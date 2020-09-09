https://ria.ru/20200909/testirovanie-1576996467.html
СМИ: в Италии создали тест на COVID-19 с результатом через три минуты
Министерство здравоохранения Италии одобрило производство нового теста на коронавирус, который позволяет получить результат уже через три минуты, сообщает... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T16:44
2020-09-09T16:44
2020-09-09T16:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
италия
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Министерство здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> одобрило производство нового теста на коронавирус, который позволяет получить результат уже через три минуты, сообщает агентство<a href="https://www.ansa.it/english/" target="_blank"> ASNA.</a>Отмечается, что новый тест проводится с использованием слюны пациента. Он был разработан компанией в городе Мерате к северу от Милана в сотрудничестве с университетом Саннио.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено около 27,4 миллиона случаев заражения, более 894 тысяч человек скончались.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
1
италия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, италия, в мире