https://ria.ru/20200909/rudkovskaya-1576989900.html

“Перебор с фотошопом”: фанаты удивились новым фотографиям Яны Рудковской

Продюсер и светская львица Яна Рудковская опубликовала в Instagram фотографии с отдыха в Сочи, которые вызвали удивление подписчиков. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T15:34

2020-09-09T15:34

2020-09-09T15:34

шоу-бизнес

яна рудковская

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576990514_918:68:2176:776_1400x0_80_0_0_f0f2ff290d7454c771e9d7a2df05161b.jpg

<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Продюсер и светская львица <a href="https://ria.ru/person_JAna_Rudkovskaja" target="_blank">Яна Рудковская</a> опубликовала в Instagram фотографии с отдыха в Сочи, которые вызвали удивление подписчиков. На опубликованном снимке звезда позирует на палубе яхты. Она одета в анималистичный купальник и легкий халат, который обнажает ее стройные ноги. “Доброе утро, Сочи”, - подписала свой пост Рудковская. Несмотря на красивые кадры, некоторые подписчики посчитали, что светская львица воспользовалась фотошопом, чтобы сделать ноги более длинными. “На первом фото ноги вытянули. Перебор. Непропорционально”, - написала aida_matreshka.“Ноги растут не по дням, а по часам”, - прокомментировала ta_tiana8538.“Оо, снова бесконечные ноги”, - пошутил smartphone72.ru.Многим фотографии Рудковской пришлись по вкусу. Поклонники отметили, что звездный продюсер выглядит прекрасно и держит себя в хорошей форме.“Красивая женщина, красивый пейзаж. Счастья вам”, - пожелала svetlana_psiholog_domodedovo.“Какая классная у Вас фигурка”, - заметила irenkursekova.“Вы прям как Волочкова! Вот бы ещё шпагат изобразить!” - сообщила batmansgranny.“Красотка”, - добавила olgavasileva9872.Ранее Рудковская выкладывала фотографию с отдыха в Сочи, из-за которой пользователи социальной сети выдвинули <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200903/rudkovskaya-1576706281.html">предположение</a> о беременности звезды. На нем у жены Евгения Плющенко заметен округлившийся живот. В июле сама светская львица в ответ на вопрос о беременности сказала: “скоро”.

https://ria.ru/20200909/figura-1576975430.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, яна рудковская