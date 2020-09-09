Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона

"Среди неисправностей, которые говорят о старости устройства, — полосы на экране или долгая загрузка приложений. В последнем случае ремонт возможен: в сервисе сбросят настройки до заводских и попробуют загрузить приложения вновь. Если появились полосы на экране, то нужно менять стекло, однако легче и в некоторых случаях даже дешевле такое устройство продать на запчасти и купить новое", — отмечает эксперт.