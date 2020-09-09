Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200909/telegram-1576997208.html
Операторы добавили Telegram к мессенджерам с безлимитным доступом
Большинство российских сотовых операторов добавили Telegram в тарифы, где предусмотрен безлимитный доступ к мессенджерам, сообщили РИА Новости представители... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T16:55
2020-09-09T16:55
россия
telegram (приложение)
yota
билайн
мегафон
мтс
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573187639_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_d0bbca0afa6f0e8f47a2650b33b56834.jpg
<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Большинство российских сотовых операторов добавили Telegram в тарифы, где предусмотрен безлимитный доступ к мессенджерам, сообщили РИА Новости представители операторов.Роскомнадзор в июне сообщил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Ведомство отметило, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму". Ряд экспертов заявляли ранее РИА Новости, что на этом фоне аудитория мессенджера может вырасти.В частности, <a href="http://ria.ru/organization_MTS/" target="_blank" data-auto="true">МТС</a> с сегодняшнего дня обнулила интернет-трафик на популярный мессенджер <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a> для абонентов тарифов линейки "Х", а также опций c безлимитом на популярные соцсети и мессенджеры. "Пользователи линейки тарифов "Х" и опций "ВСети", "Мои мессенджеры" и "Безлимитные мессенджеры" смогут общаться и обмениваться файлами в Telegram без расходования основного пакета интернета", - отметили в компании."<a href="http://ria.ru/organization_Bilajjn/" target="_blank" data-auto="true">Билайн</a>" также обнулил трафик мессенджера Telegram для абонентов по всей России в рамках опции "Безлимитные мессенджеры", по условиям которой доступ к мессенджерам предоставляется без расходования пакета интернета. "Таким образом, к примеру, все пользователи тарифной линейки "Близкие люди" в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> могут общаться в Telegram безлимитно", - пояснили в пресс-службе оператора."<a href="http://ria.ru/organization_MegaFon/" target="_blank" data-auto="true">Мегафон</a>" планирует в ближайшие дни завершить тестирование и полноценно включить Telegram в список мессенджеров, которые не расходуют трафик абонента и работают даже при отрицательном балансе, такая опция доступна на всех тарифах линейки #БезПереплат, отметили в пресс-службе.В свою очередь, <a href="http://ria.ru/organization_Yota/" target="_blank" data-auto="true">Yota</a> открыла безлимитный доступ к приложению Telegram еще в конце июня, практически сразу после объявления о снятии ограничений в отношении мессенджера. При этом объем трафика пользователей на приложение 19 июня вырос на 33% по сравнению с показателем днем ранее, прокомментировали в пресс-службе. Tele2 также уже запустил услугу, которая позволит клиентам пользоваться мессенджером, не расходуя пакет интернета.
https://ria.ru/20200814/1575807249.html
https://ria.ru/20200720/1574573545.html
https://ria.ru/20200825/smartfon-1576265988.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573187639_173:0:2902:2047_1400x0_80_0_0_a41f4b83856d0cf2676e28a64beceb31.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, telegram (приложение), yota, билайн, мегафон, мтс, технологии

Операторы добавили Telegram к мессенджерам с безлимитным доступом

16:55 09.09.2020
401
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Большинство российских сотовых операторов добавили Telegram в тарифы, где предусмотрен безлимитный доступ к мессенджерам, сообщили РИА Новости представители операторов.
Роскомнадзор в июне сообщил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Ведомство отметило, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму". Ряд экспертов заявляли ранее РИА Новости, что на этом фоне аудитория мессенджера может вырасти.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 14.08.2020
14 августа, 20:46
В Telegram появилась новая функция
В частности, МТС с сегодняшнего дня обнулила интернет-трафик на популярный мессенджер Telegram для абонентов тарифов линейки "Х", а также опций c безлимитом на популярные соцсети и мессенджеры. "Пользователи линейки тарифов "Х" и опций "ВСети", "Мои мессенджеры" и "Безлимитные мессенджеры" смогут общаться и обмениваться файлами в Telegram без расходования основного пакета интернета", - отметили в компании.
"Билайн" также обнулил трафик мессенджера Telegram для абонентов по всей России в рамках опции "Безлимитные мессенджеры", по условиям которой доступ к мессенджерам предоставляется без расходования пакета интернета. "Таким образом, к примеру, все пользователи тарифной линейки "Близкие люди" в Москве могут общаться в Telegram безлимитно", - пояснили в пресс-службе оператора.
Логотип социальной сети Телеграм на фоне российского флага - РИА Новости, 1920, 20.07.2020
20 июля, 05:32
Эксперт рассказал, кто пострадает от легализации Telegram в России
"Мегафон" планирует в ближайшие дни завершить тестирование и полноценно включить Telegram в список мессенджеров, которые не расходуют трафик абонента и работают даже при отрицательном балансе, такая опция доступна на всех тарифах линейки #БезПереплат, отметили в пресс-службе.
В свою очередь, Yota открыла безлимитный доступ к приложению Telegram еще в конце июня, практически сразу после объявления о снятии ограничений в отношении мессенджера. При этом объем трафика пользователей на приложение 19 июня вырос на 33% по сравнению с показателем днем ранее, прокомментировали в пресс-службе. Tele2 также уже запустил услугу, которая позволит клиентам пользоваться мессенджером, не расходуя пакет интернета.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
25 августа, 02:20
Эксперт рассказал, как позвонить по телефону, если нет сети
9210111
Обсудить 0
РоссияTelegram (приложение)YotaБилайнМегафонМТСТехнологии
Рекомендуем
Полки с алкогольной продукцией в одном из магазинов в Москве
В Госдуме поддержали предложение о маркировке алкогольной продукции
Здание министерства иностранных дел в Киеве
В МИД Украины одобрили продление санкций против России
Магазин с алкогольной продукцией
Российские производители пива выступили против маркировки алкоголя
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Белоруссия подключилась к завершающему этапу испытаний российской вакцины
Алексей Навальный
Россия выразила решительный протест послу ФРГ из-за дела Навального
Измерение температуры тела на входе в школу в Москве
Ученые назвали необычный фактор, увеличивающий продолжительность жизни
Страница TikTok на экране компьютера
Опальный "Тик Ток" стал самым популярным приложением в мире
Президент США Дональд Трамп
Трамп за полчаса ретвитнул 17 постов о выдвижении на Нобелевскую премию
Разработка вакцины от коронавируса
Назван побочный эффект от британской вакцины от коронавируса
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Краснов: группу россиян в Белоруссию заманили зарубежные спецслужбы
Петербуржец с топором
Россиянин с топором устроил в магазине "акцию" бесплатной раздачи товаров
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Ефремов заявил, что Пашаев подставил его
Член президиума оппозиционного координационного совета Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Защита Колесниковой обжалует арест
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры
Краснов заявил об изменении структуры коррупции в России
Рублевые купюры
Чиновников в России стали втрое чаще увольнять из-за коррупции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей через госуслуги
03:02В Мексике обнаружили обезглавленное тело журналиста
02:34Эксперт рассказал, как Ефремов может использовать подставу Пашаева
02:07Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины
02:03Эксперт рассказал, какие настройки в смартфоне лучше не трогать
02:00Назван способ сделать вредную пищу полезной
01:50Число жертв COVID-19 в мире превысило 900 тысяч
01:09Врач назвал версию внезапной смерти невесты в день свадьбы в Дагестане
00:16Ефремов сообщил, что Пашаев больше не будет его адвокатом
23:58Евросоюз призвал завершить диалог Сербии и Косово под своей эгидой
23:32Трамп уверен, что спас миллионы американцев от коронавируса
23:18В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов
23:14Водителям рассказали, как их могут "подловить" за невнимательность
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:59СМИ: бразильский штат намерен исследовать российскую вакцину от COVID-19
22:59Тихановскую наградили на Международном экономическом форуме в Польше
22:55Экс-глава Офиса президента Украины покинул страну, опасаясь расправы
22:42Российские МиГ-29 перехватили самолеты ВВС Норвегии над Баренцевым морем
22:29В Госдуме назвали "хамством" заочный арест Украиной российских самолетов
22:23Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной
Лента новостейМолния