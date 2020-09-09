https://ria.ru/20200909/tikhonov-1577008216.html

Замглавы Минэнерго Тихонов попросил судью не арестовывать его

Замминистра энергетики России Анатолий Тихонов просит суд не заключать его под стражу по обвинению в хищении свыше 600 миллионов рублей, передает корреспондент... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T20:24

2020-09-09T20:24

2020-09-09T21:54

задержание замглавы минэнерго анатолия тихонова

ланит

следственный комитет россии (ск рф)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Замминистра энергетики России Анатолий Тихонов просит суд не заключать его под стражу по обвинению в хищении свыше 600 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Адвокаты предполагают, что более мягкая мера пресечения также гарантирует, что он не будет оказывать давление на ход следствия и не предпримет попытки скрыться."Я бы просил суд не назначать мне меру пресечения, связанную с лишением свободы. Прошу домашний арест", - обратился к судье Тихонов.<a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> в среду предъявил Тихонову, его советнику Роману Рыжкову, вице-президенту компании "<a href="http://ria.ru/organization_LANIT/" target="_blank" data-auto="true">Ланит</a>" Владимиру Макарову и Виктору Серебрякову обвинение в крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и попросил арестовать до 8 ноября.По мнению следствия, махинацию Тихонов провел, будучи директором государственного предприятия "Российское энергетическое агентство", украдены "не менее 603 миллионов рублей", выделенные <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> "для создания информационной системы".

https://ria.ru/20200909/tikhonov-1577007615.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание замглавы минэнерго анатолия тихонова, ланит, следственный комитет россии (ск рф), министерство энергетики рф (минэнерго россии), москва, происшествия