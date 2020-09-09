https://ria.ru/20200909/ssha-1576976109.html

Эксперт объяснил, почему Трамп выводит войска из Ирака и Афганистана

Намерение президента США Дональда Трампа объявить о дальнейшем выводе войск из Ирака и Афганистана является часть предвыборной кампании, так как действующий... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T12:06

2020-09-09T12:06

2020-09-09T12:06

владимир батюк

дональд трамп

институт сша и канады ран

джо байден

афганистан

ирак

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Намерение президента США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a> объявить о дальнейшем выводе войск из <a href="https://ria.ru/location_Iraq" target="_blank">Ирака</a> и Афганистана является часть предвыборной кампании, так как действующий глава Белого дома пока отстает в предвыборной гонке от соперника Джо Байдена, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Batjuk" target="_blank">Владимир Батюк</a>.Ранее высокопоставленный представитель администрации США сообщил, что Трамп объявит о сокращении военного присутствия в Ираке и <a href="https://ria.ru/location_Afghanistan" target="_blank">Афганистане</a>. По его словам, сначала следует ожидать от Трампа объявления о дальнейшем выводе войск из Ирака, а в ближайшие дни о сокращении войск в Афганистане.По его словам, именно из-за предвыборной ситуации Трамп предпринял этот акт, который, по мнению эксперта, безусловно будет поддержан и оценен не только его "ядерным" электоратом, но даже многими из демократов. Как пояснил Батюк, американцам надоело "распространять" демократию по всему земному шару, нести огромные расходы и потери."Американцы считают, что Вашингтон должен наконец вспомнить о том, что есть такая страна, как Америка, которая нуждается в очень серьезных инвестициях для обновления инфраструктуры, для решения проблем здравоохранения, образования и многих других. Вот сейчас это заявка на то, что, как и обещал американцам Трамп, Америка будет, прежде всего, не нести демократию в странах, название которых стопроцентный американец и выговорить не сможет, наверно, а именно Америка и ее народ будут приоритетом", - добавил собеседник агентства.Обещания закончить войны в Ираке и Афганистане, начатые его предшественниками, были ключевыми в предвыборной программе Трампа.В конце февраля на церемонии в Катаре США и <a href="https://ria.ru/organization_Taliban" target="_blank">талибы</a> подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными. Американские военные покинули пять баз в Афганистане в рамках этого соглашения.Парламент Ирака 5 января проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> международной антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад. После этих событий международная коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что войска международной коалиции будут полностью выведены из Ирака в течение трех лет.

https://ria.ru/20200810/1575553120.html

https://ria.ru/20200909/bayden-1576939897.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир батюк, дональд трамп, институт сша и канады ран, джо байден, афганистан, ирак, сша, в мире