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В Приморье опасаются, что река Раздольная выйдет из берегов
Река Раздольная в Приморье может выйти из берегов после паводка из-за тайфунов "Майсак" и "Хайшен", возможны подтопления близлежащих участков дорог и объектов,... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T08:36
2020-09-09T08:36
примгидромет
шкотовский район
надеждинский район
приморский край
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Река Раздольная в Приморье может выйти из берегов после паводка из-за тайфунов "Майсак" и "Хайшен", возможны подтопления близлежащих участков дорог и объектов, сообщает правительство региона со ссылкой на региональное министерство ГО и ЧС."В среду, 9 сентября, в связи с развитием дождевого паводка река Раздольная в <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморском крае</a> может выйти из берегов. Спасатели предупреждают о возможном подтоплении близлежащих участков дорог и объектов. По данным Примгидромета, в зоне возможного подтопления оказываются Октябрьский округ в районе населенных пунктов: Константиновка, Чернятино, Синельниково-1, Синельниково-2 и Покровка. Кроме того, в зоне риска – область среднего и нижнего течения реки Раздольная на территории Уссурийского городского округа и <a href="http://ria.ru/location_Nadezhdinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Надеждинского района</a> возле озера Солдатское и села Раздольное", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют исключить выходы на турмаршруты, ограничить использование личного автотранспорта, информируют власти."В Приморье накануне прошли два супертайфуна "Майсак" и "Хайшен", во многих реках сохраняется повышенный уровень воды. Как следствие, возможна угроза подтопления сельхозугодий, участков дорог, хозяйственных объектов", – цитируется в сообщении информация ГУМЧС РФ по Приморскому краю.Ранее сообщалось, что тайфун "Хайшен" может повторить траекторию тайфуна "Майсак".<a href="http://ria.ru/organization_Primgidromet/" target="_blank" data-auto="true">Примгидромет</a> сообщал, что дожди прошли в юго-западных и западных районах края, за ночь вторника выпало от 20 до 90 миллиметров. Без света остались более 5,8 тысячи человек.Ранее сообщалось, что после тайфунов "Майсак" и "Хайшен" режим ЧС действует в <a href="http://ria.ru/location_Nakhodka/" target="_blank" data-auto="true">Находке</a>, Партизанском, Шкотовском, Хасанском, <a href="http://ria.ru/location_Pogranichnyjj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Пограничном районах</a> Приморья, а также на четырех территориях Уссурийского городского округа.В Приморье из-за тайфуна "Майсак" погибли три человека. В селе Лукьяновка <a href="http://ria.ru/location_SHkotovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Шкотовского района</a> местного жителя придавило деревом. Еще одно ЧП произошло в Уссурийском заливе, когда стихия выбросила на отмель плавкран "Черноморец-34", погибли два матроса. Пострадавших от разгула стихии - 55. Во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a> ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, мысовые станции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду.
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шкотовский район
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примгидромет, шкотовский район, надеждинский район, приморский край, происшествия

В Приморье опасаются, что река Раздольная выйдет из берегов

08:36 09.09.2020
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© Фото : администрация Приморского краяЛиквидация последствий тайфуна "Майсак" в Приморском крае
Ликвидация последствий тайфуна Майсак в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Фото : администрация Приморского края
Ликвидация последствий тайфуна "Майсак" в Приморском крае
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Река Раздольная в Приморье может выйти из берегов после паводка из-за тайфунов "Майсак" и "Хайшен", возможны подтопления близлежащих участков дорог и объектов, сообщает правительство региона со ссылкой на региональное министерство ГО и ЧС.
"В среду, 9 сентября, в связи с развитием дождевого паводка река Раздольная в Приморском крае может выйти из берегов. Спасатели предупреждают о возможном подтоплении близлежащих участков дорог и объектов. По данным Примгидромета, в зоне возможного подтопления оказываются Октябрьский округ в районе населенных пунктов: Константиновка, Чернятино, Синельниково-1, Синельниково-2 и Покровка. Кроме того, в зоне риска – область среднего и нижнего течения реки Раздольная на территории Уссурийского городского округа и Надеждинского района возле озера Солдатское и села Раздольное", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют исключить выходы на турмаршруты, ограничить использование личного автотранспорта, информируют власти.
"В Приморье накануне прошли два супертайфуна "Майсак" и "Хайшен", во многих реках сохраняется повышенный уровень воды. Как следствие, возможна угроза подтопления сельхозугодий, участков дорог, хозяйственных объектов", – цитируется в сообщении информация ГУМЧС РФ по Приморскому краю.
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В Приморье тайфун вынес на берег "корабль-призрак"
Ранее сообщалось, что тайфун "Хайшен" может повторить траекторию тайфуна "Майсак".
Примгидромет сообщал, что дожди прошли в юго-западных и западных районах края, за ночь вторника выпало от 20 до 90 миллиметров. Без света остались более 5,8 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что после тайфунов "Майсак" и "Хайшен" режим ЧС действует в Находке, Партизанском, Шкотовском, Хасанском, Пограничном районах Приморья, а также на четырех территориях Уссурийского городского округа.
В Приморье из-за тайфуна "Майсак" погибли три человека. В селе Лукьяновка Шкотовского района местного жителя придавило деревом. Еще одно ЧП произошло в Уссурийском заливе, когда стихия выбросила на отмель плавкран "Черноморец-34", погибли два матроса. Пострадавших от разгула стихии - 55. Во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, мысовые станции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду.
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ПримгидрометШкотовский районНадеждинский районПриморский крайПроисшествия
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