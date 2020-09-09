https://ria.ru/20200909/submarina-1576963851.html

ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок "Калина" и "Хаски"

Реализация проектов новейших подлодок пятого поколения — атомной "Хаски" и дизельной "Калины" — ведется исключительно по инициативе и за счет Объединенной... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T03:08

2020-09-09T03:08

2020-09-09T09:33

новое оружие россии

россия

алексей рахманов

объединенная судостроительная корпорация

безопасность

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Реализация проектов новейших подлодок пятого поколения — атомной "Хаски" и дизельной "Калины" — ведется исключительно по инициативе и за счет Объединенной судостроительной корпорации (<u><a href="http://ria.ru/organization_Obedinjonnaja_sudostroitelnaja_korporacija/">ОСК</a></u>), сообщил РИА Новости ее глава <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Rakhmanov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Рахманов</a>.Ранее о старте разработок неоднократно заявляли авторы проектов ЦКБ "Малахит" и <a href="http://ria.ru/organization_CKB_MT_Rubin/" target="_blank" data-auto="true">ЦКБ МТ "Рубин"</a>.Он подчеркнул, что эта тема беспокоит и флот, и промышленность, потому что сегодня нельзя не думать о лодках следующего поколения."Есть вопросы, которые решаются относительно небольшими деньгами и инженерным трудом. Но наши возможности, исходя из расходования чистой прибыли, тоже ограниченны. Нам бы очень хотелось, чтобы решения по перспективным лодкам пятого поколения были в самое ближайшее время приняты", — рассказал Рахманов.Официальная информация по новейшим проектам засекречена.По данным из неофициальных источников, "Хаски" разрабатывается в двух вариантах. Первый будет оснащен противолодочными <a href="http://ria.ru/product_Kalibr/" target="_blank" data-auto="true">ракетами "Калибр"</a>, он предназначен для уничтожения предполагаемых вражеских субмарин. Второй хотят вооружить противокорабельными крылатыми "Цирконами" для поражения авианосцев и ракетных крейсеров.Завершить проектирование по "Калине" планировали в 2015 году. Аванпроект предусматривал возможность размещения крылатых ракет комплекса "Калибр" и использование двух вариантов двигателя — воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ) и литийионной аккумуляторной батареи (ЛИАБ).

https://radiosputnik.ria.ru/20200904/sudostroitelstvo-1576715899.html

https://ria.ru/20200724/1574831721.html

Станислав Попов Короч, перевожу - непонятно кому и непонятно за что будут перечислены очередные триллионы бюджетных денег. 44

Степан Краснов Рахманова из ОСК надо убирать. Это конченый демагог. С ним никаких прорывов не будет. 24

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей рахманов, объединенная судостроительная корпорация, безопасность