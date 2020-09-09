https://ria.ru/20200909/schreiber-1576930469.html
Лив Шрайбер сыграет в экранизации "За рекой, в тени деревьев" Хемингуэя
Актер Лив Шрайбер, известный по сериалу "Рэй Донован", сыграет главную роль в экранизации романа "За рекой, в тени деревьев" Эрнеста Хемингуэя, сообщает... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T02:54
2020-09-09T02:54
2020-09-09T02:54
эрнест хемингуэй
венеция
книги
культура
кино и сериалы
новости культуры
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<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости</strong>. Актер Лив Шрайбер, известный по сериалу "Рэй Донован", сыграет главную роль в экранизации романа "За рекой, в тени деревьев" Эрнеста Хемингуэя, <a href="https://deadline.com/2020/09/liev-schreiber-hemingway-film-across-river-trees-venice-1234571651/" target="_blank">сообщает</a> Deadline. Также в проекте будут сниматься Матильда Де Анхелис, Лаура Моранте, Хавьер Камара и Джанкарло Джаннини. Действие романа, в котором есть отсылки к биографии писателя, разворачивается в Венеции, куда после Второй мировой войны приезжает 50-летний американский полковник Ричард Кантуэлл. Он знает о том, что жить ему осталось недолго (он уже перенес два сердечных приступа). Его ждет здесь любимая женщина, 19-летняя девушка из аристократической семьи. Книга, написанная в 1950 году, стала последним произведением, опубликованным при жизни автора. Прототипами главных героев были друг Хемингуэя — полковник Чарльз Ланхем и девушка, в которую он был влюблен.Автор сценария Питер Флэннери, режиссер Паула Ортис.Съемки картины должны начнаться в октябре 2020 года в Венеции, где пока действуют ограничения из-за пандемии COVID-19.
https://ria.ru/20200713/1574260283.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эрнест хемингуэй, венеция, книги, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости
. Актер Лив Шрайбер, известный по сериалу "Рэй Донован", сыграет главную роль в экранизации романа "За рекой, в тени деревьев" Эрнеста Хемингуэя, сообщает
Deadline.
Также в проекте будут сниматься Матильда Де Анхелис, Лаура Моранте, Хавьер Камара и Джанкарло Джаннини.
Действие романа, в котором есть отсылки к биографии писателя, разворачивается в Венеции, куда после Второй мировой войны приезжает 50-летний американский полковник Ричард Кантуэлл. Он знает о том, что жить ему осталось недолго (он уже перенес два сердечных приступа). Его ждет здесь любимая женщина, 19-летняя девушка из аристократической семьи.
Книга, написанная в 1950 году, стала последним произведением, опубликованным при жизни автора. Прототипами главных героев были друг Хемингуэя — полковник Чарльз Ланхем и девушка, в которую он был влюблен.
Автор сценария Питер Флэннери, режиссер Паула Ортис.
Съемки картины должны начнаться в октябре 2020 года в Венеции, где пока действуют ограничения из-за пандемии COVID-19.