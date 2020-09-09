https://ria.ru/20200909/putin-1576995052.html

Путин поддержал идею запуска единой платформы оказания типовых услуг

Президент РФ Владимир Путин поддержал идеи по запуску единой платформы оказания типовых услуг и по унификации типовых регламентов, которые определяют их... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T16:27

2020-09-09T16:27

2020-09-09T16:27

дмитрий чернышенко

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поддержал идеи по запуску единой платформы оказания типовых услуг и по унификации типовых регламентов, которые определяют их порядок, и попросил сформулировать, какие изменения в законодательство для этого потребуются.В ходе совещания в среду вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_DmitrijjCHernyshenko/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Чернышенко</a> доложил главе государства о том, что была разработана единая платформа оказания типовых региональных и муниципальных услуг. Он также попросил дать поручение об унификации типовых регламентов, которые определяют порядок госуслуг и предложил, чтобы все записи об их предоставлении вносились в единый цифровой реестр, что значительно сократило бы документооборот. По словам Чернышенко, для этого потребуется ряд изменений в законодательстве."Сформулируйте, что конкретно нужно, какие нужно изменения внести в действующий закон, какие дополнительно принять нормативные документы - и тогда предметно пообсуждаем", - сказал Путин.Он отметил, что согласен с Чернышенко в том, что "по этому пути нужно идти безусловно". "Что касается тех вопросов, которые вы до этого подняли, я прошу руководство администрации президента вместе с правительством подготовить проекты поручений и рекомендаций для регионов и как можно быстрее запустить", - добавил президент.

https://ria.ru/20200909/bankrotstvo-1576991879.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий чернышенко, владимир путин, общество