https://ria.ru/20200909/samolety-1576888210.html

Эксперты объяснили, каких авиапассажиров чаще пересаживают в бизнес-класс

Туристы и сотрудники аэропортов рассказали, как бесплатно повысить класс обслуживания в самолете, сообщает Express. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T01:52

2020-09-09T01:52

2020-09-09T01:52

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туризм

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<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости.</strong> Туристы и сотрудники аэропортов рассказали, как бесплатно повысить класс обслуживания в самолете, <a href="https://www.express.co.uk/travel/articles/1330956/flights-how-to-get-upgrade-business-class-plane-upgraded-expert-advice-tips" target="_blank">сообщает</a> Express.Во-первых, важно правильно одеваться, говорит Ник Каунтер, управляющий директор службы парковки в крупном аэропорту. "Тем, кто мечтает получить повышение класса обслуживания, стоит хорошо одеваться и быть вежливым, — сказал он. — Удобнее всего путешествовать в шлепанцах и леггинсах, но их место — в ручной клади. Выбирайте элегантную повседневную одежду".Во-вторых, пересесть в бизнес-класс скорее предложат пассажиру, лояльному авиакомпании. "Участники программы лояльности обычно первыми получают повышение класса обслуживания, если салон эконом-класса переполнен", — сказал Каунтер. Также такие программы позволяют получать скидки на аренду автомобиля и право на приоритетную посадку.Туристы рекомендуют бронировать в самолете место премиум в эконом-классе, а не стандартный эконом. Им в первую очередь предлагают повысить класс обслуживания."Не веди себя как избалованный ребенок, не будь грубым", — говорит бывший бортпроводник британской авиакомпании Саймон Мартон. Он рассказал, что неоднократно сталкивался с неприятной ситуацией, когда пассажирам один раз повысили уровень обслуживания с эконома на бизнес, и в следующий раз они уже требуют такого же апгрейда.Пересесть в бизнес-класс легче, если турист путешествует в одиночку. "С точки зрения логистики легче перемещать по самолету пару человек, чем большую группу", — рассказал сотрудник аэропорта Гатвик Стивен Кинг.

https://ria.ru/20200903/gretsiya-1576646849.html

https://ria.ru/20200907/emiraty-1576672010.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, авиакомпании, пассажиры, новости - туризм