https://ria.ru/20200909/spasateli-1576945241.html

Иван Подоприхин: спасатели Москвы встретили тысячу самолетов в пандемию

В начале 2000-х в Москве возникла необходимость в создании специализированного центра, который бы оперативно реагировал на чрезвычайные ситуации разного... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T11:00

2020-09-09T11:00

2020-09-09T11:00

иван подоприхин

москва

интервью

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<em>В начале 2000-х в Москве возникла необходимость в создании специализированного центра, который бы оперативно реагировал на чрезвычайные ситуации разного характера в мегаполисе. Постановлением правительства Москвы от 9 сентября 2008 года было создано Государственное казенное учреждение города Москвы "Пожарно-спасательный центр". К 12-летию Центра о его истории, о современной и уникальной технике, сложностях в работе столичных спасателей и пожарных в интервью РИА Новости рассказал начальник ГКУ "ПСЦ" <a href="https://ria.ru/person_ivan-podoprikhin" target="_blank">Иван Подоприхин</a>. Беседовала Марина Найденкова.</em><strong>— Иван Николаевич, каковы основные этапы развития ПСЦ?</strong>— Пожарно-спасательный центр Москвы – это профессиональное аварийно–спасательное формирование, отличительной чертой которого является сочетание в одном работнике двух сложных профессий: пожарный и спасатель.История Центра начиналась в 2008 году с трех пожарно-спасательных отрядов по тушению пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций в подземных сооружениях и тоннелях города Москвы. На дежурство в сменах тогда заступало всего 20 человек. Уже в 2009-м в составе Центра появились отряды специальной пожарной и инженерной техники, отряд по тушению пожаров на водных объектах и отряд технического обеспечения Центра. В 2010 году создали кинологическую группу и первое мотоподразделение. В 2014 году в состав ПСЦ вошли 10 аварийно-спасательных отрядов. В июне 2018 года в деревне Апаринки открыт учебный полигон для подготовки пожарных и спасателей. <strong>— Что входит в круг основных задач Центра?</strong>— Помимо тушения пожаров, наши специалисты проводят большое количество специальных работ. Это работы на высоте, в подземных коммуникациях, аварийно-спасательные работы, в том числе связанные с химически-опасными веществами, работа кинологической службы, инженерно-технические работы и работа аналитической лаборатории контроля объектов окружающей среды и ЧС.<strong>— Как структурно сейчас выглядит Пожарно-спасательный центр, какие основные подразделения входят в его состав? Чем они интересны и уникальны?</strong>— На сегодняшний день в Центре 23 пожарно-спасательных, семь аварийно-спасательных отрядов, отряд по тушению пожаров на водных объектах, отряды специальной пожарной техники, инженерной техники, специальной автомобильной техники. В подразделениях Центра специализированная техника рассредоточена таким образом, чтобы ликвидировать происшествия, наиболее характерные для работы отряда. Например, высотная техника есть в пожарно-спасательном отряде № 207, обеспечивающем пожарную безопасность в "Москва-Сити", в отрядах в ТиНАО есть техника для труднопроходимых дорог, такая как вездеходы, снегоболотоход, мотоциклы и квадроциклы.В Центре есть и кинологическая группа, которая состоит из профессиональных кинологов с собаками, специально обученными на поиск людей в условиях завалов или обрушений; аналитическая лаборатория контроля объектов окружающей среды и ЧС (АЛКООС), основными задачами которой являются оперативный контроль химического заражения объектов окружающей среды и состояния радиационной обстановки на контролируемой территории и оценка степени опасности радиационного и химического заражения или загрязнения объектов окружающей среды.С 1 мая 2019 года на дежурство заступили расчеты быстрого реагирования на 22 пожарно-спасательных мотоциклах, которые оснащены всем необходимым для оказания первой помощи и тушения пожара на ранней стадии его развития.<strong>— Сколько всего пожарных и спасателей работают сейчас в Центре?</strong>— Сегодня в рядах ПСЦ более трех тысяч работников, среди которых 17 почетных пожарных и пять почетных спасателей Москвы. Ежесуточно на дежурство заступает почти 500 человек и 190 единиц техники.<strong>— Сколько отрядов на сегодняшний день имеет ПСЦ? Планируется ли открытие новых?</strong>— Сегодня Центр включает в себя 34 отряда. В Троицком и Новомосковском округах дислоцируется 11 пожарных отрядов, но из-за активного строительства жилья их количество увеличено. До конца года планируется создать еще четыре пожарно-спасательных отряда в Щербинке и поселениях Марушкинском, Краснопахорском и Щаповском.<strong>— Каковы основные достижения ПСЦ в 2019 и 2020 году? Сколько пожаров удалось ликвидировать и спасти людей?</strong>— За 2019 год подразделения ПСЦ совершили более 26 тысяч выездов на пожары и происшествия, спасли 228 человек и оказали помощь 61 человеку. В период пандемии появились новые задачи и работники Центра привлекались к выполнению специфических задач. С марта в целях обеспечения пожарной безопасности и своевременного реагирования на возможные ЧС было организовано круглосуточное дежурство расчетов на пожарно-спасательной технике строившегося многофункционального медицинского центра в поселении Вороновское и на каждом объекте при строительстве резервных медицинских центров.С 26 марта в аэропортах Москвы были созданы мобильные группы спасателей департамента ГОЧСиПБ для проведения термометрии и анкетирования пассажиров. За четыре месяца спасатели департамента ГОЧСиПБ встретили 1203 рейса с 82500 пассажирами, вернувшимися из-за рубежа.<strong>— Как повлиял режим самоизоляции на количество вызовов спасателей и пожарных?</strong>— Число выездов на происшествия социального характера сократилось на 2% с 7432 случаев за первое полугодие 2019 года до 7264 выездов в аналогичный период 2020 года.<strong>— Что можете рассказать о современной технике, которая уже есть на вооружении в Пожарно-спасательном центре?</strong>— На оснащении Центра состоит более 350 единиц современной пожарно-спасательной и специальной техники, например, автомобили скорой медицинской помощи, пожарно-спасательный корабль, пожарно-спасательные мотоциклы. Имеются и уникальные образцы.Автомобиль с установкой пожаротушения с гидроабразивной резкой "Кобра" предназначен для тушения пожаров особой сложности. Струя из абразивной смеси и воды через специальный наконечник под давлением 500 атмосфер прорезает в твердой поверхности толщиной 30-60 сантиметров отверстие диаметром пять миллиметров.Для эвакуации людей с высотных зданий в Пожарно-спасательном центре используются телескопические подъемники ТП-101 и ТП-90. Уникален телескопический подъемник "Спайдер" на гусеничном ходу. Он предназначен для проведения спасательных работ на высоте до 28 метров, а также для подачи огнетушащих веществ. Управляться может дистанционно. С его помощью можно пробраться в труднодоступные места, где есть плотная городская застройка. На вооружении ПСЦ находятся два пожарных крана Liebherr. С их помощью пожарные могут, например, достать из реки или кювета автомобиль. Кран может расчистить место пожара или принять непосредственное участие в его тушении. Многоцелевой пожарно-спасательный корабль "Полковник Чернышев" несет круглогодичное дежурство на Москве-реке. Это судно ледового класса имеет усиленный корпус. При тушении пожара корабль используется как самостоятельная единица боевой техники, осуществляющая тушение пожара на воде,<strong>— Планируется ли в этом году поступления в ПСЦ новой техники?</strong>— В этом году на вооружение Пожарно-спасательного центра уже поступили 12 автоцистерн, два электрокара, три машины на базе ГАЗ. До конца года планируется еще поступление техники.<strong>— Как московские спасатели приспосабливаются к работе в постоянно меняющемся и растущем в высоту мегаполисе? Сколько высотных автолестниц уже имеется в Москве и сколько планируется приобрести в ближайшее время?</strong>— На сегодняшний день в Центре есть 24 автолестницы различной высоты от 30 метров, а также шесть телескопических подъемников. Планируется поступление еще четырех автолестниц.<strong>— Удалось ли решить проблему спасения людей при пожарах в высотных зданиях?</strong>— Для тушения пожаров в высотных зданиях помимо телескопических подъемников и автолестниц пожарные, например, применяют технологию ступенчатой подачи воды с использованием мотопомп, которые устанавливаются через каждые десять-пятнадцать этажей. Также регулярно проводятся учения и тренировки в том числе в башнях делового центра "Москва-Сити" для отработки возможности подачи огнетушащих веществ на высоту.<strong>— Как спасатели повышают свои навыки и умения?</strong>— Ежедневно, заступая на сутки, пожарные и спасатели отрабатывают навыки ликвидации происшествий и тактику тушения пожаров в подразделениях. Ежемесячно проводятся пожарно-тактические занятия, то есть практическая отработка ликвидации происшествий на объектах в районе выезда. В течение года запланированы масштабные учения и тренировки, например, по тушению лесных пожаров, учения на химически-опасных объектах и тренировки по гражданской обороне.При появлении в городе новых сложных архитектурных конструкций в Центре разрабатывается методика ликвидации возможных происшествий на объекте. Затем все пожарные и спасатели ПСЦ отправляются на практические занятия для изучения объекта, а также отработки сценариев ликвидации возможных происшествий. <strong>— Осуществляют ли работники Центра обмен международным опытом с зарубежными коллегами и с какими странами?</strong>— Ежегодно ПСЦ посещают иностранные делегации из разных стран, и работники Центра проводят для них ознакомительные экскурсии в подразделения для показа техники, рассказывают об особенностях тушения пожаров в Москве. Также работники ПСЦ принимают участие в международных выставках и поддерживают связь с иностранными коллегами в социальных сетях.<strong>— Что является самым сложным в работе московских спасателей и пожарных?</strong>— Самое сложное — это умение выполнять свою работу, несмотря на все происходящее вокруг на месте пожара или ЧС. Каким бы ни было происшествие, пожарный и спасатель не должны поддаваться страху, панике, эмоциям пострадавших, всегда сохранять самообладание и четко выполнять свою работу.<strong>— Какие основные правила пожарной безопасности стоит помнить москвичу и гостю столицы?</strong>— Самое первое – помнить номера 112 и 101. Чем быстрее вы набрали номер, тем быстрее приедут экстренные службы. Не стоит надеяться, что может кто-то другой уже вызвал помощь. При звонке в службу 112 оператору нужно четко объяснить, что случилось и где. И не забывайте элементарные правила, которые нам с детства повторяли в школе: об опасности перегрузки электросети, о курении в квартире, о пожарной безопасности в лесопарковых зонах и при эксплуатации различных приборов дома и на работе.<strong>— Каким вы видите Центр, например, через 10 лет?</strong>— На всей территории Москвы шикарные благоустроенные по самым современным требованиям здания пожарно-спасательных и аварийно-спасательных подразделений. Работники Центра все профессионально подготовленные и выполняют нормативы на "отлично". Естественно, готовые физически и психологически к поставленным задачам. Собственно, в этом плане будущее почти не отличается от настоящего. И у нас на вооружении также будет передовая техника и инструменты.

https://ria.ru/20200805/1575387774.html

https://ria.ru/20200727/1574967571.html

https://ria.ru/20200720/1574589753.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван подоприхин, москва, интервью