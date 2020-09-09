https://ria.ru/20200909/shoping-1576965749.html

Туристы рассказали, какие страны выбирают для шопинга

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие страны они выбирают для шопинга чаще всего, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T10:20

2020-09-09T10:20

2020-09-09T10:21

куда поехать

туризм

россия

туризм

новости - туризм

франция

германия

финляндия

турция

оаэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156168/38/1561683854_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_afafb6fd63dd6020037bac129a206e48.jpg

<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости.</strong> Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие страны они выбирают для шопинга чаще всего, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди трех тысяч пользователей и выяснили, как они относятся к шопингу в поездках. Оказалось, что делать покупки во время отпуска любят 72 процента респондентов. Однако отправляться в другой город или страну исключительно ради походов по магазинам готовы всего 16 процентов, остальные совмещают это занятие с отдыхом.Почти половина опрошенных (43,5 процента), отметили, что тратят на покупки в путешествии значительную сумму. Чаще всего они приобретают одежду — этот вариант выбрали 84 процента туристов, а 71,5 процента также покупают аксессуары и сувениры.Любимая страна для шопинга – Италия, сказали 26 процентов пользователей. Чаще всего они ездят в Милан, Рим, Флоренцию и Неаполь. Второе место с 13 процентами голосов занимает Испания, а именно — Барселона, Мадрид и Валенсия. Германию назвали девять процентов опрошенных. Они предпочитают походы по магазинам в Берлине, Мюнхене, Дюссельдорфе и Кельне.Много голосов путешественников набрали США (особенно выделяют Нью-Йорк), Франция (Париж), Турция (Стамбул и Анталья) и Россия (Москва и Санкт-Петербург). Довольно популярны также Великобритания (Лондон), ОАЭ (Дубай) и Финляндия (Хельсинки).

https://ria.ru/20200905/egipet-1576783719.html

https://ria.ru/20200907/emiraty-1576672010.html

россия

франция

германия

финляндия

турция

оаэ

италия

испания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда поехать, россия, туризм, новости - туризм, франция, германия, финляндия, турция, оаэ, италия, испания