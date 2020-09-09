https://ria.ru/20200909/telegram-1576997208.html

Операторы добавили Telegram к мессенджерам с безлимитным доступом

Большинство российских сотовых операторов добавили Telegram в тарифы, где предусмотрен безлимитный доступ к мессенджерам, сообщили РИА Новости представители... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T16:55

2020-09-09T16:55

2020-09-09T16:55

россия

telegram (приложение)

yota

билайн

мегафон

мтс

технологии

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Большинство российских сотовых операторов добавили Telegram в тарифы, где предусмотрен безлимитный доступ к мессенджерам, сообщили РИА Новости представители операторов.Роскомнадзор в июне сообщил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Ведомство отметило, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму". Ряд экспертов заявляли ранее РИА Новости, что на этом фоне аудитория мессенджера может вырасти.В частности, <a href="http://ria.ru/organization_MTS/" target="_blank" data-auto="true">МТС</a> с сегодняшнего дня обнулила интернет-трафик на популярный мессенджер <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a> для абонентов тарифов линейки "Х", а также опций c безлимитом на популярные соцсети и мессенджеры. "Пользователи линейки тарифов "Х" и опций "ВСети", "Мои мессенджеры" и "Безлимитные мессенджеры" смогут общаться и обмениваться файлами в Telegram без расходования основного пакета интернета", - отметили в компании."<a href="http://ria.ru/organization_Bilajjn/" target="_blank" data-auto="true">Билайн</a>" также обнулил трафик мессенджера Telegram для абонентов по всей России в рамках опции "Безлимитные мессенджеры", по условиям которой доступ к мессенджерам предоставляется без расходования пакета интернета. "Таким образом, к примеру, все пользователи тарифной линейки "Близкие люди" в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> могут общаться в Telegram безлимитно", - пояснили в пресс-службе оператора."<a href="http://ria.ru/organization_MegaFon/" target="_blank" data-auto="true">Мегафон</a>" планирует в ближайшие дни завершить тестирование и полноценно включить Telegram в список мессенджеров, которые не расходуют трафик абонента и работают даже при отрицательном балансе, такая опция доступна на всех тарифах линейки #БезПереплат, отметили в пресс-службе.В свою очередь, <a href="http://ria.ru/organization_Yota/" target="_blank" data-auto="true">Yota</a> открыла безлимитный доступ к приложению Telegram еще в конце июня, практически сразу после объявления о снятии ограничений в отношении мессенджера. При этом объем трафика пользователей на приложение 19 июня вырос на 33% по сравнению с показателем днем ранее, прокомментировали в пресс-службе. Tele2 также уже запустил услугу, которая позволит клиентам пользоваться мессенджером, не расходуя пакет интернета.

https://ria.ru/20200814/1575807249.html

https://ria.ru/20200720/1574573545.html

https://ria.ru/20200825/smartfon-1576265988.html

россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, telegram (приложение), yota, билайн, мегафон, мтс, технологии