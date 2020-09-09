https://ria.ru/20200909/tikhonov-1577006092.html

Суд арестовал первого фигуранта дела замглавы Минэнерго Тихонова

Басманный суд Москвы санкционировал арест первого фигуранта дела о хищении 603 миллионов рублей, обвинение по которому также предъявлено замминистру энергетики... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T19:27

2020-09-09T19:27

2020-09-09T20:00

задержание замглавы минэнерго анатолия тихонова

россия

ланит

следственный комитет россии (ск рф)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Басманный суд Москвы санкционировал арест первого фигуранта дела о хищении 603 миллионов рублей, обвинение по которому также предъявлено замминистру энергетики России Анатолию Тихонову, передает корреспондент РИА Новости.Всего <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> попросил арестовать замглавы <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> и трех предполагаемых соучастников. Первым в СИЗО отправился сотрудник ООО "Национальный центр электронных моделей" Виктор Серебряков, который ранее работал в руководстве ЗАО "Ланит", в ближайшее время суд вынесет решение в отношении вице-президента компании "<a href="http://ria.ru/organization_LANIT/" target="_blank" data-auto="true">Ланит</a>" Владимира Макарова.Следователь в суде заявил о неустановленных соучастниках и эпизодах преступной деятельности, которые также еще предстоит выявить. "Похищенные деньги в полном объеме еще не выявлены", - добавил представитель СК. Как отметили участники процесса, руководящей роли в преступлении Серебряков не играл, но его вина, считает следователь, подтверждается показаниями свидетелей, протоколами осмотра техники и другими доказательствами. Кроме того, следователь располагает данными, что обвиняемые пытаются оказать давление на лиц, возможно имеющих информацию о деле.В свою очередь адвокат заявил, что в деле есть лишь показания одного человека "некоего Щербова, ранее судимого за мошенничество", который пришел с явкой с повинной и желанием заключить досудебное соглашение о сотрудничестве.В свою очередь обвиняемый отметил, что не признает вину и отвечал только за техническую часть. Он добавил, что разработал много систем, в том числе Госуслуги. Серебряков сказал, что в спорном проекте было "сложное техническое задание, неготовность заказчика, сложная нормативная база, которую нельзя было выяснить на этапе госзаказа".

https://ria.ru/20200909/zaderzhanie-1576990914.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание замглавы минэнерго анатолия тихонова, россия, ланит, следственный комитет россии (ск рф), министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия