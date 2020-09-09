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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20200909/ryleev-1576974564.html
"Заговор классиков". Рылеев. Смертельный маршрут к бессмертию
Поэт-декабрист, бедный дворянин, мечтающий о славе. Автор одного очень дерзкого стихотворения. Страстный, но посредственный лирик, Пушкин считал его бездарем. Издатель альманаха "Полярная звезда". Успешный предприниматель в русско-американской компании. Мученик совести, получивший страшный приговор. Дважды повешенный. Классик гражданской поэзии.
2020-09-09T14:00
2020-09-09T14:00
подкаст
восстание декабристов (1825 год)
литература
подкаст "заговор классиков"
виктор ерофеев
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«Заговор классиков». Рылеев. Смертельный маршрут к бессмертию
Поэт-декабрист, бедный дворянин, мечтающий о славе. Автор одного очень дерзкого стихотворения. Страстный, но посредственный лирик, Пушкин считал его бездарем. Издатель альманаха "Полярная звезда". Успешный предприниматель в русско-американской компании. Мученик совести, получивший страшный приговор. Дважды повешенный. Классик гражданской поэзии.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/id1505747461">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL3phZ292b3Ita2xhc3Npa292LnhtbA">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/10321665">Яндекс.Музыка</a></strong>, <strong><a href="https://castbox.fm/channel/id2741074?country=ru">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong>SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a></strong>________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a">Яндекс.Дзене</a></strong>
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подкаст, восстание декабристов (1825 год), литература, аудио, виктор ерофеев

"Заговор классиков". Рылеев. Смертельный маршрут к бессмертию

14:00 09.09.2020
15
Подкаст "Заговор классиков"
«Заговор классиков». Рылеев. Смертельный маршрут к бессмертию
Вчера, 14:00
Поэт-декабрист, бедный дворянин, мечтающий о славе. Автор одного очень дерзкого стихотворения. Страстный, но посредственный лирик, Пушкин считал его бездарем. Издатель альманаха "Полярная звезда". Успешный предприниматель в русско-американской компании. Мученик совести, получивший страшный приговор. Дважды повешенный. Классик гражданской поэзии.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
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Подкаст "Заговор классиков"ПодкастВосстание декабристов (1825 год)литератураВиктор Ерофеев
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