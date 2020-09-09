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https://ria.ru/20200909/tikhonov-1577008216.html
Замглавы Минэнерго Тихонов попросил судью не арестовывать его
Замминистра энергетики России Анатолий Тихонов просит суд не заключать его под стражу по обвинению в хищении свыше 600 миллионов рублей, передает корреспондент... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T20:24
2020-09-09T21:54
задержание замглавы минэнерго анатолия тихонова
ланит
следственный комитет россии (ск рф)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Замминистра энергетики России Анатолий Тихонов просит суд не заключать его под стражу по обвинению в хищении свыше 600 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Адвокаты предполагают, что более мягкая мера пресечения также гарантирует, что он не будет оказывать давление на ход следствия и не предпримет попытки скрыться."Я бы просил суд не назначать мне меру пресечения, связанную с лишением свободы. Прошу домашний арест", - обратился к судье Тихонов.<a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> в среду предъявил Тихонову, его советнику Роману Рыжкову, вице-президенту компании "<a href="http://ria.ru/organization_LANIT/" target="_blank" data-auto="true">Ланит</a>" Владимиру Макарову и Виктору Серебрякову обвинение в крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и попросил арестовать до 8 ноября.По мнению следствия, махинацию Тихонов провел, будучи директором государственного предприятия "Российское энергетическое агентство", украдены "не менее 603 миллионов рублей", выделенные <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> "для создания информационной системы".
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задержание замглавы минэнерго анатолия тихонова, ланит, следственный комитет россии (ск рф), министерство энергетики рф (минэнерго россии), москва, происшествия

Замглавы Минэнерго Тихонов попросил судью не арестовывать его

20:24 09.09.2020 (обновлено: 21:54 09.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения фигурантам дела замминистра энергетики А. Тихонова в Москве
Избрание меры пресечения фигурантам дела замминистра энергетики А. Тихонова в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Замминистра энергетики России Анатолий Тихонов просит суд не заключать его под стражу по обвинению в хищении свыше 600 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.
Адвокаты предполагают, что более мягкая мера пресечения также гарантирует, что он не будет оказывать давление на ход следствия и не предпримет попытки скрыться.
"Я бы просил суд не назначать мне меру пресечения, связанную с лишением свободы. Прошу домашний арест", - обратился к судье Тихонов.
СК в среду предъявил Тихонову, его советнику Роману Рыжкову, вице-президенту компании "Ланит" Владимиру Макарову и Виктору Серебрякову обвинение в крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и попросил арестовать до 8 ноября.
По мнению следствия, махинацию Тихонов провел, будучи директором государственного предприятия "Российское энергетическое агентство", украдены "не менее 603 миллионов рублей", выделенные Минэнерго "для создания информационной системы".
Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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Задержание замглавы Минэнерго Анатолия ТихоноваЛАНИТСледственный комитет России (СК РФ)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)МоскваПроисшествия
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