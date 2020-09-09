https://ria.ru/20200909/tikhonov-1577008135.html
Защита Тихонова заявила о его невиновности
Замминистр энергетики России Анатолий Тихонов не причастен к хищению свыше 600 миллионов рублей, заявил Басманном суде Москвы один из его представителей,... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T20:22
2020-09-09T20:22
2020-09-09T22:06
задержание замглавы минэнерго анатолия тихонова
следственный комитет россии (ск рф)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1577010590_0:179:3072:1906_1400x0_80_0_0_e1a49ada3205bfa8fc480d26625043f0.jpg
<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Замминистр энергетики России Анатолий Тихонов не причастен к хищению свыше 600 миллионов рублей, заявил Басманном суде Москвы один из его представителей, передает корреспондент РИА Новости."Мы уверены в своей невиновности и намерены ее доказать", - заявил один из адвокатов.<a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> в среду предъявил Тихонову, его советнику Роману Рыжкову, вице-президенту компании "Ланит" Владимиру Макарову и Виктору Серебрякову обвинение в крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и попросил арестовать до 8 ноября.По мнению следствия, махинацию Тихонов провел, будучи директором государственного предприятия "Российское энергетическое агентство", украдены "не менее 603 миллионов рублей", выделенные <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> "для создания информационной системы".
https://ria.ru/20200909/tikhonov-1577007615.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1577010590_68:0:2799:2048_1400x0_80_0_0_f2f5e21fb8b55be4bfc6959c2c504988.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание замглавы минэнерго анатолия тихонова, следственный комитет россии (ск рф), министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия