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Путин заявил, что Россия выполнила ключевые задачи председательства в ШОС
Ключевые задачи в рамках председательства России в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выполнены, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T18:44
2020-09-09T18:44
шос
владимир путин
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Ключевые задачи в рамках председательства России в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выполнены, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Отмечу, что на фоне глобальной пандемии коронавирусной инфекции российское председательство старалось сделать все необходимое, чтобы Шанхайская организация работала не сбавляя темпы и эффективно. Конечно, нам пришлось скорректировать план мероприятий председательства, не все из намеченных более чем 90 мероприятий оказались реализованы. Тем не менее, считаю, что ключевые задачи выполнены", - сказал он в ходе общения с главами МИД стран-членов <a href="http://ria.ru/organization_SHankhajjskaja_organizacija_sotrudnichestva/" target="_blank" data-auto="true">ШОС</a>.Путин добавил, что по основным направлениям сотрудничество в рамках ШОС укрепилось.
https://ria.ru/20200724/1574857095.html
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шос, владимир путин, в мире

Путин заявил, что Россия выполнила ключевые задачи председательства в ШОС

18:44 09.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Ключевые задачи в рамках председательства России в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выполнены, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Отмечу, что на фоне глобальной пандемии коронавирусной инфекции российское председательство старалось сделать все необходимое, чтобы Шанхайская организация работала не сбавляя темпы и эффективно. Конечно, нам пришлось скорректировать план мероприятий председательства, не все из намеченных более чем 90 мероприятий оказались реализованы. Тем не менее, считаю, что ключевые задачи выполнены", - сказал он в ходе общения с главами МИД стран-членов ШОС.
Путин добавил, что по основным направлениям сотрудничество в рамках ШОС укрепилось.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 24.07.2020
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1310012
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ШОСВладимир ПутинВ мире
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