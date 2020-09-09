https://ria.ru/20200909/ssha-1576976109.html
Эксперт объяснил, почему Трамп выводит войска из Ирака и Афганистана
Намерение президента США Дональда Трампа объявить о дальнейшем выводе войск из Ирака и Афганистана является часть предвыборной кампании, так как действующий... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:06
2020-09-09T12:06
2020-09-09T12:06
владимир батюк
дональд трамп
институт сша и канады ран
джо байден
афганистан
ирак
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Намерение президента США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a> объявить о дальнейшем выводе войск из <a href="https://ria.ru/location_Iraq" target="_blank">Ирака</a> и Афганистана является часть предвыборной кампании, так как действующий глава Белого дома пока отстает в предвыборной гонке от соперника Джо Байдена, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Batjuk" target="_blank">Владимир Батюк</a>.Ранее высокопоставленный представитель администрации США сообщил, что Трамп объявит о сокращении военного присутствия в Ираке и <a href="https://ria.ru/location_Afghanistan" target="_blank">Афганистане</a>. По его словам, сначала следует ожидать от Трампа объявления о дальнейшем выводе войск из Ирака, а в ближайшие дни о сокращении войск в Афганистане.По его словам, именно из-за предвыборной ситуации Трамп предпринял этот акт, который, по мнению эксперта, безусловно будет поддержан и оценен не только его "ядерным" электоратом, но даже многими из демократов. Как пояснил Батюк, американцам надоело "распространять" демократию по всему земному шару, нести огромные расходы и потери."Американцы считают, что Вашингтон должен наконец вспомнить о том, что есть такая страна, как Америка, которая нуждается в очень серьезных инвестициях для обновления инфраструктуры, для решения проблем здравоохранения, образования и многих других. Вот сейчас это заявка на то, что, как и обещал американцам Трамп, Америка будет, прежде всего, не нести демократию в странах, название которых стопроцентный американец и выговорить не сможет, наверно, а именно Америка и ее народ будут приоритетом", - добавил собеседник агентства.Обещания закончить войны в Ираке и Афганистане, начатые его предшественниками, были ключевыми в предвыборной программе Трампа.В конце февраля на церемонии в Катаре США и <a href="https://ria.ru/organization_Taliban" target="_blank">талибы</a> подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными. Американские военные покинули пять баз в Афганистане в рамках этого соглашения.Парламент Ирака 5 января проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> международной антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад. После этих событий международная коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что войска международной коалиции будут полностью выведены из Ирака в течение трех лет.
https://ria.ru/20200810/1575553120.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир батюк, дональд трамп, институт сша и канады ран, джо байден, афганистан, ирак, сша, в мире
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.
Намерение президента США Дональда Трампа
объявить о дальнейшем выводе войск из Ирака
и Афганистана является часть предвыборной кампании, так как действующий глава Белого дома пока отстает в предвыборной гонке от соперника Джо Байдена, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк
.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США сообщил, что Трамп объявит о сокращении военного присутствия в Ираке и Афганистане
. По его словам, сначала следует ожидать от Трампа объявления о дальнейшем выводе войск из Ирака, а в ближайшие дни о сокращении войск в Афганистане.
"Безусловно, это часть предвыборной кампании. И объявлять об этом нужно именно сейчас, потому что осталось слишком мало времени (до выборов). Трамп сейчас практически, будем так говорить, готов на все, лишь бы только изменить не очень благоприятный для него баланс сил в ходе этой кампании. Его оппонент, господин Байден, все еще опережает Трампа на несколько процентных пунктов, это слишком много в условиях, когда осталось меньше двух месяцев до выборов", - сказал Батюк РИА Новости.
По его словам, именно из-за предвыборной ситуации Трамп предпринял этот акт, который, по мнению эксперта, безусловно будет поддержан и оценен не только его "ядерным" электоратом, но даже многими из демократов. Как пояснил Батюк, американцам надоело "распространять" демократию по всему земному шару, нести огромные расходы и потери.
"Американцы считают, что Вашингтон должен наконец вспомнить о том, что есть такая страна, как Америка, которая нуждается в очень серьезных инвестициях для обновления инфраструктуры, для решения проблем здравоохранения, образования и многих других. Вот сейчас это заявка на то, что, как и обещал американцам Трамп, Америка будет, прежде всего, не нести демократию в странах, название которых стопроцентный американец и выговорить не сможет, наверно, а именно Америка и ее народ будут приоритетом", - добавил собеседник агентства.
Обещания закончить войны в Ираке и Афганистане, начатые его предшественниками, были ключевыми в предвыборной программе Трампа.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и талибы
подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными. Американские военные покинули пять баз в Афганистане в рамках этого соглашения.
Парламент Ирака 5 января проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США
международной антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад. После этих событий международная коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что войска международной коалиции будут полностью выведены из Ирака в течение трех лет.