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https://ria.ru/20200909/soda-1576966437.html
Башкирская содовая компания намерена разрабатывать шихан Шахтау
Башкирская содовая компания, часть акций которой власти через суд хотят вернуть на государственный баланс, решила продолжить разрабатывать шихан Шахтау ниже... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T08:53
2020-09-09T11:05
башкирская содовая компания
республика башкортостан
экономика
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<strong>УФА, 9 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Bashkirskaja_sodovaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Башкирская содовая компания</a>, часть акций которой власти через суд хотят вернуть на государственный баланс, решила продолжить разрабатывать шихан Шахтау ниже грунтовых вод, где сырья хватит до 2027 года, сообщает компания."По итогам заседания совета директоров принято решение о разработке карьера Шахтау ниже уровня грунтовых вод с учетом экономической эффективности освоения, экологической безопасности и правовой возможности. Оставшиеся запасы известняка обеспечат нормальное функционирование производства "Сода" до 2027 года", - говорится в сообщении БСК.Отмечается, что компания запросит мнение специалистов Санкт-Петербургского горного университета о технико-технологическом состоянии производственного комплекса АО "БСК" в сравнении с отечественными и зарубежными аналогичными предприятиями, эффективности производства, достаточности инвестиций на модернизацию и влиянии производств компании на окружающую среду."Совет директоров намерен также направить обращение в правительство России с просьбой разъяснить порядок осуществления прав недропользования по лицензии, выданной АО "БСК" в 2019 году, и правовое основание для отнесения горы Куштау к памятникам природы. Принято решение обратиться в Счетную палату России с просьбой дать оценку соблюдения требований законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности компании с 2013 года и интересов государства при создании и функционировании АО "БСК", чтобы получить мнение о правомерности и обоснованности произведенной оценки долей участников общества", - говорится в пресс-релизе БСК.В компании также заявили, что продолжат оказывать благотворительную помощь Башкирии. "При этом руководство считает целесообразным выработать механизм выбора проектов, на реализацию которых АО "БСК" направит социальные инвестиции", - отмечает пресс-служба БСК.Ранее глава Башкирии <a href="http://ria.ru/person_Radijj_KHabirov/" target="_blank" data-auto="true">Радий Хабиров</a> подписал постановление о создании особо охраняемой природной территории регионального значения для сохранения растений и животных на горе Куштау, которую ранее планировала использовать в качестве источника сырья Башкирская содовая компания.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее раскритиковал владельцев БСК, указав, что заработанные компанией деньги не инвестируются в регионе, а выводятся акционерами на свои зарубежные счета. Президент поручил правительству совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК, а прокуратуре - проверить законность сделки, в результате которой был утрачен контроль государства за содовыми активами республики.<a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> РФ и власти Башкирии через суд требуют вернуть госдолю акций компании.Башкирская содовая компания была создана в 2013 году путем объединения двух компаний. В одной из них властям Башкирии принадлежало 62%, а в БСК они получили долю лишь 38% и потеряли контроль над содовой промышленностью республики. По состоянию на 1 августа 2020 года 57,18% акций БСК принадлежало "Башхиму", единственным владельцем которого является кипрская Modisanna, доля госинвесткомпании Башкирии АО "Региональный фонд" составляла 38,28%.
https://ria.ru/20200826/kushtau-1576358137.html
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башкирская содовая компания, республика башкортостан, экономика

Башкирская содовая компания намерена разрабатывать шихан Шахтау

08:53 09.09.2020 (обновлено: 11:05 09.09.2020)
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© Depositphotos / Eugene_RБашкирская содовая компания
Башкирская содовая компания - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Depositphotos / Eugene_R
Башкирская содовая компания. Архивное фото
УФА, 9 сен – РИА Новости. Башкирская содовая компания, часть акций которой власти через суд хотят вернуть на государственный баланс, решила продолжить разрабатывать шихан Шахтау ниже грунтовых вод, где сырья хватит до 2027 года, сообщает компания.
"По итогам заседания совета директоров принято решение о разработке карьера Шахтау ниже уровня грунтовых вод с учетом экономической эффективности освоения, экологической безопасности и правовой возможности. Оставшиеся запасы известняка обеспечат нормальное функционирование производства "Сода" до 2027 года", - говорится в сообщении БСК.
Шихан Куштау - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
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Глава Башкирии назвал конфликт вокруг Куштау исчерпанным
Отмечается, что компания запросит мнение специалистов Санкт-Петербургского горного университета о технико-технологическом состоянии производственного комплекса АО "БСК" в сравнении с отечественными и зарубежными аналогичными предприятиями, эффективности производства, достаточности инвестиций на модернизацию и влиянии производств компании на окружающую среду.
"Совет директоров намерен также направить обращение в правительство России с просьбой разъяснить порядок осуществления прав недропользования по лицензии, выданной АО "БСК" в 2019 году, и правовое основание для отнесения горы Куштау к памятникам природы. Принято решение обратиться в Счетную палату России с просьбой дать оценку соблюдения требований законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности компании с 2013 года и интересов государства при создании и функционировании АО "БСК", чтобы получить мнение о правомерности и обоснованности произведенной оценки долей участников общества", - говорится в пресс-релизе БСК.
В компании также заявили, что продолжат оказывать благотворительную помощь Башкирии. "При этом руководство считает целесообразным выработать механизм выбора проектов, на реализацию которых АО "БСК" направит социальные инвестиции", - отмечает пресс-служба БСК.
Шихан Куштау - РИА Новости, 1920, 19.08.2020
19 августа, 21:16
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Ранее глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление о создании особо охраняемой природной территории регионального значения для сохранения растений и животных на горе Куштау, которую ранее планировала использовать в качестве источника сырья Башкирская содовая компания.
Президент РФ Владимир Путин ранее раскритиковал владельцев БСК, указав, что заработанные компанией деньги не инвестируются в регионе, а выводятся акционерами на свои зарубежные счета. Президент поручил правительству совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК, а прокуратуре - проверить законность сделки, в результате которой был утрачен контроль государства за содовыми активами республики.
Генпрокуратура РФ и власти Башкирии через суд требуют вернуть госдолю акций компании.
Башкирская содовая компания была создана в 2013 году путем объединения двух компаний. В одной из них властям Башкирии принадлежало 62%, а в БСК они получили долю лишь 38% и потеряли контроль над содовой промышленностью республики. По состоянию на 1 августа 2020 года 57,18% акций БСК принадлежало "Башхиму", единственным владельцем которого является кипрская Modisanna, доля госинвесткомпании Башкирии АО "Региональный фонд" составляла 38,28%.
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Башкирская содовая компанияРеспублика БашкортостанЭкономика
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