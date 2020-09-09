https://ria.ru/20200909/tikhonov-1577007615.html
В СК заявили о попытке окружения Тихонова оказать давление на свидетелей
Друзья и близкие замминистра энергетики России Анатолия Тихонова, обвиняемого в мошенничестве на 603 миллиона рублей, пытались оказать давление на свидетелей,... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T20:01
2020-09-09T20:01
2020-09-09T20:09
задержание замглавы минэнерго анатолия тихонова
россия
следственный комитет россии (ск рф)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
франция
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Друзья и близкие замминистра энергетики России Анатолия Тихонова, обвиняемого в мошенничестве на 603 миллиона рублей, пытались оказать давление на свидетелей, заявил следователь в Басманном суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Суд рассматривает вопрос об аресте Тихонова, таким доводом следователь обосновал необходимость этой меры пресечения.Замминистра задержали накануне, его подозревают в хищении 603 миллионов рублей. Украдены средства, выделенные <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/">Минэнерго</a> "для создания информационной системы". По мнению следствия, махинацию Тихонов провел, будучи директором государственного предприятия "Российское энергетическое агентство".Другие предполагаемые участники аферы — советник Тихонова Роман Рыжков, вице-президент компании "<a href="http://ria.ru/organization_LANIT/" target="_blank">Ланит</a>" Владимир Макаров и Виктор Серебряков, должность которого не называется. Дома и на работе у фигурантов прошли обыски, "изъяты документы и предметы, имеющие значение для дела".
https://ria.ru/20200909/tikhonov-1577006092.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание замглавы минэнерго анатолия тихонова, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство энергетики рф (минэнерго россии), франция, происшествия