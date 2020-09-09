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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200909/tikhanovskaya-1576966753.html
Тихановская выступила с обращением к гражданам России
Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала обращение к жителям России, в котором назвала россиян и белорусов братскими народами. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T09:05
2020-09-09T10:18
александр лукашенко
белоруссия
литва
протесты в белоруссии
светлана тихановская
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Бывшая кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> записала <a href="https://t.me/pulpervoi" target="_blank" rel="nofollow noopener">обращение</a> к жителям России, в котором назвала россиян и белорусов братскими народами."Народы Белоруссии и России всегда были близкими соседями и друзьями. Я уверена, что останутся такими и впредь", — сказала она.По ее мнению, сейчас в информационном поле вокруг событий в Белоруссии действует "российская пропаганда", но в чем конкретно это выражается, Тихановская не пояснила — притом что российские СМИ широко освещают действия и заявления как властей, так и оппозиции.Тихановская отметила, что к выборам Лукашенко подошел "без шансов на переизбрание, без реальной поддержки"."Из-за этого Лукашенко выбрал единственную тактику, которую он знает , — не допускать к выборам независимых кандидатов, бросать их в тюрьмы и выдворять из страны, а также отказываться от международных наблюдателей и препятствовать законному праву белорусских граждан по наблюдению за выборами ", — сказала она.Экс-кандидат подчеркнула, что очень важно не испортить отношения между народами России и Белоруссии."У белорусского народа три предельно простых требования: уход Лукашенко и новые честные, прозрачные выборы с участием всех кандидатов, освобождение всех политзаключенных и расследование преступлений, совершенных властями против белорусского народа. Ни на каком этапе это не была борьба против России и, уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное", — заявила она.Массовые акции протеста начались в Белоруссии вечером 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1 процента, а Тихановская — 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает. В первые дни акции силовики применяли против недовольных итогами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем митинги разгонять прекратили. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе — как минимум 130 силовиков. Трое протестующих погибли.
https://ria.ru/20200901/oppozitsiya-1576577904.html
https://ria.ru/20200908/tikhanovskaya-1576912353.html
Страшная женщина... По сути, она одна обрушила на треть экономику Литвы.
515
Так оно и есть. Вот только она тут каким боком ?
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белоруссия
литва
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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александр лукашенко, белоруссия, литва, светлана тихановская, в мире

Тихановская выступила с обращением к гражданам России

09:05 09.09.2020 (обновлено: 10:18 09.09.2020)
136012
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСветлана Тихановская
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала обращение к жителям России, в котором назвала россиян и белорусов братскими народами.
"Народы Белоруссии и России всегда были близкими соседями и друзьями. Я уверена, что останутся такими и впредь", — сказала она.
По ее мнению, сейчас в информационном поле вокруг событий в Белоруссии действует "российская пропаганда", но в чем конкретно это выражается, Тихановская не пояснила — притом что российские СМИ широко освещают действия и заявления как властей, так и оппозиции.
Тихановская отметила, что к выборам Лукашенко подошел "без шансов на переизбрание, без реальной поддержки".
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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"Из-за этого Лукашенко выбрал единственную тактику, которую он знает , — не допускать к выборам независимых кандидатов, бросать их в тюрьмы и выдворять из страны, а также отказываться от международных наблюдателей и препятствовать законному праву белорусских граждан по наблюдению за выборами ", — сказала она.
Экс-кандидат подчеркнула, что очень важно не испортить отношения между народами России и Белоруссии.
"У белорусского народа три предельно простых требования: уход Лукашенко и новые честные, прозрачные выборы с участием всех кандидатов, освобождение всех политзаключенных и расследование преступлений, совершенных властями против белорусского народа. Ни на каком этапе это не была борьба против России и, уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное", — заявила она.
Массовые акции протеста начались в Белоруссии вечером 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1 процента, а Тихановская — 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает.
В первые дни акции силовики применяли против недовольных итогами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем митинги разгонять прекратили. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе — как минимум 130 силовиков. Трое протестующих погибли.
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияЛитваСветлана ТихановскаяВ мире
Популярные комментарии
Страшная женщина... По сути, она одна обрушила на треть экономику Литвы.
9 сентября, 09:14
vv dokvv dok
33513331029
Так оно и есть. Вот только она тут каким боком ?
9 сентября, 09:10
Валар ДахаэрисВалар Дахаэрис
2872230130
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