https://ria.ru/20200909/saakashvili-1576990996.html

Саакашвили опубликовал план "Шаги к справедливости" для Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который обещает вернуться на родину и прийти к власти, опубликовал на своей странице в Facebook “шаги к... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T15:36

2020-09-09T15:36

2020-09-09T15:37

тея цулукиани

единое национальное движение

михаил саакашвили

грузия

в мире

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<strong>ТБИЛИСИ, 9 сен - РИА Новости.</strong> Бывший президент <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Saakashvili/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Саакашвили</a>, который обещает вернуться на родину и прийти к власти, опубликовал на своей странице в <a href="https://ru-ru.facebook.com/SaakashviliMikheil/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> “шаги к справедливости" из девяти пунктов."Полиция будет полностью и реально деполитизированная. Под этим подразумевается патрульная полиция, криминальная полиция, а также полицейский спецназ. Она будет лишь в логистической связи с МВД, а ее руководитель будет независим от министра МВД. Руководителя полиции будет назначать не министр МВД и не премьер... Он будет избран парламентом и 1/3 голосов оппозиции среди кандидатов, которых назовет гражданский сектор", - пишет Саакашвили.По его словам, пенитенциарная служба будет отделена от министерства юстиции. Ее руководителя изберут тем же образом, что и главу полиции. Прокуратура будет разделена на два ведомства: будет создана общая прокуратура и по гражданским делам. Председателя парламентского комитета по правам человека будет избирать оппозиция."Служба государственной безопасности будет упразднена в связи с использованием государственных ведомств в политических целях... Это болезненная тема, ее надо раз и навсегда закрыть и оставить в прошлом. Политическая полиция в Грузии не будет существовать. Контрразведка и антитеррористическая служба войдут в состав МВД", - заявил Саакашвили.В последних пунктах он прописал, что так называемые "ключи прослушки" будут переданы независимой судебной системе и омбудсмену. Также будет упразднена финансовая полиция. Центр судебной экспертизы станет независимым ведомством. Судебная реформа должна состояться широким политическим консенсусом, а не только правящей силой и парламентским большинством.Ранее Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию. Он признался, что во время его президентства было допущено немало ошибок, однако теперь он набрался достаточно опыта, чтобы достойно "служить своей стране". Ряд представителей властей Грузии посчитали заявление Саакашвили очередной ложью, министр юстиции страны <a href="http://ria.ru/person_Teja_Culukiani/" target="_blank" data-auto="true">Тея Цулукиани</a> пообещала, что он будет задержан сразу при пересечении границы.На днях Сакашвили приветствовал решение своей бывшей партии "<a href="http://ria.ru/organization_Edinoe_nacionalnoe_dvizhenie/" target="_blank" data-auto="true">Единое национальное движение</a>", которая желает выдвинуть его кандидатуру на должность премьера страны в случае победы на парламентских выборах 31 октября, и заявил, что готов занять данную должность, но максимум на два года. По его словам, этого срока достаточно, чтобы "вытащить Грузию из болота".

https://ria.ru/20200909/saakashvili-1576963223.html

https://ria.ru/20200908/saakashvili-1576929898.html

Вениамин Шабалин Когда этот карлсон всё успевает? 26

5

грузия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тея цулукиани, единое национальное движение, михаил саакашвили, грузия, в мире