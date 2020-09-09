https://ria.ru/20200909/shos-1577003795.html

Путин заявил, что Россия выполнила ключевые задачи председательства в ШОС

Ключевые задачи в рамках председательства России в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выполнены, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T18:44

2020-09-09T18:44

2020-09-09T18:44

шос

владимир путин

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Ключевые задачи в рамках председательства России в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выполнены, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Отмечу, что на фоне глобальной пандемии коронавирусной инфекции российское председательство старалось сделать все необходимое, чтобы Шанхайская организация работала не сбавляя темпы и эффективно. Конечно, нам пришлось скорректировать план мероприятий председательства, не все из намеченных более чем 90 мероприятий оказались реализованы. Тем не менее, считаю, что ключевые задачи выполнены", - сказал он в ходе общения с главами МИД стран-членов <a href="http://ria.ru/organization_SHankhajjskaja_organizacija_sotrudnichestva/" target="_blank" data-auto="true">ШОС</a>.Путин добавил, что по основным направлениям сотрудничество в рамках ШОС укрепилось.

https://ria.ru/20200724/1574857095.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шос, владимир путин, в мире