Путин поддержал идею запуска единой платформы оказания типовых услуг
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идеи по запуску единой платформы оказания типовых услуг и по унификации типовых регламентов, которые определяют их порядок, и попросил сформулировать, какие изменения в законодательство для этого потребуются.
В ходе совещания в среду вице-премьер Дмитрий Чернышенко доложил главе государства о том, что была разработана единая платформа оказания типовых региональных и муниципальных услуг. Он также попросил дать поручение об унификации типовых регламентов, которые определяют порядок госуслуг и предложил, чтобы все записи об их предоставлении вносились в единый цифровой реестр, что значительно сократило бы документооборот. По словам Чернышенко, для этого потребуется ряд изменений в законодательстве.
"Сформулируйте, что конкретно нужно, какие нужно изменения внести в действующий закон, какие дополнительно принять нормативные документы - и тогда предметно пообсуждаем", - сказал Путин.
Он отметил, что согласен с Чернышенко в том, что "по этому пути нужно идти безусловно". "Что касается тех вопросов, которые вы до этого подняли, я прошу руководство администрации президента вместе с правительством подготовить проекты поручений и рекомендаций для регионов и как можно быстрее запустить", - добавил президент.