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Источник: Евросоюз запускает процедуру продления санкций против России
Постпреды стран Евросоюза при ЕС договорились запустить письменную процедуру по продлению на полгода санкций в отношении России - индивидуальных лиц и... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T16:15
2020-09-09T16:19
россия
санкции
санкции в отношении россии
евросоюз
украина
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 9 сен - РИА Новости. </strong>Постпреды стран <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> при ЕС договорились запустить письменную процедуру по продлению на полгода санкций в отношении России - индивидуальных лиц и организаций, введенных из-за ситуации на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, рассказал РИА Новости источник, знакомый с вопросом.Другой источник также отметил, что постпреды должны были принять решение об использовании письменной процедуры для согласования продления санкций. Ее дедлайн не уточняется. Однако юридически решения нужно закрепить до 15 сентября - нынешней даты окончания срока действия санкций.Эта процедура предполагает сбор решений стран ЕС по конкретному вопросу в письменном виде в течение определенного периода времени. Когда все ответы собраны, определяется, есть ли необходимая поддержка поставленному на такое "голосование" решению.Речь идет о пролонгации на полгода, до середины марта 2021 года.Позже другой источник, знакомый с вопросом, заявил, что окончательного решения о продлении на полгода индивидуальных санкций Евросоюза в отношении РФ по Украине стоит ждать в ближайшие дни."Я думаю, это простая задача. Это уже было политически согласовано до летних отпусков", - ответил собеседник агентства на вопрос, стоит ли ждать продления санаций по итогам письменной процедуры.В середине марта ЕС на шесть месяцев вплоть до 15 сентября 2020 года продлил индивидуальные санкции в отношении 175 физических лиц и 44 организаций в качестве "ограничительных мер в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода.Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
https://ria.ru/20200905/rossiya-1576807459.html
https://ria.ru/20200907/zapad-1576840307.html
уже не интересно
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россия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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россия, санкции, санкции в отношении россии, евросоюз, украина, в мире

Источник: Евросоюз запускает процедуру продления санкций против России

16:15 09.09.2020 (обновлено: 16:19 09.09.2020)
1545
© РИА Новости / Владимир СергеевФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Флаги России и ЕС. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Постпреды стран Евросоюза при ЕС договорились запустить письменную процедуру по продлению на полгода санкций в отношении России - индивидуальных лиц и организаций, введенных из-за ситуации на Украине, рассказал РИА Новости источник, знакомый с вопросом.
"Послы договорились запустить письменную процедуру для утверждения пролонгации", - сказал он.
Другой источник также отметил, что постпреды должны были принять решение об использовании письменной процедуры для согласования продления санкций. Ее дедлайн не уточняется. Однако юридически решения нужно закрепить до 15 сентября - нынешней даты окончания срока действия санкций.
Эта процедура предполагает сбор решений стран ЕС по конкретному вопросу в письменном виде в течение определенного периода времени. Когда все ответы собраны, определяется, есть ли необходимая поддержка поставленному на такое "голосование" решению.
Речь идет о пролонгации на полгода, до середины марта 2021 года.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 02:01
В Германии заявили о неуязвимости России перед лицом санкций
Позже другой источник, знакомый с вопросом, заявил, что окончательного решения о продлении на полгода индивидуальных санкций Евросоюза в отношении РФ по Украине стоит ждать в ближайшие дни.
"Я думаю, это простая задача. Это уже было политически согласовано до летних отпусков", - ответил собеседник агентства на вопрос, стоит ли ждать продления санаций по итогам письменной процедуры.
В середине марта ЕС на шесть месяцев вплоть до 15 сентября 2020 года продлил индивидуальные санкции в отношении 175 физических лиц и 44 организаций в качестве "ограничительных мер в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
Black Lives Matter Plaza в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 08:00
Запад готов к войне на самоуничтожение
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Введение санкций против России и ответные шаги - РИА Новости, 1920, 01.09.2017
1 сентября 2017, 14:00
Введение санкций против России и ответные шаги
1456301214
Обсудить 8
РоссияСанкцииСанкции в отношении РоссииЕвросоюзУкраинаВ мире
Популярные комментарии
уже не интересно
9 сентября, 16:18
Руслан ЯкубикРуслан Якубик
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