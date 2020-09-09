https://ria.ru/20200909/tikhonov-1577007615.html

В СК заявили о попытке окружения Тихонова оказать давление на свидетелей

Друзья и близкие замминистра энергетики России Анатолия Тихонова, обвиняемого в мошенничестве на 603 миллиона рублей, пытались оказать давление на свидетелей,... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T20:01

2020-09-09T20:01

2020-09-09T20:09

задержание замглавы минэнерго анатолия тихонова

россия

следственный комитет россии (ск рф)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

франция

происшествия

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Друзья и близкие замминистра энергетики России Анатолия Тихонова, обвиняемого в мошенничестве на 603 миллиона рублей, пытались оказать давление на свидетелей, заявил следователь в Басманном суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Суд рассматривает вопрос об аресте Тихонова, таким доводом следователь обосновал необходимость этой меры пресечения.Замминистра задержали накануне, его подозревают в хищении 603 миллионов рублей. Украдены средства, выделенные <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/">Минэнерго</a> "для создания информационной системы". По мнению следствия, махинацию Тихонов провел, будучи директором государственного предприятия "Российское энергетическое агентство".Другие предполагаемые участники аферы — советник Тихонова Роман Рыжков, вице-президент компании "<a href="http://ria.ru/organization_LANIT/" target="_blank">Ланит</a>" Владимир Макаров и Виктор Серебряков, должность которого не называется. Дома и на работе у фигурантов прошли обыски, "изъяты документы и предметы, имеющие значение для дела".

https://ria.ru/20200909/tikhonov-1577006092.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание замглавы минэнерго анатолия тихонова, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство энергетики рф (минэнерго россии), франция, происшествия