https://ria.ru/20200909/roskosmos-1576964704.html
"Роскосмос" ответил на сообщения об отказе НАСА покупать место на "Союзе"
"Роскосмос" опроверг информацию о том, что НАСА передумало покупать место на российском "Союзе" для полета на МКС в 2021 году, хотя это следовало из годового... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T07:12
2020-09-09T07:12
2020-09-09T09:10
риа наука
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
космос - риа наука
роскосмос
наса
spacex
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155919/99/1559199971_0:64:1200:739_1400x0_80_0_0_dcd15a6b844c94d4a17edbaed36e518e.jpg
<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" опроверг информацию о том, что <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> передумало покупать место на российском "Союзе" для полета на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a> в 2021 году, хотя это следовало из годового отчета российской госкорпорации.В госкорпорации отметили, что скоро рассмотрят предложения по составам экипажей на МКС, и добавили, что они будут международными.В августе источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал, что в апреле на "Союзе МС-18" впервые в истории МКС полетит экипаж, состоящий только из российских космонавтов, однако официального подтверждения этой информации не было.По данным НАСА, с 2006 года <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> приобрели у России 72 места в кораблях "Союз" на сумму более четырех миллиардов долларов для доставки американских, европейских, канадских и японских астронавтов на станцию и обратно на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank">Землю</a>. За это время стоимость полета для них возросла с 20 до 90 миллионов.В конце августа на Землю благополучно вернулся корабль <a href="http://ria.ru/product_Dragon_SpaceX/" target="_blank" data-auto="true">Crew Dragon</a>, созданный частной компанией <a href="http://ria.ru/organization_Space_Exploration_Technologies/" target="_blank" data-auto="true">SpaceX</a>. Он совершил первый испытательный пилотируемый полет на МКС с двумя астронавтами НАСА.
https://ria.ru/20200902/kosmos-1576629653.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155919/99/1559199971_67:0:1135:801_1400x0_80_0_0_d2025cbf5709855f628503ef8547af35.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, роскосмос, наса, spacex, сша