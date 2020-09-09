https://ria.ru/20200909/sputnik-1576963038.html

Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения

Российский телекоммуникационный спутник "Экспресс-80", запущенный в июле с космодрома Байконур, получил повреждение, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T01:04

2020-09-09T01:04

2020-09-09T09:33

хочу стать космонавтом

россия

байконур (космодром)

космос - риа наука

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Российский телекоммуникационный спутник "Экспресс-80", запущенный в июле с космодрома <a href="https://ria.ru/civicstructure_Bajjkonur_kosmodrom/" target="_blank" data-auto="true">Байконур</a>, получил повреждение, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли."Экспресс-80" вместе с аппаратом "Экспресс-103" вывела на орбиту ракета-носитель <a href="http://ria.ru/product_Proton-M/" target="_blank" data-auto="true">"Протон-М"</a> с разгонным блоком <a href="http://ria.ru/product_Briz-M/" target="_blank" data-auto="true">"Бриз-М"</a>.Другой источник РИА Новости сообщил, что двигатель остался цел, аппарат продолжает довыведение. По его словам, последствия происшествия станут понятны после того, как спутник окажется в рабочей точке.В пресс-службе "Роскосмоса" воздержались от комментариев. Заказчик спутника — предприятие "Космическая связь" — сообщил агентству, что пока не может ответить на вопросы по "Экспрессу-80", поскольку еще не получил его в управление.Как объяснил РИА Новости руководитель Института космической политики Иван Моисеев, столкновение спутника с космическим мусором или иным объектом может привести к проблемам в его функционировании."Против мелких пылинок там есть защита, но, как только объект становится тяжелее и растет скорость, как в учебнике физики, получается пропорциональное разрушение. Как правило, на космических скоростях энергия столкновения превращается в тепло. Эти скорости намного выше, чем скорость выстрела из винтовки, можно себе представить размер разрушения. Аппарат на такие воздействия не рассчитан", — сказал он.В то же время Моисеев считает, что полностью аппарат из строя не выйдет."Обратите внимание, что недавно был случай с "Метеором", который временно прекратил работу, потом списывают на удар тяжелой заряженной частицы ситуацию с аппаратом "Фобос-Грунт", который не вышел на отлетную траекторию. Основная общая черта таких заявлений — попытка уйти от разбирательства, поиска виноватых. Почему-то все внешние воздействия только на наши аппараты", — отметил Моисеев.Космический аппарат "Экспресс-80" изготовлен компанией "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" в интересах предприятия "Космическая связь" на базе спутниковой платформы "Экспресс-1000Н". Планируемый срок службы составлял 15 лет на геостационарной орбите в точках стояния 80 градусов восточной долготы. Спутник предназначен для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, а также передачи данных в С-, Ku- и L-диапазонах на территории России и в странах СНГ.

https://ria.ru/20200607/1572578335.html

https://ria.ru/20200901/internet-1576580018.html

https://ria.ru/20200825/roskosmos-1576294738.html

Михаил Топатыгин Мусор у тебя в голове.. постоянно бред несёшь 75

White Rabbit хорошо бы отключить доступ с территории Украины на ру ресурсы. за..сорили весь рунет куда не зайди. очень "толковые" люди. 63

175

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, байконур (космодром), космос - риа наука