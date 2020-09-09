https://ria.ru/20200909/tayfun-1576966069.html

В Приморье опасаются, что река Раздольная выйдет из берегов

Река Раздольная в Приморье может выйти из берегов после паводка из-за тайфунов "Майсак" и "Хайшен", возможны подтопления близлежащих участков дорог и объектов,... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T08:36

2020-09-09T08:36

2020-09-09T08:36

примгидромет

шкотовский район

надеждинский район

приморский край

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Река Раздольная в Приморье может выйти из берегов после паводка из-за тайфунов "Майсак" и "Хайшен", возможны подтопления близлежащих участков дорог и объектов, сообщает правительство региона со ссылкой на региональное министерство ГО и ЧС."В среду, 9 сентября, в связи с развитием дождевого паводка река Раздольная в <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморском крае</a> может выйти из берегов. Спасатели предупреждают о возможном подтоплении близлежащих участков дорог и объектов. По данным Примгидромета, в зоне возможного подтопления оказываются Октябрьский округ в районе населенных пунктов: Константиновка, Чернятино, Синельниково-1, Синельниково-2 и Покровка. Кроме того, в зоне риска – область среднего и нижнего течения реки Раздольная на территории Уссурийского городского округа и <a href="http://ria.ru/location_Nadezhdinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Надеждинского района</a> возле озера Солдатское и села Раздольное", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют исключить выходы на турмаршруты, ограничить использование личного автотранспорта, информируют власти."В Приморье накануне прошли два супертайфуна "Майсак" и "Хайшен", во многих реках сохраняется повышенный уровень воды. Как следствие, возможна угроза подтопления сельхозугодий, участков дорог, хозяйственных объектов", – цитируется в сообщении информация ГУМЧС РФ по Приморскому краю.Ранее сообщалось, что тайфун "Хайшен" может повторить траекторию тайфуна "Майсак".<a href="http://ria.ru/organization_Primgidromet/" target="_blank" data-auto="true">Примгидромет</a> сообщал, что дожди прошли в юго-западных и западных районах края, за ночь вторника выпало от 20 до 90 миллиметров. Без света остались более 5,8 тысячи человек.Ранее сообщалось, что после тайфунов "Майсак" и "Хайшен" режим ЧС действует в <a href="http://ria.ru/location_Nakhodka/" target="_blank" data-auto="true">Находке</a>, Партизанском, Шкотовском, Хасанском, <a href="http://ria.ru/location_Pogranichnyjj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Пограничном районах</a> Приморья, а также на четырех территориях Уссурийского городского округа.В Приморье из-за тайфуна "Майсак" погибли три человека. В селе Лукьяновка <a href="http://ria.ru/location_SHkotovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Шкотовского района</a> местного жителя придавило деревом. Еще одно ЧП произошло в Уссурийском заливе, когда стихия выбросила на отмель плавкран "Черноморец-34", погибли два матроса. Пострадавших от разгула стихии - 55. Во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a> ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, мысовые станции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду.

https://ria.ru/20200904/prizrak-1576805328.html

шкотовский район

надеждинский район

приморский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

примгидромет, шкотовский район, надеждинский район, приморский край, происшествия