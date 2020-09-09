Глава Минюста Грузии пообещала Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме
01:27 09.09.2020 (обновлено: 09:06 09.09.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 9 сен — РИА Новости. Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила, что экс-президент Михаил Саакашвили в случае возвращения на родину будет получать "наилучшее питание" в тюрьме.
"Если Саакашвили вернется, его задержание, исходя из статуса, произойдет на границе и затем он понесет наказание. Он не сможет вызывать никакие беспорядки ни внутри тюрьмы, ни за ее пределами. Сегодняшняя тюрьма управляется высшими международными стандартами. У Саакашвили будет наилучшее питание. В ноябре запретили готовить замороженное мясо, мы кормим заключенных свежим мясом и сезонными фруктами", — сказала Цулукиани в эфире телекомпании "Рустави 2".
Она назвала Саакашвили легкомысленным преступником, который "романтично упоминает о своих ошибках, которые на самом деле являются тяжелыми преступлениями".
Ранее Саакашвили анонсировал возвращение в Грузию. Он признался, что во время его президентства было допущено немало ошибок, однако теперь он набрался достаточно опыта, чтобы достойно "служить своей стране". Ряд представителей властей Грузии посчитали очередной ложью заявление Саакашвили, Цулукиани пообещала задержать его сразу при пересечении границы.
На днях Саакашвили приветствовал решение своей бывшей партии "Единое национальное движение", которая желает выдвинуть его кандидатуру на должность премьера страны в случае победы на парламентских выборах 31 октября, и заявил, что готов занять данную должность, но максимум на два года. По его словам, этого срока достаточно, чтобы "вытащить Грузию из болота".
7 сентября, 20:47Саакашвили заявил, что хочет прийти к власти в Грузии мирным путем