "<a href="http://ria.ru/organization_LANIT/" target="_blank" data-auto="true">Ланит</a>" Владимиру Макарову и Виктору Серебрякову обвинение в крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК России) и попросил арестовать до 8 ноября.По мнению следствия, махинацию Тихонов провел, будучи директором государственного предприятия "Российское энергетическое агентство", украдены "не менее 603 миллионов рублей", выделенные <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> "для создания информационной системы".
https://ria.ru/20200909/tikhonov-1577006092.html
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РИА Новости
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задержание замглавы минэнерго анатолия тихонова, министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия

Басманный суд арестовал замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова

21:16 09.09.2020 (обновлено: 22:26 09.09.2020)
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© Фото : Министерство энергетики Российской ФедерацииЗаместитель министра энергетики Анатолий Тихонов
Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Фото : Министерство энергетики Российской Федерации
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы санкционировал арест замминистра энергетики России Анатолия Тихонова по обвинению в хищении свыше 600 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья Валентина Левашова.

СК в среду предъявил Тихонову, его советнику Роману Рыжкову, вице-президенту компании "Ланит" Владимиру Макарову и Виктору Серебрякову обвинение в крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК России) и попросил арестовать до 8 ноября.
По мнению следствия, махинацию Тихонов провел, будучи директором государственного предприятия "Российское энергетическое агентство", украдены "не менее 603 миллионов рублей", выделенные Минэнерго "для создания информационной системы".
Вице-президент компании Ланит Владимир Макаров, проходящий соучастником по уголовному делу о хищении более 600 млн рублей бюджетных средств, во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 19:27
Суд арестовал первого фигуранта дела замглавы Минэнерго Тихонова
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Задержание замглавы Минэнерго Анатолия ТихоноваМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Происшествия
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