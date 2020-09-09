https://ria.ru/20200909/ryazan-1577002256.html

Губернатор: комплекс "Сухой порт" станет преимуществом Рязанской области

Транспортно-логистический комплекс "Сухой порт "Рязань", в строительство которого планируется вложить около 20 миллиардов рублей, станет новым конкурентным... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T18:18

2020-09-09T18:18

2020-09-09T18:47

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рязанская область

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<strong>РЯЗАНЬ, 9 сен - РИА Новости.</strong> Транспортно-логистический комплекс "Сухой порт "Рязань", в строительство которого планируется вложить около 20 миллиардов рублей, станет новым конкурентным преимуществом региона, заявил в среду губернатор области <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Ljubimov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Любимов</a> в ходе подписания инвестиционного соглашения о реализации проекта.Подписи под инвестиционным соглашением о реализации проекта "Сухой порт "Рязань" поставили глава региона, управляющий партнер ООО "Нью Бридж Восток", управляющий директор NEWBRIDGE SA (<a href="http://ria.ru/location_Luxembourg/" target="_blank" data-auto="true">Люксембург</a>) Филипп Ниссен и гендиректор АО "Корпорации развития Рязанской области" Юрий Иванов. Как отметил Николай Любимов, сотрудничество с ООО "Нью Бридж Восток" позволит выйти на новый уровень реализации проекта по созданию мультимодального транспортно-логистического комплекса "Сухой порт "Рязань". В частности, в документе обозначен ряд конкретных шагов, определены обязательства сторон в плане обеспечения инфраструктурой.По его словам, современная деловая инфраструктура, заявленные инвестором к строительству железнодорожный мультимодальный терминал, парк малого бизнеса, многофункциональные производственные здания будут крайне востребованы. Со своей стороны, корпорация развития области в этом году начнет строительство магистральной инфраструктуры. Планируется, что инвестором и резидентами "Сухого порта" будет создано более 1,8 тысячи рабочих мест. В проект заявлено 19,6 миллиарда рублей инвестиций при участии не менее 15 резидентов.Николай Любимов акцентировал внимание на общей заинтересованности в реализации проекта всех трех сторон. Достигнуты предварительные договоренности с резидентами "Сухого порта" и индустриального парка о размещении новых производств. Губернатор подчеркнул, что в первую очередь необходимо выстроить работу с инвесторами-участниками кластера детских и потребительских товаров, производителями погрузочной техники, подъемных конструкций и сооружений, автокомпонентов, электронных приборов и устройств, которые уже обозначили четкое желание стать резидентами.Губернатор добавил, что власти будут оказывать всю необходимую поддержку проекту "в соответствии с законодательными возможностями и, конечно, в плане организации тех или иных процессов".Он отметил значительное внимание к проекту со стороны реального сектора экономики, потенциальных резидентов и выразил уверенность, что проект будет реализован быстрее, чем это предполагается.

https://ria.ru/20200728/1575065625.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николай любимов, рязань, рязанская область, экономика