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Замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова обвинили в хищении 603 млн рублей
Заместителю министра энергетики России Анатолию Тихонову предъявили обвинение в хищении 603 миллионов рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T13:13
2020-09-09T22:00
ланит
следственный комитет россии (ск рф)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
задержание замглавы минэнерго анатолия тихонова
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Заместителю министра энергетики России Анатолию Тихонову предъявили обвинение в хищении 603 миллионов рублей, сообщила официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК</a> Светлана Петренко.Украдены средства, выделенные <u><a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/">Минэнерго</a></u> "для создания информационной системы". По мнению следствия, махинацию Тихонов провел, будучи директором государственного предприятия "Российское энергетическое агентство". Другие предполагаемые участники аферы — советник Тихонова Роман Рыжков, вице-президент компании "<a href="http://ria.ru/organization_LANIT/" target="_blank" data-auto="true">Ланит</a>" Владимир Макаров и Виктор Серебряков, должность которого не называется.Дома и на работе у фигурантов прошли обыски, "изъяты документы и предметы, имеющие значение для дела". СК планирует добиваться заключения обвиняемых в СИЗО.
https://ria.ru/20200828/obvinenie-1576427071.html
https://ria.ru/20200820/zaderzhanie-1576067634.html
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Каковы же истинные масштабы воровства власть предержащих? Страшно подумать.
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ланит, следственный комитет россии (ск рф), министерство энергетики рф (минэнерго россии), задержание замглавы минэнерго анатолия тихонова, происшествия

Замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова обвинили в хищении 603 млн рублей

13:13 09.09.2020 (обновлено: 22:00 09.09.2020)
32637
© Фото : Министерство энергетики Российской ФедерацииЗаместитель министра энергетики Анатолий Тихонов
Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Фото : Министерство энергетики Российской Федерации
Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Заместителю министра энергетики России Анатолию Тихонову предъявили обвинение в хищении 603 миллионов рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Украдены средства, выделенные Минэнерго "для создания информационной системы". По мнению следствия, махинацию Тихонов провел, будучи директором государственного предприятия "Российское энергетическое агентство".
Генеральный директор РКК Энергия Владимир Солнцев - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
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Экс-главе РКК "Энергия" предъявили обвинение в мошенничестве
Другие предполагаемые участники аферы — советник Тихонова Роман Рыжков, вице-президент компании "Ланит" Владимир Макаров и Виктор Серебряков, должность которого не называется.

"Указанные лица задержаны. Ныне Тихонов занимает должность заместителя министра энергетики. <...> При этом он попытался скрыться, применяя различные способы конспирации, многократно изменяя используемые автомашины и места временного нахождения на территории Москвы", — рассказала Петренко.

Дома и на работе у фигурантов прошли обыски, "изъяты документы и предметы, имеющие значение для дела".
СК планирует добиваться заключения обвиняемых в СИЗО.
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3603267197
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ЛАНИТСледственный комитет России (СК РФ)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Задержание замглавы Минэнерго Анатолия ТихоноваПроисшествия
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