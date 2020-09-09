https://ria.ru/20200909/sanktsii-1577011437.html

США оштрафовали "дочку" Deutsche Bank из-за нарушения "крымских санкций"

Компания Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA, дочернее предприятие немецкого Deutsche Bank) согласилась выплатить штраф в размере более 582 тысяч... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T22:19

2020-09-09T22:19

2020-09-10T00:51

министерство финансов сша

крайинвестбанк

deutsche bank

республика крым

сша

новости компаний - экономика

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149616/04/1496160496_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_0092a3aec35b18185ed7ff64954498c6.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 9 сен — РИА Новости.</strong> Компания Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA, дочернее предприятие немецкого <a href="http://ria.ru/organization_Deutsche_Bank_AG/" target="_blank" data-auto="true">Deutsche Bank</a>) согласилась выплатить штраф в размере более 582 тысяч долларов за нарушение американских санкций, введенных против России из-за Крыма.По информации <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Минфина США</a>, речь идет о серии нарушений.Так, установлено, что банк через Соединенные Штаты провел крупный платеж, связанный с серией закупок мазута и включавший "имущественный интерес находившейся под санкциями нефтяной компании на Кипре". Указывается, что банк мог знать о санкциях в отношении компании, но не принял достаточных мер, чтобы исключить выгоду для нее.В сообщении уточняется, что речь идет о компании IPP Oil Products (Cyprus) Limited, а сумма платежа, совершенного в августе 2015 года, составляла более 28 миллионов долларов. За это нарушение банк заплатит 157,5 тысячи долларов. Компания IPP Oil Products была включена в санкционный список <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> 30 июля 2015 года.Второй эпизод связан с целой серией транзакций на общую сумму более 276,7 тысячи долларов, совершенных в том же 2015 году в интересах ОАО "Краснодарский региональный инвестиционный банк" (<a href="http://ria.ru/organization_Krajjinvestbank/" target="_blank" data-auto="true">Крайинвестбанк</a>), который также находился под санкциями за работу в Крыму. За это нарушение немецкая компания заплатит штраф 425,6 тысячи долларов.Указывается, что в обоих случаях немецкий банк не внес необходимую информацию в международную систему <a href="http://ria.ru/organization_SWIFT/" target="_blank" data-auto="true">SWIFT</a> и не ввел BIC (банковский идентификационный номер), что позволило обойти "фильтр", установленный Минфином США для транзакций в долларах.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее число жителей высказались за вхождение с состав России. США, ЕС и ряд других стран не признали итогов референдума и ввели целый ряд санкций против физических и юридических лиц, которые имеют отношение к региону. Санкции распространяются на третьи компании и лиц из третьих стран, которые имеют деловые контакты с теми, кто уже попал под ограничения.

https://ria.ru/20200909/sanktsii-1576994534.html

https://ria.ru/20200831/evropa-1576519001.html

республика крым

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство финансов сша, крайинвестбанк, deutsche bank , республика крым, сша, новости компаний - экономика, экономика