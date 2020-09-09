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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200909/tikhanovskaya-1576970136.html
Тихановская заявила, что власть пытается парализовать работу КС оппозиции
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в связи с возможным задержанием члена президиума координационного совета оппозиции Максима Знака... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T10:29
2020-09-09T10:29
протесты в белоруссии
сергей дылевский
павел латушко
светлана тихановская
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 9 сен – РИА Новости.</strong> Экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> в связи с возможным задержанием члена президиума координационного совета оппозиции Максима Знака заявила, что действующая власть пытается парализовать работу совета.Ранее штаб экс-претендента на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a> сообщил, что его член и член президиума совета оппозиции Знак не выходит на связь."Несомненно, (действующий президент Александр) Лукашенко боится переговоров и пробует таким образом парализовать работу координационного совета, запугать его членов. Но альтернативы переговорам нет, и Лукашенко придется это принять", - говорится в заявлении Тихановской, опубликованном в ее официальном Telegram-канале.Она также призвала освободить Знака, других членов президиума совета - <a href="http://ria.ru/person_sergey-dylevskiy/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Дылевского</a> и <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марию Колесникову</a>, а также гарантировать безопасное возвращение в страну <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павла Латушко</a> и Ольги Ковальковой.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, по инициативе Тихановской объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200904/tikhanovskaya-1576795568.html
https://ria.ru/20200901/oppozitsiya-1576577904.html
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сергей дылевский, павел латушко, светлана тихановская, белоруссия, в мире

Тихановская заявила, что власть пытается парализовать работу КС оппозиции

10:29 09.09.2020
256
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСветлана Тихановская
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 9 сен – РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в связи с возможным задержанием члена президиума координационного совета оппозиции Максима Знака заявила, что действующая власть пытается парализовать работу совета.
Ранее штаб экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико сообщил, что его член и член президиума совета оппозиции Знак не выходит на связь.
"Несомненно, (действующий президент Александр) Лукашенко боится переговоров и пробует таким образом парализовать работу координационного совета, запугать его членов. Но альтернативы переговорам нет, и Лукашенко придется это принять", - говорится в заявлении Тихановской, опубликованном в ее официальном Telegram-канале.
Она также призвала освободить Знака, других членов президиума совета - Сергея Дылевского и Марию Колесникову, а также гарантировать безопасное возвращение в страну Павла Латушко и Ольги Ковальковой.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 18:23Протесты в Белоруссии
Тихановская призвала ООН срочно направить миссию в Белоруссию
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, по инициативе Тихановской объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 14:12Протесты в Белоруссии
Тихановская поддержала создание белорусской оппозиционной партии
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Протесты в БелоруссииСергей ДылевскийПавел ЛатушкоСветлана ТихановскаяБелоруссияВ мире
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