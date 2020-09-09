https://ria.ru/20200909/roskosmos-1576964704.html

"Роскосмос" ответил на сообщения об отказе НАСА покупать место на "Союзе"

"Роскосмос" опроверг информацию о том, что НАСА передумало покупать место на российском "Союзе" для полета на МКС в 2021 году, хотя это следовало из годового... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T07:12

2020-09-09T07:12

2020-09-09T09:10

риа наука

международная космическая станция (мкс)

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космос - риа наука

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" опроверг информацию о том, что <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> передумало покупать место на российском "Союзе" для полета на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a> в 2021 году, хотя это следовало из годового отчета российской госкорпорации.В госкорпорации отметили, что скоро рассмотрят предложения по составам экипажей на МКС, и добавили, что они будут международными.В августе источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал, что в апреле на "Союзе МС-18" впервые в истории МКС полетит экипаж, состоящий только из российских космонавтов, однако официального подтверждения этой информации не было.По данным НАСА, с 2006 года <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> приобрели у России 72 места в кораблях "Союз" на сумму более четырех миллиардов долларов для доставки американских, европейских, канадских и японских астронавтов на станцию и обратно на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank">Землю</a>. За это время стоимость полета для них возросла с 20 до 90 миллионов.В конце августа на Землю благополучно вернулся корабль <a href="http://ria.ru/product_Dragon_SpaceX/" target="_blank" data-auto="true">Crew Dragon</a>, созданный частной компанией <a href="http://ria.ru/organization_Space_Exploration_Technologies/" target="_blank" data-auto="true">SpaceX</a>. Он совершил первый испытательный пилотируемый полет на МКС с двумя астронавтами НАСА.

https://ria.ru/20200902/kosmos-1576629653.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, роскосмос, наса, spacex, сша