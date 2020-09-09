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https://ria.ru/20200909/siriya-1577011196.html
Террористы обстреляли населенные пункты в двух сирийских провинциях
Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"* обстреляла населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо и Латакия, сообщил на брифинге заместитель... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T22:09
2020-09-09T22:09
война в сирии
джабхат ан-нусра
латакия (город)
сирия
алеппо
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"* обстреляла населенные пункты в сирийских провинциях <a href="http://ria.ru/location_Aleppo/" target="_blank" data-auto="true">Алеппо</a> и <a href="http://ria.ru/location_Latakia/" target="_blank" data-auto="true">Латакия</a>, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> контр-адмирал Александр Гринкевич."Зафиксировано пять обстрелов населенных пунктов Урум-Эс-Сугра, Басратун, Бала в провинции Алеппо и Икко, Кульджок в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации "<a href="http://ria.ru/organization_Dzhabkhat_an-Nusra/" target="_blank" data-auto="true">Джабхат ан-нусра</a>"*", - заявил Гринкевич.Отмечается, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>, не зарегистрировано.По его словам, продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Мембидж и Авшария."Проведено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинциях <a href="http://ria.ru/location_Rakka/" target="_blank" data-auto="true">Ракка</a>, Хасеке по маршрутам: от Айн-Иса до Мабрука и обратно, от Телль-Тамер до Мабрука и обратно, от Камишлия до Айн-Джиср и обратно, от Метрас до Хирбет-Хамо и обратно", - добавил он.Кроме того, силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Метрас до Бир-Кантари и обратно.<br><br><em>*Террористическая организация, запрещенная в России</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200907/siriya-1576892491.html
латакия (город)
сирия
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война в сирии, джабхат ан-нусра, латакия (город), сирия, алеппо, в мире

Террористы обстреляли населенные пункты в двух сирийских провинциях

22:09 09.09.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на город Алеппо
Вид на город Алеппо - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"* обстреляла населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо и Латакия, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.
"Зафиксировано пять обстрелов населенных пунктов Урум-Эс-Сугра, Басратун, Бала в провинции Алеппо и Икко, Кульджок в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации "Джабхат ан-нусра"*", - заявил Гринкевич.
Отмечается, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
По его словам, продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Мембидж и Авшария.
"Проведено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинциях Ракка, Хасеке по маршрутам: от Айн-Иса до Мабрука и обратно, от Телль-Тамер до Мабрука и обратно, от Камишлия до Айн-Джиср и обратно, от Метрас до Хирбет-Хамо и обратно", - добавил он.
Кроме того, силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Метрас до Бир-Кантари и обратно.

*Террористическая организация, запрещенная в России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 17:38
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0101103
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Война в СирииДжабхат ан-НусраЛатакия (город)СирияАлеппоВ мире
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