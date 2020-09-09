https://ria.ru/20200909/tikhanovskaya-1576970136.html

Тихановская заявила, что власть пытается парализовать работу КС оппозиции

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в связи с возможным задержанием члена президиума координационного совета оппозиции Максима Знака... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T10:29

2020-09-09T10:29

2020-09-09T10:29

протесты в белоруссии

сергей дылевский

павел латушко

светлана тихановская

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575875096_0:0:3360:1890_1400x0_80_0_0_d31edacd4cd3d646e1556136c9440d7a.jpg

<strong>МИНСК, 9 сен – РИА Новости.</strong> Экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> в связи с возможным задержанием члена президиума координационного совета оппозиции Максима Знака заявила, что действующая власть пытается парализовать работу совета.Ранее штаб экс-претендента на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a> сообщил, что его член и член президиума совета оппозиции Знак не выходит на связь."Несомненно, (действующий президент Александр) Лукашенко боится переговоров и пробует таким образом парализовать работу координационного совета, запугать его членов. Но альтернативы переговорам нет, и Лукашенко придется это принять", - говорится в заявлении Тихановской, опубликованном в ее официальном Telegram-канале.Она также призвала освободить Знака, других членов президиума совета - <a href="http://ria.ru/person_sergey-dylevskiy/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Дылевского</a> и <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марию Колесникову</a>, а также гарантировать безопасное возвращение в страну <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павла Латушко</a> и Ольги Ковальковой.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, по инициативе Тихановской объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200904/tikhanovskaya-1576795568.html

https://ria.ru/20200901/oppozitsiya-1576577904.html

10

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей дылевский, павел латушко, светлана тихановская, белоруссия, в мире