Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200909/tikhonov-1577008135.html
Защита Тихонова заявила о его невиновности
Замминистр энергетики России Анатолий Тихонов не причастен к хищению свыше 600 миллионов рублей, заявил Басманном суде Москвы один из его представителей,... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T20:22
2020-09-09T22:06
задержание замглавы минэнерго анатолия тихонова
следственный комитет россии (ск рф)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1577010590_0:179:3072:1906_1400x0_80_0_0_e1a49ada3205bfa8fc480d26625043f0.jpg
<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Замминистр энергетики России Анатолий Тихонов не причастен к хищению свыше 600 миллионов рублей, заявил Басманном суде Москвы один из его представителей, передает корреспондент РИА Новости."Мы уверены в своей невиновности и намерены ее доказать", - заявил один из адвокатов.<a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> в среду предъявил Тихонову, его советнику Роману Рыжкову, вице-президенту компании "Ланит" Владимиру Макарову и Виктору Серебрякову обвинение в крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и попросил арестовать до 8 ноября.По мнению следствия, махинацию Тихонов провел, будучи директором государственного предприятия "Российское энергетическое агентство", украдены "не менее 603 миллионов рублей", выделенные <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> "для создания информационной системы".
https://ria.ru/20200909/tikhonov-1577007615.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1577010590_68:0:2799:2048_1400x0_80_0_0_f2f5e21fb8b55be4bfc6959c2c504988.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание замглавы минэнерго анатолия тихонова, следственный комитет россии (ск рф), министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия

Защита Тихонова заявила о его невиновности

20:22 09.09.2020 (обновлено: 22:06 09.09.2020)
432
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения фигурантам дела замминистра энергетики А. Тихонова в Москве
Избрание меры пресечения фигурантам дела замминистра энергетики А. Тихонова в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Замминистр энергетики России Анатолий Тихонов не причастен к хищению свыше 600 миллионов рублей, заявил Басманном суде Москвы один из его представителей, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы уверены в своей невиновности и намерены ее доказать", - заявил один из адвокатов.
СК в среду предъявил Тихонову, его советнику Роману Рыжкову, вице-президенту компании "Ланит" Владимиру Макарову и Виктору Серебрякову обвинение в крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и попросил арестовать до 8 ноября.
По мнению следствия, махинацию Тихонов провел, будучи директором государственного предприятия "Российское энергетическое агентство", украдены "не менее 603 миллионов рублей", выделенные Минэнерго "для создания информационной системы".
Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 20:01
В СК заявили о попытке окружения Тихонова оказать давление на свидетелей
0121133
Обсудить 2
Задержание замглавы Минэнерго Анатолия ТихоноваСледственный комитет России (СК РФ)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Происшествия
Рекомендуем
Избрание меры пресечения фигурантам дела замминистра энергетики А. Тихонова в Москве
Замглавы Минэнерго Тихонов попросил судью не арестовывать его
Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов
В СК заявили о попытке окружения Тихонова оказать давление на свидетелей
Здание МИД Польши в Варшаве
МИД Польши оценил слова Лукашенко об управлении протестами из-под Варшавы
Президент США Дональд Трамп
Трамп считает честью быть номинированным на Нобелевскую премию мира
Сотрудники правоохранительных органов и участники акции протеста в Минске
США призвали освободить всех несправедливо задержанных в Белоруссии
Понижение уровня воды в Волге
В Сургуте четыре человека погибли при столкновении катера и баржи
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
В ЛНР ответили на слова украинского депутата о немытых детях в Донбассе
Леонид Черновецкий
Экс-мэр Киева подал в суд на правительство из-за закона о русском языке
Начальник Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России Дмитрий Вольвач в рамках пленарной сессии: Валютное регулирование: лицом к экспортеру в рамках Московского финансового форума 2019 на площадке Центрального выставочного зала Манеж
Замглавы ФНС рассказал о "самом страшном сне" службы
Исполнительный секретарь координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов во время пресс-конференции в пресс-центре Укринформ
Член КС оппозиции оценил перспективы вернуться в Белоруссию
Десятирублевая монета
Спецпредставитель Путина рассказал, без чего нельзя победить бедность
Вице-президент компании Ланит Владимир Макаров, проходящий соучастником по уголовному делу о хищении более 600 млн рублей бюджетных средств, во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы
Суд арестовал первого фигуранта дела замглавы Минэнерго Тихонова
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
Добровинский назвал еще одну ошибку защиты Ефремова
Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов
Защита обжалует арест замминистра энергетики Тихонова
Номер отеля
Российских туристов возмутило название отеля в Турции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:32Кинолог рассказал, как действовать при встрече с бездомными собаками
03:32"Гегемонистские фантазии": Пушков жестко ответил Госдепу США
03:05Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей через госуслуги
03:02В Мексике обнаружили обезглавленное тело журналиста
02:34Эксперт рассказал, как Ефремов может использовать подставу Пашаева
02:07Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины
02:03Эксперт рассказал, какие настройки в смартфоне лучше не трогать
02:00Назван способ сделать вредную пищу полезной
01:50Число жертв COVID-19 в мире превысило 900 тысяч
01:09Врач назвал версию внезапной смерти невесты в день свадьбы в Дагестане
00:16Ефремов сообщил, что Пашаев больше не будет его адвокатом
23:58Евросоюз призвал завершить диалог Сербии и Косово под своей эгидой
23:32Трамп уверен, что спас миллионы американцев от коронавируса
23:18В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов
23:14Водителям рассказали, как их могут "подловить" за невнимательность
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:59СМИ: бразильский штат намерен исследовать российскую вакцину от COVID-19
22:59Тихановскую наградили на Международном экономическом форуме в Польше
22:55Экс-глава Офиса президента Украины покинул страну, опасаясь расправы
22:42Российские МиГ-29 перехватили самолеты ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Лента новостейМолния