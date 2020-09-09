https://ria.ru/20200909/tikhanovskaya-1576966753.html

Тихановская выступила с обращением к гражданам России

Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала обращение к жителям России, в котором назвала россиян и белорусов братскими народами. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T09:05

2020-09-09T09:05

2020-09-09T10:18

александр лукашенко

белоруссия

литва

протесты в белоруссии

светлана тихановская

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Бывшая кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> записала <a href="https://t.me/pulpervoi" target="_blank" rel="nofollow noopener">обращение</a> к жителям России, в котором назвала россиян и белорусов братскими народами."Народы Белоруссии и России всегда были близкими соседями и друзьями. Я уверена, что останутся такими и впредь", — сказала она.По ее мнению, сейчас в информационном поле вокруг событий в Белоруссии действует "российская пропаганда", но в чем конкретно это выражается, Тихановская не пояснила — притом что российские СМИ широко освещают действия и заявления как властей, так и оппозиции.Тихановская отметила, что к выборам Лукашенко подошел "без шансов на переизбрание, без реальной поддержки"."Из-за этого Лукашенко выбрал единственную тактику, которую он знает , — не допускать к выборам независимых кандидатов, бросать их в тюрьмы и выдворять из страны, а также отказываться от международных наблюдателей и препятствовать законному праву белорусских граждан по наблюдению за выборами ", — сказала она.Экс-кандидат подчеркнула, что очень важно не испортить отношения между народами России и Белоруссии."У белорусского народа три предельно простых требования: уход Лукашенко и новые честные, прозрачные выборы с участием всех кандидатов, освобождение всех политзаключенных и расследование преступлений, совершенных властями против белорусского народа. Ни на каком этапе это не была борьба против России и, уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное", — заявила она.Массовые акции протеста начались в Белоруссии вечером 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1 процента, а Тихановская — 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает. В первые дни акции силовики применяли против недовольных итогами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем митинги разгонять прекратили. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе — как минимум 130 силовиков. Трое протестующих погибли.

https://ria.ru/20200901/oppozitsiya-1576577904.html

https://ria.ru/20200908/tikhanovskaya-1576912353.html

vv dok Страшная женщина... По сути, она одна обрушила на треть экономику Литвы. 515

Валар Дахаэрис Так оно и есть. Вот только она тут каким боком ? 348

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белоруссия

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, литва, светлана тихановская, в мире