Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200909/testirovanie-1576996467.html
СМИ: в Италии создали тест на COVID-19 с результатом через три минуты
Министерство здравоохранения Италии одобрило производство нового теста на коронавирус, который позволяет получить результат уже через три минуты, сообщает... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T16:44
2020-09-09T16:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
италия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576530354_631:0:3061:1367_1400x0_80_0_0_fcb5d9af998909a8ba82f4e7fdcd4c5a.jpg
<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Министерство здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> одобрило производство нового теста на коронавирус, который позволяет получить результат уже через три минуты, сообщает агентство<a href="https://www.ansa.it/english/" target="_blank"> ASNA.</a>Отмечается, что новый тест проводится с использованием слюны пациента. Он был разработан компанией в городе Мерате к северу от Милана в сотрудничестве с университетом Саннио.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено около 27,4 миллиона случаев заражения, более 894 тысяч человек скончались.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
1
италия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576530354_332:0:3061:2047_1400x0_80_0_0_dd67e79564a43ee7099341647f4b031e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, италия, в мире

СМИ: в Италии создали тест на COVID-19 с результатом через три минуты

16:44 09.09.2020
524
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Экспресс-тестирование на COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Министерство здравоохранения Италии одобрило производство нового теста на коронавирус, который позволяет получить результат уже через три минуты, сообщает агентство ASNA.
Отмечается, что новый тест проводится с использованием слюны пациента. Он был разработан компанией в городе Мерате к северу от Милана в сотрудничестве с университетом Саннио.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено около 27,4 миллиона случаев заражения, более 894 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
1821000
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗИталияВ мире
Рекомендуем
Зампредседатель правительства, министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская
Вице-премьер Крыма заразилась коронавирусом
Министр обороны Таро Коно выступает на пресс-конференции в Токио. 11 сентября 2019
Министр обороны Японии заявил, что Китай стал угрозой их безопасности
Разработка вакцины от коронавируса
Назван побочный эффект от британской вакцины от коронавируса
Президент США Дональд Трамп
Трамп за полчаса ретвитнул 17 постов о выдвижении на Нобелевскую премию
Собака
Эксперт рассказал, можно ли научить собаку различать COVID-19
Председатель правительства Белоруссии Роман Головченко
Белорусский премьер рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Ефремов заявил, что Пашаев подставил его
Измерение температуры тела на входе в школу в Москве
Ученые назвали необычный фактор, увеличивающий продолжительность жизни
Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19 в центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
В США назвали досадной паузу в испытаниях вакцины AstraZeneca
Флаги России и ЕС
Источник: Евросоюз запускает процедуру продления санкций против России
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Краснов: группу россиян в Белоруссию заманили зарубежные спецслужбы
Член президиума оппозиционного координационного совета Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Защита Колесниковой обжалует арест
Магазин с алкогольной продукцией
Российские производители пива выступили против маркировки алкоголя
Алексей Навальный
Россия выразила решительный протест послу ФРГ из-за дела Навального
Режиссер Андрей Кончаловский
Кончаловский прокомментировал новые правила выдвижения на "Оскар"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:32"Гегемонистские фантазии": Пушков жестко ответил Госдепу США
03:05Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей через госуслуги
03:02В Мексике обнаружили обезглавленное тело журналиста
02:34Эксперт рассказал, как Ефремов может использовать подставу Пашаева
02:07Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины
02:03Эксперт рассказал, какие настройки в смартфоне лучше не трогать
02:00Назван способ сделать вредную пищу полезной
01:50Число жертв COVID-19 в мире превысило 900 тысяч
01:09Врач назвал версию внезапной смерти невесты в день свадьбы в Дагестане
00:16Ефремов сообщил, что Пашаев больше не будет его адвокатом
23:58Евросоюз призвал завершить диалог Сербии и Косово под своей эгидой
23:32Трамп уверен, что спас миллионы американцев от коронавируса
23:18В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов
23:14Водителям рассказали, как их могут "подловить" за невнимательность
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:59СМИ: бразильский штат намерен исследовать российскую вакцину от COVID-19
22:59Тихановскую наградили на Международном экономическом форуме в Польше
22:55Экс-глава Офиса президента Украины покинул страну, опасаясь расправы
22:42Российские МиГ-29 перехватили самолеты ВВС Норвегии над Баренцевым морем
22:29В Госдуме назвали "хамством" заочный арест Украиной российских самолетов
Лента новостейМолния