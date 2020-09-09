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Мурманская область
https://ria.ru/20200909/rybalka-1577008933.html
Рыбакам-любителям в Мурманской области разрешат продажу улова
Мурманская область станет пилотным регионом России, где рыболовам-любителям разрешат продажу улова в установленном порядке, что станет существенной поддержкой... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T20:45
2020-09-09T20:45
мурманская область
андрей чибис
александровск
мурманская область
островной
общество
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<strong>МУРМАНСК, 9 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманская область</a> станет пилотным регионом России, где рыболовам-любителям разрешат продажу улова в установленном порядке, что станет существенной поддержкой для жителей прибрежных населенных пунктов и даст стимул для развития районов, сообщила пресс-служба регионального правительства.В среду состоялось заседание комиссии правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, в котором принял участие губернатор Мурманской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_CHibis/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Чибис</a>."В рамках встречи комиссия поддержала предложение Мурманской области о создании правового механизма, позволяющего рыбакам-любителям реализовывать улов водных биологических ресурсов, добываемых в установленном порядке при осуществлении любительского рыболовства в пределах установленной суточной нормы", - говорится в сообщении.Отмечается, что Мурманская область станет одним из четырех пилотных регионов, где будет реализована инициатива, наряду с Сахалинской, Магаданской и <a href="http://ria.ru/location_Tomskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Томской областями</a>."Инициатива очень важна для жителей прибрежных поселков региона, которые ловят рыбу "для себя" и теперь смогут легально продавать ее. Правительственная комиссия нашу инициативу поддержала с учетом поручения президента, которое было по нашему обращению", - отметил Чибис. Он добавил, что в рамках комиссии обсуждался законопроект, и в ближайшее время в правительство РФ будет внесен соответствующий текст, и до конца года все изменения могут быть приняты.Для рыбаков-любителей в <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцевом море</a> правилами рыболовства установлена суточная норма вылова морских видов рыб суммарно 100 килограммов (треска, пикша, сайда, зубатка, камбала, сельдь) и по 100 килограммов мойвы и сайки. Морской любительской рыбалкой с марта по октябрь занимается в среднем около тысячи местных жителей таких населенных пунктов, как Териберка, Ура-Губа, Лиинахамари, <a href="http://ria.ru/location_Pechenga/" target="_blank" data-auto="true">Печенга</a>, <a href="http://ria.ru/location_Ostrovnojj/" target="_blank" data-auto="true">Островной</a>, <a href="http://ria.ru/location_Aleksandrovsk/" target="_blank" data-auto="true">Александровск</a>, <a href="http://ria.ru/location_Murmansk/" target="_blank" data-auto="true">Мурманск</a>. Суммарный улов в год при этом не превышает 1 тысячи тонн различных разрешенных к добыче видов водных биоресурсов.По словам губернатора, будет реализован следующий подход: рыбаки-любители получат право продавать улов в местах, которые будут определены правительством Мурманской области. Кроме того, будет организован соответствующий ветеринарный контроль. Также люди, которые занимаются промыслом и не имеют другого места работы, смогут получить статус самозанятых."На прилавках магазинов, рынков, кафе и точек питания в нашем регионе появится больше качественной, свежей, проверенной соответствующими службами рыбопродукции, можно будет продавать рыбу туристам, которые приезжают. Этот комплекс даст возможность легально, честно зарабатывать, кормить семью и, самое главное, дополнительно даст стимул для экономического развития прибрежных поселков", – подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20200907/murmansk-1576903876.html
https://ria.ru/20200907/terminal-1576860250.html
александровск
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андрей чибис, александровск, мурманская область, островной, общество

Рыбакам-любителям в Мурманской области разрешат продажу улова

20:45 09.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРыбалка
Рыбалка - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 9 сен – РИА Новости. Мурманская область станет пилотным регионом России, где рыболовам-любителям разрешат продажу улова в установленном порядке, что станет существенной поддержкой для жителей прибрежных населенных пунктов и даст стимул для развития районов, сообщила пресс-служба регионального правительства.
В среду состоялось заседание комиссии правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, в котором принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
"В рамках встречи комиссия поддержала предложение Мурманской области о создании правового механизма, позволяющего рыбакам-любителям реализовывать улов водных биологических ресурсов, добываемых в установленном порядке при осуществлении любительского рыболовства в пределах установленной суточной нормы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Мурманская область станет одним из четырех пилотных регионов, где будет реализована инициатива, наряду с Сахалинской, Магаданской и Томской областями.
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"Инициатива очень важна для жителей прибрежных поселков региона, которые ловят рыбу "для себя" и теперь смогут легально продавать ее. Правительственная комиссия нашу инициативу поддержала с учетом поручения президента, которое было по нашему обращению", - отметил Чибис. Он добавил, что в рамках комиссии обсуждался законопроект, и в ближайшее время в правительство РФ будет внесен соответствующий текст, и до конца года все изменения могут быть приняты.
Для рыбаков-любителей в Баренцевом море правилами рыболовства установлена суточная норма вылова морских видов рыб суммарно 100 килограммов (треска, пикша, сайда, зубатка, камбала, сельдь) и по 100 килограммов мойвы и сайки. Морской любительской рыбалкой с марта по октябрь занимается в среднем около тысячи местных жителей таких населенных пунктов, как Териберка, Ура-Губа, Лиинахамари, Печенга, Островной, Александровск, Мурманск. Суммарный улов в год при этом не превышает 1 тысячи тонн различных разрешенных к добыче видов водных биоресурсов.
По словам губернатора, будет реализован следующий подход: рыбаки-любители получат право продавать улов в местах, которые будут определены правительством Мурманской области. Кроме того, будет организован соответствующий ветеринарный контроль. Также люди, которые занимаются промыслом и не имеют другого места работы, смогут получить статус самозанятых.
"На прилавках магазинов, рынков, кафе и точек питания в нашем регионе появится больше качественной, свежей, проверенной соответствующими службами рыбопродукции, можно будет продавать рыбу туристам, которые приезжают. Этот комплекс даст возможность легально, честно зарабатывать, кормить семью и, самое главное, дополнительно даст стимул для экономического развития прибрежных поселков", – подчеркнул глава региона.
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Мурманская областьАндрей ЧибисАлександровскМурманская областьОстровнойОбщество
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