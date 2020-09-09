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Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
Российский телекоммуникационный спутник "Экспресс-80", запущенный в июле с космодрома Байконур, получил повреждение, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T01:04
2020-09-09T09:33
хочу стать космонавтом
россия
байконур (космодром)
космос - риа наука
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Российский телекоммуникационный спутник "Экспресс-80", запущенный в июле с космодрома <a href="https://ria.ru/civicstructure_Bajjkonur_kosmodrom/" target="_blank" data-auto="true">Байконур</a>, получил повреждение, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли."Экспресс-80" вместе с аппаратом "Экспресс-103" вывела на орбиту ракета-носитель <a href="http://ria.ru/product_Proton-M/" target="_blank" data-auto="true">"Протон-М"</a> с разгонным блоком <a href="http://ria.ru/product_Briz-M/" target="_blank" data-auto="true">"Бриз-М"</a>.Другой источник РИА Новости сообщил, что двигатель остался цел, аппарат продолжает довыведение. По его словам, последствия происшествия станут понятны после того, как спутник окажется в рабочей точке.В пресс-службе "Роскосмоса" воздержались от комментариев. Заказчик спутника — предприятие "Космическая связь" — сообщил агентству, что пока не может ответить на вопросы по "Экспрессу-80", поскольку еще не получил его в управление.Как объяснил РИА Новости руководитель Института космической политики Иван Моисеев, столкновение спутника с космическим мусором или иным объектом может привести к проблемам в его функционировании."Против мелких пылинок там есть защита, но, как только объект становится тяжелее и растет скорость, как в учебнике физики, получается пропорциональное разрушение. Как правило, на космических скоростях энергия столкновения превращается в тепло. Эти скорости намного выше, чем скорость выстрела из винтовки, можно себе представить размер разрушения. Аппарат на такие воздействия не рассчитан", — сказал он.В то же время Моисеев считает, что полностью аппарат из строя не выйдет."Обратите внимание, что недавно был случай с "Метеором", который временно прекратил работу, потом списывают на удар тяжелой заряженной частицы ситуацию с аппаратом "Фобос-Грунт", который не вышел на отлетную траекторию. Основная общая черта таких заявлений — попытка уйти от разбирательства, поиска виноватых. Почему-то все внешние воздействия только на наши аппараты", — отметил Моисеев.Космический аппарат "Экспресс-80" изготовлен компанией "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" в интересах предприятия "Космическая связь" на базе спутниковой платформы "Экспресс-1000Н". Планируемый срок службы составлял 15 лет на геостационарной орбите в точках стояния 80 градусов восточной долготы. Спутник предназначен для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, а также передачи данных в С-, Ku- и L-диапазонах на территории России и в странах СНГ.
https://ria.ru/20200607/1572578335.html
https://ria.ru/20200901/internet-1576580018.html
https://ria.ru/20200825/roskosmos-1576294738.html
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75
хорошо бы отключить доступ с территории Украины на ру ресурсы. за..сорили весь рунет куда не зайди. очень "толковые" люди.
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россия
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РИА Новости
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россия, байконур (космодром), космос - риа наука

Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения

01:04 09.09.2020 (обновлено: 09:33 09.09.2020)
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© Фото : АО "ИСС имени академика М. Ф. Решетнёва"Космический аппарат серии "Экспресс"
Космический аппарат серии Экспресс - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Фото : АО "ИСС имени академика М. Ф. Решетнёва"
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российский телекоммуникационный спутник "Экспресс-80", запущенный в июле с космодрома Байконур, получил повреждение, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Экспресс-80" вместе с аппаратом "Экспресс-103" вывела на орбиту ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М".

"Спутник "Экспресс-80" при довыведении в рабочую точку получил повреждение бортовых систем, предположительно из-за попадания космического мусора", — сказал собеседник агентства.

Другой источник РИА Новости сообщил, что двигатель остался цел, аппарат продолжает довыведение. По его словам, последствия происшествия станут понятны после того, как спутник окажется в рабочей точке.
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В пресс-службе "Роскосмоса" воздержались от комментариев. Заказчик спутника — предприятие "Космическая связь" — сообщил агентству, что пока не может ответить на вопросы по "Экспрессу-80", поскольку еще не получил его в управление.
Как объяснил РИА Новости руководитель Института космической политики Иван Моисеев, столкновение спутника с космическим мусором или иным объектом может привести к проблемам в его функционировании.
"Против мелких пылинок там есть защита, но, как только объект становится тяжелее и растет скорость, как в учебнике физики, получается пропорциональное разрушение. Как правило, на космических скоростях энергия столкновения превращается в тепло. Эти скорости намного выше, чем скорость выстрела из винтовки, можно себе представить размер разрушения. Аппарат на такие воздействия не рассчитан", — сказал он.
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В то же время Моисеев считает, что полностью аппарат из строя не выйдет.
"Обратите внимание, что недавно был случай с "Метеором", который временно прекратил работу, потом списывают на удар тяжелой заряженной частицы ситуацию с аппаратом "Фобос-Грунт", который не вышел на отлетную траекторию. Основная общая черта таких заявлений — попытка уйти от разбирательства, поиска виноватых. Почему-то все внешние воздействия только на наши аппараты", — отметил Моисеев.
Космический аппарат "Экспресс-80" изготовлен компанией "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" в интересах предприятия "Космическая связь" на базе спутниковой платформы "Экспресс-1000Н". Планируемый срок службы составлял 15 лет на геостационарной орбите в точках стояния 80 градусов восточной долготы.
Спутник предназначен для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, а также передачи данных в С-, Ku- и L-диапазонах на территории России и в странах СНГ.
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Хочу стать космонавтомРоссияБайконур (космодром)Космос - РИА Наука
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Мусор у тебя в голове.. постоянно бред несёшь
9 сентября, 01:14
МТМихаил Топатыгин
56400015
хорошо бы отключить доступ с территории Украины на ру ресурсы. за..сорили весь рунет куда не зайди. очень "толковые" люди.
9 сентября, 01:25
White RabbitWhite Rabbit
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