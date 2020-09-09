https://ria.ru/20200909/tikhonov-1577008135.html

Защита Тихонова заявила о его невиновности

Замминистр энергетики России Анатолий Тихонов не причастен к хищению свыше 600 миллионов рублей, заявил Басманном суде Москвы один из его представителей,... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T20:22

2020-09-09T20:22

2020-09-09T22:06

задержание замглавы минэнерго анатолия тихонова

следственный комитет россии (ск рф)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1577010590_0:179:3072:1906_1400x0_80_0_0_e1a49ada3205bfa8fc480d26625043f0.jpg

<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Замминистр энергетики России Анатолий Тихонов не причастен к хищению свыше 600 миллионов рублей, заявил Басманном суде Москвы один из его представителей, передает корреспондент РИА Новости."Мы уверены в своей невиновности и намерены ее доказать", - заявил один из адвокатов.<a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> в среду предъявил Тихонову, его советнику Роману Рыжкову, вице-президенту компании "Ланит" Владимиру Макарову и Виктору Серебрякову обвинение в крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и попросил арестовать до 8 ноября.По мнению следствия, махинацию Тихонов провел, будучи директором государственного предприятия "Российское энергетическое агентство", украдены "не менее 603 миллионов рублей", выделенные <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> "для создания информационной системы".

https://ria.ru/20200909/tikhonov-1577007615.html

2

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание замглавы минэнерго анатолия тихонова, следственный комитет россии (ск рф), министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия