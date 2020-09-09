В Приморье опасаются, что река Раздольная выйдет из берегов
© Фото : администрация Приморского краяЛиквидация последствий тайфуна "Майсак" в Приморском крае
© Фото : администрация Приморского края
Ликвидация последствий тайфуна "Майсак" в Приморском крае
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Река Раздольная в Приморье может выйти из берегов после паводка из-за тайфунов "Майсак" и "Хайшен", возможны подтопления близлежащих участков дорог и объектов, сообщает правительство региона со ссылкой на региональное министерство ГО и ЧС.
"В среду, 9 сентября, в связи с развитием дождевого паводка река Раздольная в Приморском крае может выйти из берегов. Спасатели предупреждают о возможном подтоплении близлежащих участков дорог и объектов. По данным Примгидромета, в зоне возможного подтопления оказываются Октябрьский округ в районе населенных пунктов: Константиновка, Чернятино, Синельниково-1, Синельниково-2 и Покровка. Кроме того, в зоне риска – область среднего и нижнего течения реки Раздольная на территории Уссурийского городского округа и Надеждинского района возле озера Солдатское и села Раздольное", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют исключить выходы на турмаршруты, ограничить использование личного автотранспорта, информируют власти.
"В Приморье накануне прошли два супертайфуна "Майсак" и "Хайшен", во многих реках сохраняется повышенный уровень воды. Как следствие, возможна угроза подтопления сельхозугодий, участков дорог, хозяйственных объектов", – цитируется в сообщении информация ГУМЧС РФ по Приморскому краю.
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Ранее сообщалось, что тайфун "Хайшен" может повторить траекторию тайфуна "Майсак".
Примгидромет сообщал, что дожди прошли в юго-западных и западных районах края, за ночь вторника выпало от 20 до 90 миллиметров. Без света остались более 5,8 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что после тайфунов "Майсак" и "Хайшен" режим ЧС действует в Находке, Партизанском, Шкотовском, Хасанском, Пограничном районах Приморья, а также на четырех территориях Уссурийского городского округа.
В Приморье из-за тайфуна "Майсак" погибли три человека. В селе Лукьяновка Шкотовского района местного жителя придавило деревом. Еще одно ЧП произошло в Уссурийском заливе, когда стихия выбросила на отмель плавкран "Черноморец-34", погибли два матроса. Пострадавших от разгула стихии - 55. Во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, мысовые станции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду.