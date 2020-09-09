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Туризм
https://ria.ru/20200909/shoping-1576965749.html
Туристы рассказали, какие страны выбирают для шопинга
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие страны они выбирают для шопинга чаще всего, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T10:20
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<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости.</strong> Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие страны они выбирают для шопинга чаще всего, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди трех тысяч пользователей и выяснили, как они относятся к шопингу в поездках. Оказалось, что делать покупки во время отпуска любят 72 процента респондентов. Однако отправляться в другой город или страну исключительно ради походов по магазинам готовы всего 16 процентов, остальные совмещают это занятие с отдыхом.Почти половина опрошенных (43,5 процента), отметили, что тратят на покупки в путешествии значительную сумму. Чаще всего они приобретают одежду — этот вариант выбрали 84 процента туристов, а 71,5 процента также покупают аксессуары и сувениры.Любимая страна для шопинга – Италия, сказали 26 процентов пользователей. Чаще всего они ездят в Милан, Рим, Флоренцию и Неаполь. Второе место с 13 процентами голосов занимает Испания, а именно — Барселона, Мадрид и Валенсия. Германию назвали девять процентов опрошенных. Они предпочитают походы по магазинам в Берлине, Мюнхене, Дюссельдорфе и Кельне.Много голосов путешественников набрали США (особенно выделяют Нью-Йорк), Франция (Париж), Турция (Стамбул и Анталья) и Россия (Москва и Санкт-Петербург). Довольно популярны также Великобритания (Лондон), ОАЭ (Дубай) и Финляндия (Хельсинки).
https://ria.ru/20200905/egipet-1576783719.html
https://ria.ru/20200907/emiraty-1576672010.html
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куда поехать, россия, туризм, новости - туризм, франция, германия, финляндия, турция, оаэ, италия, испания

Туристы рассказали, какие страны выбирают для шопинга

10:20 09.09.2020 (обновлено: 10:21 09.09.2020)
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© Depositphotos / william87Девушки в магазине одежды
Девушки в магазине одежды - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Depositphotos / william87
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие страны они выбирают для шопинга чаще всего, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди трех тысяч пользователей и выяснили, как они относятся к шопингу в поездках. Оказалось, что делать покупки во время отпуска любят 72 процента респондентов. Однако отправляться в другой город или страну исключительно ради походов по магазинам готовы всего 16 процентов, остальные совмещают это занятие с отдыхом.
Почти половина опрошенных (43,5 процента), отметили, что тратят на покупки в путешествии значительную сумму. Чаще всего они приобретают одежду — этот вариант выбрали 84 процента туристов, а 71,5 процента также покупают аксессуары и сувениры.
Любимая страна для шопинга – Италия, сказали 26 процентов пользователей. Чаще всего они ездят в Милан, Рим, Флоренцию и Неаполь. Второе место с 13 процентами голосов занимает Испания, а именно — Барселона, Мадрид и Валенсия. Германию назвали девять процентов опрошенных. Они предпочитают походы по магазинам в Берлине, Мюнхене, Дюссельдорфе и Кельне.
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