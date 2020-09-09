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Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
Вздувшаяся батарея или сильный нагрев в стадии покоя — явные признаки скорой "смерти" смартфона. Аккумуляторы в устройствах могут воспламениться, поэтому лучше... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T02:20
2020-09-09T10:29
мобильный телефон
технологии
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Вздувшаяся батарея или сильный нагрев в стадии покоя — явные признаки скорой "смерти" <a href="https://ria.ru/tag_mobilnyjjtelefon/" target="_blank">смартфона</a>. Аккумуляторы в устройствах могут воспламениться, поэтому лучше сразу отнести смартфон в сервисный центр или купить новый, рассказала <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200909/832001114.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> операционный директор Gamesup42 Ольга Тимофеева.О необходимости смены смартфона говорят неожиданные перезагрузки и отключения.
Статья из раздела "Советы опытной блондинки"
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
мобильный телефон, технологии

Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона

02:20 09.09.2020 (обновлено: 10:29 09.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкCмартфон
Cмартфон - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Cмартфон . Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Вздувшаяся батарея или сильный нагрев в стадии покоя — явные признаки скорой "смерти" смартфона. Аккумуляторы в устройствах могут воспламениться, поэтому лучше сразу отнести смартфон в сервисный центр или купить новый, рассказала агентству "Прайм" операционный директор Gamesup42 Ольга Тимофеева.
"Среди неисправностей, которые говорят о старости устройства, — полосы на экране или долгая загрузка приложений. В последнем случае ремонт возможен: в сервисе сбросят настройки до заводских и попробуют загрузить приложения вновь. Если появились полосы на экране, то нужно менять стекло, однако легче и в некоторых случаях даже дешевле такое устройство продать на запчасти и купить новое", — отмечает эксперт.
О необходимости смены смартфона говорят неожиданные перезагрузки и отключения.
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Мобильный телефонТехнологии
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АМАлександр Марков
2210000
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