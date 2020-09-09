https://ria.ru/20200909/tikhonov-1576981901.html

Замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова обвинили в хищении 603 млн рублей

Заместителю министра энергетики России Анатолию Тихонову предъявили обвинение в хищении 603 миллионов рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T13:13

2020-09-09T13:13

2020-09-09T22:00

ланит

следственный комитет россии (ск рф)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

задержание замглавы минэнерго анатолия тихонова

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576942252_0:227:3072:1955_1400x0_80_0_0_d3c60a5db30755ab0f11ce7ec83325cc.jpg

<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Заместителю министра энергетики России Анатолию Тихонову предъявили обвинение в хищении 603 миллионов рублей, сообщила официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК</a> Светлана Петренко.Украдены средства, выделенные <u><a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/">Минэнерго</a></u> "для создания информационной системы". По мнению следствия, махинацию Тихонов провел, будучи директором государственного предприятия "Российское энергетическое агентство". Другие предполагаемые участники аферы — советник Тихонова Роман Рыжков, вице-президент компании "<a href="http://ria.ru/organization_LANIT/" target="_blank" data-auto="true">Ланит</a>" Владимир Макаров и Виктор Серебряков, должность которого не называется.Дома и на работе у фигурантов прошли обыски, "изъяты документы и предметы, имеющие значение для дела". СК планирует добиваться заключения обвиняемых в СИЗО.

https://ria.ru/20200828/obvinenie-1576427071.html

https://ria.ru/20200820/zaderzhanie-1576067634.html

Алексей Николаевич Украл бы батон колбасы то посадили бы , а так НЕТ! 78

Вячеслав Ермаков Каковы же истинные масштабы воровства власть предержащих? Страшно подумать. 52

30

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ланит, следственный комитет россии (ск рф), министерство энергетики рф (минэнерго россии), задержание замглавы минэнерго анатолия тихонова, происшествия