https://ria.ru/20200909/putin-1576981051.html

Песков рассказал о формате выступления Путина на Генассамблее ООН

Почти никто из глав государств не готов сейчас ехать в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН, президент РФ Владимир Путин также не поедет, но запишет видео... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T13:02

2020-09-09T13:02

2020-09-09T13:02

тиджани мухаммад-банде

генеральная ассамблея оон

дмитрий песков

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нью-йорк (штат)

нью-йорк (город)

оон

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в мире

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Почти никто из глав государств не готов сейчас ехать в <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a> на Генеральную ассамблею <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> также не поедет, но запишет видео выступления, как это предложено председательствующей стороной, заявил пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Не только президент Путин не поедет в Нью-Йорк, а, собственно, практически никто сейчас не готов ехать в Нью-Йорк, и в этой связи председательствующая сторона приняла решение выступить с инициативой, чтобы главы государств и правительств записали свои выступления, и выступления будут опубликованы на Генеральной ассамблее. Поэтому голос нашего президента будет также звучать на <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблее</a> в этом году", - рассказал Песков журналистам.Действующий председатель ГА ООН <a href="http://ria.ru/person_tidzhani-mukhammad-bande/" target="_blank" data-auto="true">Тиджани Мухаммад-Банде</a> ранее выдвинул предложение провести неделю высокого уровня без присутствия лидеров государств. Он предложил, чтобы лидеры и министры государств записали видеообращения, чтобы их показали в сентябре в зале Генассамблеи, где присутствовали бы максимум по два дипломата от каждой страны. В качестве альтернативы трансляции видео он предложил вариант, при котором постпреды государств при ООН озвучивали бы офлайн выступления своих лидеров.ГА ООН приняла решение о том, что каждая страна-член, страна-наблюдатель и Европейский союз могут представить предварительно записанное заявление главы государства, вице-президента, наследного принца или принцессы, главы правительства, министра или заместителя министра, которое будут транслировать в зале Генеральной ассамблеи во время общих прений. Формулировка не запрещает лидерам государств выступить в зале лично, но численность делегаций будет ограничена одним-двумя представителями от каждой страны.Нью-Йорк, где расположена штаб-квартира ООН, изначально оказался в центре эпидемии коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. В худшие дни в штате <a href="http://ria.ru/location_NewYorkState/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a> за сутки умирали более 700 человек. В такой эпидемиологической обстановке стало ясно, что ежегодная неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре не состоится в привычном формате.

https://ria.ru/20200907/krym-1576864731.html

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нью-йорк (штат)

нью-йорк (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тиджани мухаммад-банде, генеральная ассамблея оон, дмитрий песков, владимир путин, нью-йорк (штат), нью-йорк (город), оон, сша, в мире