https://ria.ru/20200909/rudkovskaya-1576989900.html
“Перебор с фотошопом”: фанаты удивились новым фотографиям Яны Рудковской
Продюсер и светская львица Яна Рудковская опубликовала в Instagram фотографии с отдыха в Сочи, которые вызвали удивление подписчиков. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T15:34
2020-09-09T15:34
2020-09-09T15:34
шоу-бизнес
яна рудковская
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Продюсер и светская львица <a href="https://ria.ru/person_JAna_Rudkovskaja" target="_blank">Яна Рудковская</a> опубликовала в Instagram фотографии с отдыха в Сочи, которые вызвали удивление подписчиков. На опубликованном снимке звезда позирует на палубе яхты. Она одета в анималистичный купальник и легкий халат, который обнажает ее стройные ноги. “Доброе утро, Сочи”, - подписала свой пост Рудковская. Несмотря на красивые кадры, некоторые подписчики посчитали, что светская львица воспользовалась фотошопом, чтобы сделать ноги более длинными. “На первом фото ноги вытянули. Перебор. Непропорционально”, - написала aida_matreshka.“Ноги растут не по дням, а по часам”, - прокомментировала ta_tiana8538.“Оо, снова бесконечные ноги”, - пошутил smartphone72.ru.Многим фотографии Рудковской пришлись по вкусу. Поклонники отметили, что звездный продюсер выглядит прекрасно и держит себя в хорошей форме.“Красивая женщина, красивый пейзаж. Счастья вам”, - пожелала svetlana_psiholog_domodedovo.“Какая классная у Вас фигурка”, - заметила irenkursekova.“Вы прям как Волочкова! Вот бы ещё шпагат изобразить!” - сообщила batmansgranny.“Красотка”, - добавила olgavasileva9872.Ранее Рудковская выкладывала фотографию с отдыха в Сочи, из-за которой пользователи социальной сети выдвинули <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200903/rudkovskaya-1576706281.html">предположение</a> о беременности звезды. На нем у жены Евгения Плющенко заметен округлившийся живот. В июле сама светская львица в ответ на вопрос о беременности сказала: “скоро”.
https://ria.ru/20200909/figura-1576975430.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, яна рудковская
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.
Продюсер и светская львица Яна Рудковская
опубликовала в Instagram фотографии с отдыха в Сочи, которые вызвали удивление подписчиков.
На опубликованном снимке звезда позирует на палубе яхты. Она одета в анималистичный купальник и легкий халат, который обнажает ее стройные ноги. “Доброе утро, Сочи”, - подписала свой пост Рудковская.
Несмотря на красивые кадры, некоторые подписчики посчитали, что светская львица воспользовалась фотошопом, чтобы сделать ноги более длинными.
“На первом фото ноги вытянули. Перебор. Непропорционально”, - написала aida_matreshka.
“Ноги растут не по дням, а по часам”, - прокомментировала ta_tiana8538.
“Оо, снова бесконечные ноги”, - пошутил smartphone72.ru.
Многим фотографии Рудковской пришлись по вкусу. Поклонники отметили, что звездный продюсер выглядит прекрасно и держит себя в хорошей форме.
“Красивая женщина, красивый пейзаж. Счастья вам”, - пожелала
svetlana_psiholog_domodedovo.
“Какая классная у Вас фигурка”, - заметила irenkursekova.
“Вы прям как Волочкова! Вот бы ещё шпагат изобразить!” - сообщила batmansgranny.
“Красотка”, - добавила olgavasileva9872.
Ранее Рудковская выкладывала фотографию с отдыха в Сочи, из-за которой пользователи социальной сети выдвинули предположение
о беременности звезды. На нем у жены Евгения Плющенко заметен округлившийся живот. В июле сама светская львица в ответ на вопрос о беременности сказала: “скоро”.