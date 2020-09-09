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https://ria.ru/20200909/tikhonov-1577007615.html
В СК заявили о попытке окружения Тихонова оказать давление на свидетелей
Друзья и близкие замминистра энергетики России Анатолия Тихонова, обвиняемого в мошенничестве на 603 миллиона рублей, пытались оказать давление на свидетелей,... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T20:01
2020-09-09T20:09
задержание замглавы минэнерго анатолия тихонова
россия
следственный комитет россии (ск рф)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
франция
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Друзья и близкие замминистра энергетики России Анатолия Тихонова, обвиняемого в мошенничестве на 603 миллиона рублей, пытались оказать давление на свидетелей, заявил следователь в Басманном суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Суд рассматривает вопрос об аресте Тихонова, таким доводом следователь обосновал необходимость этой меры пресечения.Замминистра задержали накануне, его подозревают в хищении 603 миллионов рублей. Украдены средства, выделенные <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/">Минэнерго</a> "для создания информационной системы". По мнению следствия, махинацию Тихонов провел, будучи директором государственного предприятия "Российское энергетическое агентство".Другие предполагаемые участники аферы — советник Тихонова Роман Рыжков, вице-президент компании "<a href="http://ria.ru/organization_LANIT/" target="_blank">Ланит</a>" Владимир Макаров и Виктор Серебряков, должность которого не называется. Дома и на работе у фигурантов прошли обыски, "изъяты документы и предметы, имеющие значение для дела".
https://ria.ru/20200909/tikhonov-1577006092.html
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россия
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задержание замглавы минэнерго анатолия тихонова, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство энергетики рф (минэнерго россии), франция, происшествия

В СК заявили о попытке окружения Тихонова оказать давление на свидетелей

20:01 09.09.2020 (обновлено: 20:09 09.09.2020)
3336
© Фото : ФГБУ "РЭА"Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов
Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Фото : ФГБУ "РЭА"
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Друзья и близкие замминистра энергетики России Анатолия Тихонова, обвиняемого в мошенничестве на 603 миллиона рублей, пытались оказать давление на свидетелей, заявил следователь в Басманном суде Москвы.

"Следствие располагает оперативными данными, что близкие, окружение Тихонова, пытались предпринять действия, направленные на давление на свидетелей", - заявил следователь.

Вице-президент компании Ланит Владимир Макаров, проходящий соучастником по уголовному делу о хищении более 600 млн рублей бюджетных средств, во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 19:27
Суд арестовал первого фигуранта дела замглавы Минэнерго Тихонова
Суд рассматривает вопрос об аресте Тихонова, таким доводом следователь обосновал необходимость этой меры пресечения.
Замминистра задержали накануне, его подозревают в хищении 603 миллионов рублей. Украдены средства, выделенные Минэнерго "для создания информационной системы". По мнению следствия, махинацию Тихонов провел, будучи директором государственного предприятия "Российское энергетическое агентство".
Другие предполагаемые участники аферы — советник Тихонова Роман Рыжков, вице-президент компании "Ланит" Владимир Макаров и Виктор Серебряков, должность которого не называется. Дома и на работе у фигурантов прошли обыски, "изъяты документы и предметы, имеющие значение для дела".
76822562
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Задержание замглавы Минэнерго Анатолия ТихоноваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)ФранцияПроисшествия
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