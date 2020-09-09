Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России
Новое оружие России
https://ria.ru/20200909/submarina-1576963851.html
ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок "Калина" и "Хаски"
Реализация проектов новейших подлодок пятого поколения — атомной "Хаски" и дизельной "Калины" — ведется исключительно по инициативе и за счет Объединенной... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T03:08
2020-09-09T09:33
новое оружие россии
россия
алексей рахманов
объединенная судостроительная корпорация
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155558/33/1555583364_0:286:3073:2014_1400x0_80_0_0_3fa30367ed011ceec7b1bbb11383969f.jpg
<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Реализация проектов новейших подлодок пятого поколения — атомной "Хаски" и дизельной "Калины" — ведется исключительно по инициативе и за счет Объединенной судостроительной корпорации (<u><a href="http://ria.ru/organization_Obedinjonnaja_sudostroitelnaja_korporacija/">ОСК</a></u>), сообщил РИА Новости ее глава <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Rakhmanov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Рахманов</a>.Ранее о старте разработок неоднократно заявляли авторы проектов ЦКБ "Малахит" и <a href="http://ria.ru/organization_CKB_MT_Rubin/" target="_blank" data-auto="true">ЦКБ МТ "Рубин"</a>.Он подчеркнул, что эта тема беспокоит и флот, и промышленность, потому что сегодня нельзя не думать о лодках следующего поколения."Есть вопросы, которые решаются относительно небольшими деньгами и инженерным трудом. Но наши возможности, исходя из расходования чистой прибыли, тоже ограниченны. Нам бы очень хотелось, чтобы решения по перспективным лодкам пятого поколения были в самое ближайшее время приняты", — рассказал Рахманов.Официальная информация по новейшим проектам засекречена.По данным из неофициальных источников, "Хаски" разрабатывается в двух вариантах. Первый будет оснащен противолодочными <a href="http://ria.ru/product_Kalibr/" target="_blank" data-auto="true">ракетами "Калибр"</a>, он предназначен для уничтожения предполагаемых вражеских субмарин. Второй хотят вооружить противокорабельными крылатыми "Цирконами" для поражения авианосцев и ракетных крейсеров.Завершить проектирование по "Калине" планировали в 2015 году. Аванпроект предусматривал возможность размещения крылатых ракет комплекса "Калибр" и использование двух вариантов двигателя — воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ) и литийионной аккумуляторной батареи (ЛИАБ).
https://radiosputnik.ria.ru/20200904/sudostroitelstvo-1576715899.html
https://ria.ru/20200724/1574831721.html
Короч, перевожу - непонятно кому и непонятно за что будут перечислены очередные триллионы бюджетных денег.
44
Рахманова из ОСК надо убирать. Это конченый демагог. С ним никаких прорывов не будет.
24
11
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155558/33/1555583364_65:0:2794:2047_1400x0_80_0_0_303aea490040cc51f2cc68acb69ddede.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, алексей рахманов, объединенная судостроительная корпорация, безопасность

ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок "Калина" и "Хаски"

03:08 09.09.2020 (обновлено: 09:33 09.09.2020)
11109
© РИА Новости / Олег Кулешов / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка
Атомная подводная лодка - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Олег Кулешов
Перейти в фотобанк
Атомная подводная лодка. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Реализация проектов новейших подлодок пятого поколения — атомной "Хаски" и дизельной "Калины" — ведется исключительно по инициативе и за счет Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), сообщил РИА Новости ее глава Алексей Рахманов.
Ранее о старте разработок неоднократно заявляли авторы проектов ЦКБ "Малахит" и ЦКБ МТ "Рубин".

"Никто эти проекты не отменял. Мы продолжаем их разработку в рамках того, что можно сделать инициативно. Была часть работ, которая оплачивалась Министерством обороны, часть работ сейчас продолжается инициативно", — сказал Рахманов.

Он подчеркнул, что эта тема беспокоит и флот, и промышленность, потому что сегодня нельзя не думать о лодках следующего поколения.
"Есть вопросы, которые решаются относительно небольшими деньгами и инженерным трудом. Но наши возможности, исходя из расходования чистой прибыли, тоже ограниченны. Нам бы очень хотелось, чтобы решения по перспективным лодкам пятого поколения были в самое ближайшее время приняты", — рассказал Рахманов.
Подводная лодка Санкт-Петербург, проект Лада - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 07:55
В ОСК объяснили, почему отсрочено строительство подлодок проекта "Лада"
Официальная информация по новейшим проектам засекречена.
По данным из неофициальных источников, "Хаски" разрабатывается в двух вариантах. Первый будет оснащен противолодочными ракетами "Калибр", он предназначен для уничтожения предполагаемых вражеских субмарин. Второй хотят вооружить противокорабельными крылатыми "Цирконами" для поражения авианосцев и ракетных крейсеров.
Завершить проектирование по "Калине" планировали в 2015 году. Аванпроект предусматривал возможность размещения крылатых ракет комплекса "Калибр" и использование двух вариантов двигателя — воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ) и литийионной аккумуляторной батареи (ЛИАБ).
Большая дизель-электрическая подводная лодка Волхов - РИА Новости, 1920, 24.07.2020
24 июля, 04:08
ВНЭУ для подлодок ВМФ России создадут в 2023 году
2581841339
Обсудить 11
Новое оружие РоссииРоссияАлексей РахмановОбъединенная судостроительная корпорацияБезопасность
Популярные комментарии
Короч, перевожу - непонятно кому и непонятно за что будут перечислены очередные триллионы бюджетных денег.
9 сентября, 04:22
Станислав ПоповСтанислав Попов
6015230
Рахманова из ОСК надо убирать. Это конченый демагог. С ним никаких прорывов не будет.
9 сентября, 05:45
Степан КрасновСтепан Краснов
10120011
Рекомендуем
Космический аппарат серии Экспресс
Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
Вид на реку Амазонку с борта МКС
"Роскосмос" ответил на сообщения об отказе НАСА покупать место на "Союзе"
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске
США предупредили о дополнительных санкциях против Белоруссии
Автомобиль скорой помощи на Украине
Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
Банковские карты
ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
Перехват самолета-разведчика над Балтийским морем
Опубликовано видео перехвата Су-27 иностранных самолетов-разведчиков
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. 10 октября 2018
Американские биржи упали
Участники протестов на площади Независимости в Минске
Россияне рассказали об отношении к вопросу объединения с Белоруссией
Актер Михаил Ефремов
Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
Участники акции в Литве в знак солидарности с протестами в Белоруссии
Литва в ярости: Белоруссия не хочет платить и каяться
Cмартфон
Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой
Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии ГА ООН
Телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала Россию островом свободы после возвращения из США
Певица Валентина Легкоступова
В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
Военные учения вооруженных сил Греции и ОАЭ недалеко от греческого острова Крит
Союзники по НАТО готовят войну Германии и США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:30Памфилова заявила о готовности избирательной системы к голосованию
11:30В Белоруссии 121 человека задержали за участие в протестах во вторник
11:22В Общественной палате оценили идею сделать 31 декабря выходным
11:17В Чехии 21 человек пострадал при столкновении поезда с техсоставом
11:17Эксперт заявил о разгроме Координационного совета белорусской оппозиции
11:14Эксперт оценил возможность альтернативы "Северному потоку — 2" для Европы
11:11В белорусской оппозиции назвали причину задержания члена КС Знака
11:11В Греции сгорел крупнейший лагерь мигрантов
11:10В Госдуме прокомментировали обращение Тихановской к россиянам
11:06Лукашенко уволил главу КГБ из-за задержания россиян под Минском
10:59СМИ: Лукашенко может посетить Москву на следующей неделе
10:56В Минске в дом, где живет Колесникова, зашли люди в масках
10:52В Симферополе подачу воды по графику могут сохранить до весны
10:45Адвокат оценил шансы Ефремова на досрочное освобождение
10:38Названы регионы, где нет прироста по коронавирусу
10:37В России за сутки 6409 человек вылечились от коронавируса
10:36В России за сутки умерли 142 пациента с коронавирусом
10:36В Москве за сутки выявили 642 новых случая коронавируса
10:32В России выявили 5218 новых случаев заражения коронавирусом
10:32"Ведомости": замглавы Минэнерго задержали по подозрению в мошенничестве
Лента новостейМолния