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Путин поддержал идею запуска единой платформы оказания типовых услуг
Президент РФ Владимир Путин поддержал идеи по запуску единой платформы оказания типовых услуг и по унификации типовых регламентов, которые определяют их... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T16:27
2020-09-09T16:27
дмитрий чернышенко
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поддержал идеи по запуску единой платформы оказания типовых услуг и по унификации типовых регламентов, которые определяют их порядок, и попросил сформулировать, какие изменения в законодательство для этого потребуются.В ходе совещания в среду вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_DmitrijjCHernyshenko/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Чернышенко</a> доложил главе государства о том, что была разработана единая платформа оказания типовых региональных и муниципальных услуг. Он также попросил дать поручение об унификации типовых регламентов, которые определяют порядок госуслуг и предложил, чтобы все записи об их предоставлении вносились в единый цифровой реестр, что значительно сократило бы документооборот. По словам Чернышенко, для этого потребуется ряд изменений в законодательстве."Сформулируйте, что конкретно нужно, какие нужно изменения внести в действующий закон, какие дополнительно принять нормативные документы - и тогда предметно пообсуждаем", - сказал Путин.Он отметил, что согласен с Чернышенко в том, что "по этому пути нужно идти безусловно". "Что касается тех вопросов, которые вы до этого подняли, я прошу руководство администрации президента вместе с правительством подготовить проекты поручений и рекомендаций для регионов и как можно быстрее запустить", - добавил президент.
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дмитрий чернышенко, владимир путин, общество

Путин поддержал идею запуска единой платформы оказания типовых услуг

16:27 09.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идеи по запуску единой платформы оказания типовых услуг и по унификации типовых регламентов, которые определяют их порядок, и попросил сформулировать, какие изменения в законодательство для этого потребуются.
В ходе совещания в среду вице-премьер Дмитрий Чернышенко доложил главе государства о том, что была разработана единая платформа оказания типовых региональных и муниципальных услуг. Он также попросил дать поручение об унификации типовых регламентов, которые определяют порядок госуслуг и предложил, чтобы все записи об их предоставлении вносились в единый цифровой реестр, что значительно сократило бы документооборот. По словам Чернышенко, для этого потребуется ряд изменений в законодательстве.
"Сформулируйте, что конкретно нужно, какие нужно изменения внести в действующий закон, какие дополнительно принять нормативные документы - и тогда предметно пообсуждаем", - сказал Путин.
Он отметил, что согласен с Чернышенко в том, что "по этому пути нужно идти безусловно". "Что касается тех вопросов, которые вы до этого подняли, я прошу руководство администрации президента вместе с правительством подготовить проекты поручений и рекомендаций для регионов и как можно быстрее запустить", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 15:47
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