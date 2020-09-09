https://ria.ru/20200909/sanktsii-1576994534.html

Источник: Евросоюз запускает процедуру продления санкций против России

Постпреды стран Евросоюза при ЕС договорились запустить письменную процедуру по продлению на полгода санкций в отношении России - индивидуальных лиц и... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T16:15

2020-09-09T16:15

2020-09-09T16:19

россия

санкции

санкции в отношении россии

евросоюз

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 9 сен - РИА Новости. </strong>Постпреды стран <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> при ЕС договорились запустить письменную процедуру по продлению на полгода санкций в отношении России - индивидуальных лиц и организаций, введенных из-за ситуации на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, рассказал РИА Новости источник, знакомый с вопросом.Другой источник также отметил, что постпреды должны были принять решение об использовании письменной процедуры для согласования продления санкций. Ее дедлайн не уточняется. Однако юридически решения нужно закрепить до 15 сентября - нынешней даты окончания срока действия санкций.Эта процедура предполагает сбор решений стран ЕС по конкретному вопросу в письменном виде в течение определенного периода времени. Когда все ответы собраны, определяется, есть ли необходимая поддержка поставленному на такое "голосование" решению.Речь идет о пролонгации на полгода, до середины марта 2021 года.Позже другой источник, знакомый с вопросом, заявил, что окончательного решения о продлении на полгода индивидуальных санкций Евросоюза в отношении РФ по Украине стоит ждать в ближайшие дни."Я думаю, это простая задача. Это уже было политически согласовано до летних отпусков", - ответил собеседник агентства на вопрос, стоит ли ждать продления санаций по итогам письменной процедуры.В середине марта ЕС на шесть месяцев вплоть до 15 сентября 2020 года продлил индивидуальные санкции в отношении 175 физических лиц и 44 организаций в качестве "ограничительных мер в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода.Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

https://ria.ru/20200905/rossiya-1576807459.html

https://ria.ru/20200907/zapad-1576840307.html

Руслан Якубик уже не интересно 15

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, санкции, санкции в отношении россии, евросоюз, украина, в мире