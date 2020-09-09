https://ria.ru/20200909/surgut-1577009849.html

Спасатели рассказали о состоянии пострадавших при аварии в Сургуте

Состояние двух пострадавших в столкновении катера и баржи в Сургуте (ХМАО) оценивается как тяжелое, еще двоих - легкой степени, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T21:25

2020-09-09T21:25

2020-09-09T21:25

россия

ханты-мансийский автономный округ

сургут

происшествия

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Состояние двух пострадавших в столкновении катера и баржи в <a href="https://ria.ru/location_Surgut" target="_blank">Сургуте</a> (ХМАО) оценивается как тяжелое, еще двоих - легкой степени, сообщил РИА Новости источник в местных экстренных службах.Вечером в среду в экстренных службах сообщили РИА Новости, что на реке Черная в районе Сургута произошло столкновение прогулочного частного катера и большой баржи, которая перевозит автомобили. В результате инцидента погибли четверо, еще четыре человека пострадали. Отмечалось, что всего на катере было восемь человек, владелец судна погиб, среди пострадавших - ребенок трех лет.В администрации Сургута ранее подтвердили РИА Новости информацию о количестве погибших и пострадавших, подчеркнув, что на месте работает оперативная группа, в том числе заместитель главы города Алексей Жердев.В департаменте общественных и внешних связей Югры уточнили РИА Новости, что пострадавшие госпитализированы в Сургутскую клиническую травматологическую больницу, им оказывается вся необходимая помощь.По версии местных СМИ, управлявший катером мужчина не заметил в темноте баржу, из-за чего и произошло столкновение. В свою очередь источник РИА Новости в экстренных службах города отметил, что катер не имел освещения и влетел в баржу, находившуюся на причале, на высокой скорости.

россия

ханты-мансийский автономный округ

сургут

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ханты-мансийский автономный округ, сургут, происшествия