https://ria.ru/20200909/submarina-1576963851.html
ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок "Калина" и "Хаски"
Реализация проектов новейших подлодок пятого поколения — атомной "Хаски" и дизельной "Калины" — ведется исключительно по инициативе и за счет Объединенной... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T03:08
2020-09-09T03:08
2020-09-09T09:33
новое оружие россии
россия
алексей рахманов
объединенная судостроительная корпорация
безопасность
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Реализация проектов новейших подлодок пятого поколения — атомной "Хаски" и дизельной "Калины" — ведется исключительно по инициативе и за счет Объединенной судостроительной корпорации (<u><a href="http://ria.ru/organization_Obedinjonnaja_sudostroitelnaja_korporacija/">ОСК</a></u>), сообщил РИА Новости ее глава <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Rakhmanov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Рахманов</a>.Ранее о старте разработок неоднократно заявляли авторы проектов ЦКБ "Малахит" и <a href="http://ria.ru/organization_CKB_MT_Rubin/" target="_blank" data-auto="true">ЦКБ МТ "Рубин"</a>.Он подчеркнул, что эта тема беспокоит и флот, и промышленность, потому что сегодня нельзя не думать о лодках следующего поколения."Есть вопросы, которые решаются относительно небольшими деньгами и инженерным трудом. Но наши возможности, исходя из расходования чистой прибыли, тоже ограниченны. Нам бы очень хотелось, чтобы решения по перспективным лодкам пятого поколения были в самое ближайшее время приняты", — рассказал Рахманов.Официальная информация по новейшим проектам засекречена.По данным из неофициальных источников, "Хаски" разрабатывается в двух вариантах. Первый будет оснащен противолодочными <a href="http://ria.ru/product_Kalibr/" target="_blank" data-auto="true">ракетами "Калибр"</a>, он предназначен для уничтожения предполагаемых вражеских субмарин. Второй хотят вооружить противокорабельными крылатыми "Цирконами" для поражения авианосцев и ракетных крейсеров.Завершить проектирование по "Калине" планировали в 2015 году. Аванпроект предусматривал возможность размещения крылатых ракет комплекса "Калибр" и использование двух вариантов двигателя — воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ) и литийионной аккумуляторной батареи (ЛИАБ).
https://radiosputnik.ria.ru/20200904/sudostroitelstvo-1576715899.html
https://ria.ru/20200724/1574831721.html
Станислав Попов
Короч, перевожу - непонятно кому и непонятно за что будут перечислены очередные триллионы бюджетных денег.
44
Степан Краснов
Рахманова из ОСК надо убирать. Это конченый демагог. С ним никаких прорывов не будет.
24
11
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей рахманов, объединенная судостроительная корпорация, безопасность
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.
Реализация проектов новейших подлодок пятого поколения — атомной "Хаски" и дизельной "Калины" — ведется исключительно по инициативе и за счет Объединенной судостроительной корпорации (ОСК
), сообщил РИА Новости ее глава Алексей Рахманов
.
Ранее о старте разработок неоднократно заявляли авторы проектов ЦКБ "Малахит" и ЦКБ МТ "Рубин"
.
"Никто эти проекты не отменял. Мы продолжаем их разработку в рамках того, что можно сделать инициативно. Была часть работ, которая оплачивалась Министерством обороны, часть работ сейчас продолжается инициативно", — сказал Рахманов.
Он подчеркнул, что эта тема беспокоит и флот, и промышленность, потому что сегодня нельзя не думать о лодках следующего поколения.
"Есть вопросы, которые решаются относительно небольшими деньгами и инженерным трудом. Но наши возможности, исходя из расходования чистой прибыли, тоже ограниченны. Нам бы очень хотелось, чтобы решения по перспективным лодкам пятого поколения были в самое ближайшее время приняты", — рассказал Рахманов.
Официальная информация по новейшим проектам засекречена.
По данным из неофициальных источников, "Хаски" разрабатывается в двух вариантах. Первый будет оснащен противолодочными ракетами "Калибр"
, он предназначен для уничтожения предполагаемых вражеских субмарин. Второй хотят вооружить противокорабельными крылатыми "Цирконами" для поражения авианосцев и ракетных крейсеров.
Завершить проектирование по "Калине" планировали в 2015 году. Аванпроект предусматривал возможность размещения крылатых ракет комплекса "Калибр" и использование двух вариантов двигателя — воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ) и литийионной аккумуляторной батареи (ЛИАБ).