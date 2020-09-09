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https://ria.ru/20200909/rossiya-1576964609.html
Малышева назвала Россию островом свободы после возвращения из США
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева в разговоре с ведущими Первого канала о новом сезоне программы "Жить здорово!" назвала Россию островом... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T06:53
2020-09-09T10:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
елена малышева
москва
нью-йорк (город)
сша
общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Телеведущая, доктор медицинских наук <a href="http://ria.ru/person_elena-malysheva/" target="_blank" data-auto="true">Елена Малышева</a> в разговоре с ведущими Первого канала о новом сезоне программы "Жить здорово!" назвала Россию островом свободы. Выпуск опубликован на <a href="https://www.youtube.com/watch?v=5h_aiqWZ2v4" target="_blank">YouTube</a>.Телеведущая пояснила, что речь идет о тестировании на COVID-19. "Мы пускаем в нашу страну всех, но говорим: "Предъявите анализ на коронавирус". И все, и входите спокойно", — сказала Малышева.Ранее телеведущая, вернувшись из <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a>, поделилась с подписчиками в <a href="https://www.instagram.com/malysheva.live/" target="_blank">инстаграме</a> приятными впечатлениями от Москвы. По ее словам, в российской столице "жизнь огромная, с людьми, и неземная красота".До этого в середине августа Малышева жаловалась, что застряла в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> из-за отмены прямых рейсов в Россию. Она провела отпуск в Соединенных Штатах, навещая детей и внуков.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200717/1574491189.html
Чё ж дети и внуки не живут на острове свободы.
167
«...Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева в разговоре с ведущими Первого канала о новом сезоне программы "Жить здорово!" назвала Москву и Россию островом свободы...» Москву и Россию.У кого-либо еще есть сомнения в неадекватности этой особы?
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россия
москва
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, елена малышева, москва, нью-йорк (город), сша, общество

Малышева назвала Россию островом свободы после возвращения из США

06:53 09.09.2020 (обновлено: 10:59 09.09.2020)
20568
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковТелеведущая Елена Малышева
Телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Телеведущая Елена Малышева. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева в разговоре с ведущими Первого канала о новом сезоне программы "Жить здорово!" назвала Россию островом свободы. Выпуск опубликован на YouTube.

"Москва и Россия сегодня выглядят островом свободы, потому что здесь приняты адекватные, соответствующие XXI веку принципы", — сказала она.

Телеведущая пояснила, что речь идет о тестировании на COVID-19. "Мы пускаем в нашу страну всех, но говорим: "Предъявите анализ на коронавирус". И все, и входите спокойно", — сказала Малышева.
Ранее телеведущая, вернувшись из Нью-Йорка, поделилась с подписчиками в инстаграме приятными впечатлениями от Москвы. По ее словам, в российской столице "жизнь огромная, с людьми, и неземная красота".
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 17.07.2020
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До этого в середине августа Малышева жаловалась, что застряла в США из-за отмены прямых рейсов в Россию. Она провела отпуск в Соединенных Штатах, навещая детей и внуков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
108933430315
Обсудить 59
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЕлена МалышеваМоскваНью-Йорк (город)СШАОбщество
Популярные комментарии
Чё ж дети и внуки не живут на острове свободы.
9 сентября, 07:01
agnenoceagnenoce
1411001014
«...Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева в разговоре с ведущими Первого канала о новом сезоне программы "Жить здорово!" назвала Москву и Россию островом свободы...» Москву и Россию.У кого-либо еще есть сомнения в неадекватности этой особы?
9 сентября, 07:00
Олег 84Олег 84
851401035
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