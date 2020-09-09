https://ria.ru/20200909/saakashvili-1576963223.html

Глава Минюста Грузии пообещала Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила, что экс-президент Михаил Саакашвили в случае возвращения на родину будет получать "наилучшее питание" в тюрьме. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T01:27

2020-09-09T01:27

2020-09-09T09:06

тея цулукиани

михаил саакашвили

грузия

в мире

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<strong>ТБИЛИСИ, 9 сен — РИА Новости.</strong> Министр юстиции <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> <a href="http://ria.ru/person_Teja_Culukiani/" target="_blank" data-auto="true">Тея Цулукиани</a> заявила, что экс-президент <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Saakashvili/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Саакашвили</a> в случае возвращения на родину будет получать "наилучшее питание" в тюрьме.Она назвала Саакашвили легкомысленным преступником, который "романтично упоминает о своих ошибках, которые на самом деле являются тяжелыми преступлениями".Ранее Саакашвили анонсировал возвращение в Грузию. Он признался, что во время его президентства было допущено немало ошибок, однако теперь он набрался достаточно опыта, чтобы достойно "служить своей стране". Ряд представителей властей Грузии посчитали очередной ложью заявление Саакашвили, Цулукиани пообещала задержать его сразу при пересечении границы.На днях Саакашвили приветствовал решение своей бывшей партии "<a href="http://ria.ru/organization_Edinoe_nacionalnoe_dvizhenie/" target="_blank" data-auto="true">Единое национальное движение</a>", которая желает выдвинуть его кандидатуру на должность премьера страны в случае победы на парламентских выборах 31 октября, и заявил, что готов занять данную должность, но максимум на два года. По его словам, этого срока достаточно, чтобы "вытащить Грузию из болота".

https://ria.ru/20200908/saakashvili-1576929898.html

https://ria.ru/20200907/saakashvili-1576901111.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тея цулукиани, михаил саакашвили, грузия, в мире