https://ria.ru/20200909/rossiya-1576964609.html

Малышева назвала Россию островом свободы после возвращения из США

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева в разговоре с ведущими Первого канала о новом сезоне программы "Жить здорово!" назвала Россию островом... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T06:53

2020-09-09T06:53

2020-09-09T10:59

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

елена малышева

москва

нью-йорк (город)

сша

общество

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Телеведущая, доктор медицинских наук <a href="http://ria.ru/person_elena-malysheva/" target="_blank" data-auto="true">Елена Малышева</a> в разговоре с ведущими Первого канала о новом сезоне программы "Жить здорово!" назвала Россию островом свободы. Выпуск опубликован на <a href="https://www.youtube.com/watch?v=5h_aiqWZ2v4" target="_blank">YouTube</a>.Телеведущая пояснила, что речь идет о тестировании на COVID-19. "Мы пускаем в нашу страну всех, но говорим: "Предъявите анализ на коронавирус". И все, и входите спокойно", — сказала Малышева.Ранее телеведущая, вернувшись из <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a>, поделилась с подписчиками в <a href="https://www.instagram.com/malysheva.live/" target="_blank">инстаграме</a> приятными впечатлениями от Москвы. По ее словам, в российской столице "жизнь огромная, с людьми, и неземная красота".До этого в середине августа Малышева жаловалась, что застряла в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> из-за отмены прямых рейсов в Россию. Она провела отпуск в Соединенных Штатах, навещая детей и внуков.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200717/1574491189.html

agnenoce Чё ж дети и внуки не живут на острове свободы. 167

Олег 84 «...Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева в разговоре с ведущими Первого канала о новом сезоне программы "Жить здорово!" назвала Москву и Россию островом свободы...» Москву и Россию.У кого-либо еще есть сомнения в неадекватности этой особы? 135

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россия

москва

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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