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Российские МиГ-29 перехватили самолеты ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Российские МиГ-29 поднимались в воздух в среду из-за самолета радиотехнической разведки и патрульного самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщает... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T22:42
2020-09-09T22:44
россия
баренцево море
миг-29
норвегия
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Российские <a href="http://ria.ru/product_MiG_29/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-29</a> поднимались в воздух в среду из-за самолета радиотехнической разведки и патрульного самолета ВВС <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a> над <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцевым морем</a>, сообщает Национальный центр управления обороной <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>.Отмечается, что российскими средствами контроля воздушного пространства были обнаружены над нейтральными водами Баренцева моря две воздушные цели, которые приближались к Государственной границе РФ."Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушений Государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя МиГ-29, экипажи которых классифицировали их как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы "Фалкон-20" и самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20200909/perekhvat-1577005773.html
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россия
баренцево море
норвегия
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россия, баренцево море, миг-29, норвегия, в мире

Российские МиГ-29 перехватили самолеты ВВС Норвегии над Баренцевым морем

22:42 09.09.2020 (обновлено: 22:44 09.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолет МиГ-29
Самолет МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российские МиГ-29 поднимались в воздух в среду из-за самолета радиотехнической разведки и патрульного самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
Отмечается, что российскими средствами контроля воздушного пространства были обнаружены над нейтральными водами Баренцева моря две воздушные цели, которые приближались к Государственной границе РФ.
"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушений Государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя МиГ-29, экипажи которых классифицировали их как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы "Фалкон-20" и самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии", - говорится в сообщении.
Самолет Су-27 во время показательных учений - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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7742026
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РоссияБаренцево мореМиГ-29НорвегияВ мире
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