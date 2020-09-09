https://ria.ru/20200909/samolety-1577011719.html

Российские МиГ-29 перехватили самолеты ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Российские МиГ-29 поднимались в воздух в среду из-за самолета радиотехнической разведки и патрульного самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщает... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T22:42

2020-09-09T22:42

2020-09-09T22:44

россия

баренцево море

миг-29

норвегия

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Российские <a href="http://ria.ru/product_MiG_29/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-29</a> поднимались в воздух в среду из-за самолета радиотехнической разведки и патрульного самолета ВВС <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a> над <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцевым морем</a>, сообщает Национальный центр управления обороной <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>.Отмечается, что российскими средствами контроля воздушного пространства были обнаружены над нейтральными водами Баренцева моря две воздушные цели, которые приближались к Государственной границе РФ."Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушений Государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя МиГ-29, экипажи которых классифицировали их как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы "Фалкон-20" и самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20200909/perekhvat-1577005773.html

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баренцево море

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, баренцево море, миг-29, норвегия, в мире