https://ria.ru/20200909/smartfon-1576963532.html
Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
Вздувшаяся батарея или сильный нагрев в стадии покоя — явные признаки скорой "смерти" смартфона. Аккумуляторы в устройствах могут воспламениться, поэтому лучше... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T02:20
2020-09-09T02:20
2020-09-09T10:29
мобильный телефон
технологии
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Вздувшаяся батарея или сильный нагрев в стадии покоя — явные признаки скорой "смерти" <a href="https://ria.ru/tag_mobilnyjjtelefon/" target="_blank">смартфона</a>. Аккумуляторы в устройствах могут воспламениться, поэтому лучше сразу отнести смартфон в сервисный центр или купить новый, рассказала <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200909/832001114.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> операционный директор Gamesup42 Ольга Тимофеева.О необходимости смены смартфона говорят неожиданные перезагрузки и отключения.
Александр Марков
Статья из раздела "Советы опытной блондинки"
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мобильный телефон, технологии