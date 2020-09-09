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США оштрафовали "дочку" Deutsche Bank из-за нарушения "крымских санкций"
Компания Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA, дочернее предприятие немецкого Deutsche Bank) согласилась выплатить штраф в размере более 582 тысяч... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T22:19
2020-09-10T00:51
министерство финансов сша
крайинвестбанк
deutsche bank
республика крым
сша
новости компаний - экономика
экономика
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<strong>ВАШИНГТОН, 9 сен — РИА Новости.</strong> Компания Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA, дочернее предприятие немецкого <a href="http://ria.ru/organization_Deutsche_Bank_AG/" target="_blank" data-auto="true">Deutsche Bank</a>) согласилась выплатить штраф в размере более 582 тысяч долларов за нарушение американских санкций, введенных против России из-за Крыма.По информации <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Минфина США</a>, речь идет о серии нарушений.Так, установлено, что банк через Соединенные Штаты провел крупный платеж, связанный с серией закупок мазута и включавший "имущественный интерес находившейся под санкциями нефтяной компании на Кипре". Указывается, что банк мог знать о санкциях в отношении компании, но не принял достаточных мер, чтобы исключить выгоду для нее.В сообщении уточняется, что речь идет о компании IPP Oil Products (Cyprus) Limited, а сумма платежа, совершенного в августе 2015 года, составляла более 28 миллионов долларов. За это нарушение банк заплатит 157,5 тысячи долларов. Компания IPP Oil Products была включена в санкционный список <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> 30 июля 2015 года.Второй эпизод связан с целой серией транзакций на общую сумму более 276,7 тысячи долларов, совершенных в том же 2015 году в интересах ОАО "Краснодарский региональный инвестиционный банк" (<a href="http://ria.ru/organization_Krajjinvestbank/" target="_blank" data-auto="true">Крайинвестбанк</a>), который также находился под санкциями за работу в Крыму. За это нарушение немецкая компания заплатит штраф 425,6 тысячи долларов.Указывается, что в обоих случаях немецкий банк не внес необходимую информацию в международную систему <a href="http://ria.ru/organization_SWIFT/" target="_blank" data-auto="true">SWIFT</a> и не ввел BIC (банковский идентификационный номер), что позволило обойти "фильтр", установленный Минфином США для транзакций в долларах.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее число жителей высказались за вхождение с состав России. США, ЕС и ряд других стран не признали итогов референдума и ввели целый ряд санкций против физических и юридических лиц, которые имеют отношение к региону. Санкции распространяются на третьи компании и лиц из третьих стран, которые имеют деловые контакты с теми, кто уже попал под ограничения.
https://ria.ru/20200909/sanktsii-1576994534.html
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министерство финансов сша, крайинвестбанк, deutsche bank , республика крым, сша, новости компаний - экономика, экономика

США оштрафовали "дочку" Deutsche Bank из-за нарушения "крымских санкций"

22:19 09.09.2020 (обновлено: 00:51 10.09.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОфис Deutsche Bank
Офис Deutsche Bank - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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ВАШИНГТОН, 9 сен — РИА Новости. Компания Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA, дочернее предприятие немецкого Deutsche Bank) согласилась выплатить штраф в размере более 582 тысяч долларов за нарушение американских санкций, введенных против России из-за Крыма.
По информации Минфина США, речь идет о серии нарушений.
Так, установлено, что банк через Соединенные Штаты провел крупный платеж, связанный с серией закупок мазута и включавший "имущественный интерес находившейся под санкциями нефтяной компании на Кипре". Указывается, что банк мог знать о санкциях в отношении компании, но не принял достаточных мер, чтобы исключить выгоду для нее.
В сообщении уточняется, что речь идет о компании IPP Oil Products (Cyprus) Limited, а сумма платежа, совершенного в августе 2015 года, составляла более 28 миллионов долларов. За это нарушение банк заплатит 157,5 тысячи долларов. Компания IPP Oil Products была включена в санкционный список США 30 июля 2015 года.
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Второй эпизод связан с целой серией транзакций на общую сумму более 276,7 тысячи долларов, совершенных в том же 2015 году в интересах ОАО "Краснодарский региональный инвестиционный банк" (Крайинвестбанк), который также находился под санкциями за работу в Крыму. За это нарушение немецкая компания заплатит штраф 425,6 тысячи долларов.
Указывается, что в обоих случаях немецкий банк не внес необходимую информацию в международную систему SWIFT и не ввел BIC (банковский идентификационный номер), что позволило обойти "фильтр", установленный Минфином США для транзакций в долларах.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее число жителей высказались за вхождение с состав России. США, ЕС и ряд других стран не признали итогов референдума и ввели целый ряд санкций против физических и юридических лиц, которые имеют отношение к региону. Санкции распространяются на третьи компании и лиц из третьих стран, которые имеют деловые контакты с теми, кто уже попал под ограничения.
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