Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20200909/ryazan-1577002256.html
Губернатор: комплекс "Сухой порт" станет преимуществом Рязанской области
Транспортно-логистический комплекс "Сухой порт "Рязань", в строительство которого планируется вложить около 20 миллиардов рублей, станет новым конкурентным... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T18:18
2020-09-09T18:47
рязанская область
россия
николай любимов
рязань
рязанская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1577003821_0:98:1200:774_1400x0_80_0_0_24f2daf9f9bcb618a10891d91436fe37.jpg
<strong>РЯЗАНЬ, 9 сен - РИА Новости.</strong> Транспортно-логистический комплекс "Сухой порт "Рязань", в строительство которого планируется вложить около 20 миллиардов рублей, станет новым конкурентным преимуществом региона, заявил в среду губернатор области <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Ljubimov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Любимов</a> в ходе подписания инвестиционного соглашения о реализации проекта.Подписи под инвестиционным соглашением о реализации проекта "Сухой порт "Рязань" поставили глава региона, управляющий партнер ООО "Нью Бридж Восток", управляющий директор NEWBRIDGE SA (<a href="http://ria.ru/location_Luxembourg/" target="_blank" data-auto="true">Люксембург</a>) Филипп Ниссен и гендиректор АО "Корпорации развития Рязанской области" Юрий Иванов. Как отметил Николай Любимов, сотрудничество с ООО "Нью Бридж Восток" позволит выйти на новый уровень реализации проекта по созданию мультимодального транспортно-логистического комплекса "Сухой порт "Рязань". В частности, в документе обозначен ряд конкретных шагов, определены обязательства сторон в плане обеспечения инфраструктурой.По его словам, современная деловая инфраструктура, заявленные инвестором к строительству железнодорожный мультимодальный терминал, парк малого бизнеса, многофункциональные производственные здания будут крайне востребованы. Со своей стороны, корпорация развития области в этом году начнет строительство магистральной инфраструктуры. Планируется, что инвестором и резидентами "Сухого порта" будет создано более 1,8 тысячи рабочих мест. В проект заявлено 19,6 миллиарда рублей инвестиций при участии не менее 15 резидентов.Николай Любимов акцентировал внимание на общей заинтересованности в реализации проекта всех трех сторон. Достигнуты предварительные договоренности с резидентами "Сухого порта" и индустриального парка о размещении новых производств. Губернатор подчеркнул, что в первую очередь необходимо выстроить работу с инвесторами-участниками кластера детских и потребительских товаров, производителями погрузочной техники, подъемных конструкций и сооружений, автокомпонентов, электронных приборов и устройств, которые уже обозначили четкое желание стать резидентами.Губернатор добавил, что власти будут оказывать всю необходимую поддержку проекту "в соответствии с законодательными возможностями и, конечно, в плане организации тех или иных процессов".Он отметил значительное внимание к проекту со стороны реального сектора экономики, потенциальных резидентов и выразил уверенность, что проект будет реализован быстрее, чем это предполагается.
https://ria.ru/20200728/1575065625.html
россия
рязань
рязанская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1577003821_136:0:1200:798_1400x0_80_0_0_d5827613f49ea1ca9bdca09ad415377a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, николай любимов, рязань, рязанская область, экономика

Губернатор: комплекс "Сухой порт" станет преимуществом Рязанской области

18:18 09.09.2020 (обновлено: 18:47 09.09.2020)
333
© Фото : пресс-служба губернатора Рязанской области Губернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Фото : пресс-служба губернатора Рязанской области
РЯЗАНЬ, 9 сен - РИА Новости. Транспортно-логистический комплекс "Сухой порт "Рязань", в строительство которого планируется вложить около 20 миллиардов рублей, станет новым конкурентным преимуществом региона, заявил в среду губернатор области Николай Любимов в ходе подписания инвестиционного соглашения о реализации проекта.
Подписи под инвестиционным соглашением о реализации проекта "Сухой порт "Рязань" поставили глава региона, управляющий партнер ООО "Нью Бридж Восток", управляющий директор NEWBRIDGE SA (Люксембург) Филипп Ниссен и гендиректор АО "Корпорации развития Рязанской области" Юрий Иванов. Как отметил Николай Любимов, сотрудничество с ООО "Нью Бридж Восток" позволит выйти на новый уровень реализации проекта по созданию мультимодального транспортно-логистического комплекса "Сухой порт "Рязань". В частности, в документе обозначен ряд конкретных шагов, определены обязательства сторон в плане обеспечения инфраструктурой.

"Мы связываем с проектом большие надежды, поскольку он способен в короткие сроки существенно повлиять на социально-экономическое развитие Рязанской области. "Сухой порт" – это новое конкурентное преимущество региона, которое значительно усилит его позиции. Будет создана крупноформатная логистика, что станет импульсом для развития всего индустриального парка "Рязанский". "Сухой порт" будет его локомотивом и основным инвестиционным активом. Это сделает парк еще более привлекательным для создания там промышленных производств", – сказал Любимов.

По его словам, современная деловая инфраструктура, заявленные инвестором к строительству железнодорожный мультимодальный терминал, парк малого бизнеса, многофункциональные производственные здания будут крайне востребованы. Со своей стороны, корпорация развития области в этом году начнет строительство магистральной инфраструктуры. Планируется, что инвестором и резидентами "Сухого порта" будет создано более 1,8 тысячи рабочих мест. В проект заявлено 19,6 миллиарда рублей инвестиций при участии не менее 15 резидентов.
Николай Любимов акцентировал внимание на общей заинтересованности в реализации проекта всех трех сторон. Достигнуты предварительные договоренности с резидентами "Сухого порта" и индустриального парка о размещении новых производств. Губернатор подчеркнул, что в первую очередь необходимо выстроить работу с инвесторами-участниками кластера детских и потребительских товаров, производителями погрузочной техники, подъемных конструкций и сооружений, автокомпонентов, электронных приборов и устройств, которые уже обозначили четкое желание стать резидентами.

"Мы не можем позволить себе обмануть ожидания инвесторов. Именно доверие, уверенность в партнере, в выполнении своих обязательств является основополагающим фактором для принятия решения об инвестировании и только потом набор стандартных преференций", – сказал Любимов.

Губернатор добавил, что власти будут оказывать всю необходимую поддержку проекту "в соответствии с законодательными возможностями и, конечно, в плане организации тех или иных процессов".

"Подписание соглашения дает возможность пойти вперед к нашим планам. Мы с нетерпением ждали этот момент, чтобы начинать реально проектировать и реально работать по их реализации", – сказал управляющий партнер ООО "Нью Бридж Восток", управляющий директор NEWBRIDGE SA Филипп Ниссен.

Он отметил значительное внимание к проекту со стороны реального сектора экономики, потенциальных резидентов и выразил уверенность, что проект будет реализован быстрее, чем это предполагается.
Города России. Рязань - РИА Новости, 1920, 28.07.2020
28 июля, 18:35Рязанская область
Исторический облик Рязани важно сохранить для потомков, заявил губернатор
401002
Обсудить 0
Рязанская областьРоссияНиколай ЛюбимовРязаньРязанская областьЭкономика
Рекомендуем
Губернатор области Игорь Руденя и генеральный директор компании Пак Чонг Рюль заложили в среду камень на месте строительства объекта
В Верхневолжье заложен камень на месте строительства корейского завода
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде оценили идею ввести маркировку алкоголя
Табличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве
ФНС рассказала о плюсах "единого налогового платежа" для бизнеса
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили идею ввести маркировку алкоголя
Города России. Калуга
Целлюлозно-бумажный завод за 11,5 миллиарда рублей открылся под Калугой
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Акции AstraZeneca упали из-за приостановки испытаний вакцины от COVID-19
Процесс производства российских банкнот
Расходование бюджета Подмосковья в первом полугодии выросло на 6%
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Липецкая область вошла в топ-10 регионов России по экспорту продукции АПК
Сотрудницы на участке сортировки и упаковки яиц на птицефабрике Ново-Барышевская в Новосибирской области
На Ставрополье готовится к запуску крупнейший в регионе птицекомплекс
Магазин с алкогольной продукцией
Российские производители пива выступили против маркировки алкоголя
Офис Deutsche Bank
США оштрафовали "дочку" Deutsche Bank из-за нарушения "крымских санкций"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о невозможности интеграции с Россией в нынешних условиях
Рыбалка
Рыбакам-любителям в Мурманской области разрешат продажу улова
Десятирублевая монета
Спецпредставитель Путина рассказал, без чего нельзя победить бедность
Номер отеля
Российских туристов возмутило название отеля в Турции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей через госуслуги
03:02В Мексике обнаружили обезглавленное тело журналиста
02:34Эксперт рассказал, как Ефремов может использовать подставу Пашаева
02:07Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины
02:03Эксперт рассказал, какие настройки в смартфоне лучше не трогать
02:00Назван способ сделать вредную пищу полезной
01:50Число жертв COVID-19 в мире превысило 900 тысяч
01:09Врач назвал версию внезапной смерти невесты в день свадьбы в Дагестане
00:16Ефремов сообщил, что Пашаев больше не будет его адвокатом
23:58Евросоюз призвал завершить диалог Сербии и Косово под своей эгидой
23:32Трамп уверен, что спас миллионы американцев от коронавируса
23:18В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов
23:14Водителям рассказали, как их могут "подловить" за невнимательность
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:59СМИ: бразильский штат намерен исследовать российскую вакцину от COVID-19
22:59Тихановскую наградили на Международном экономическом форуме в Польше
22:55Экс-глава Офиса президента Украины покинул страну, опасаясь расправы
22:42Российские МиГ-29 перехватили самолеты ВВС Норвегии над Баренцевым морем
22:29В Госдуме назвали "хамством" заочный арест Украиной российских самолетов
22:23Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной
Лента новостейМолния