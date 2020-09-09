Песков рассказал о формате выступления Путина на Генассамблее ООН
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Почти никто из глав государств не готов сейчас ехать в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН, президент РФ Владимир Путин также не поедет, но запишет видео выступления, как это предложено председательствующей стороной, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Не только президент Путин не поедет в Нью-Йорк, а, собственно, практически никто сейчас не готов ехать в Нью-Йорк, и в этой связи председательствующая сторона приняла решение выступить с инициативой, чтобы главы государств и правительств записали свои выступления, и выступления будут опубликованы на Генеральной ассамблее. Поэтому голос нашего президента будет также звучать на Генассамблее в этом году", - рассказал Песков журналистам.
Действующий председатель ГА ООН Тиджани Мухаммад-Банде ранее выдвинул предложение провести неделю высокого уровня без присутствия лидеров государств. Он предложил, чтобы лидеры и министры государств записали видеообращения, чтобы их показали в сентябре в зале Генассамблеи, где присутствовали бы максимум по два дипломата от каждой страны. В качестве альтернативы трансляции видео он предложил вариант, при котором постпреды государств при ООН озвучивали бы офлайн выступления своих лидеров.
ГА ООН приняла решение о том, что каждая страна-член, страна-наблюдатель и Европейский союз могут представить предварительно записанное заявление главы государства, вице-президента, наследного принца или принцессы, главы правительства, министра или заместителя министра, которое будут транслировать в зале Генеральной ассамблеи во время общих прений. Формулировка не запрещает лидерам государств выступить в зале лично, но численность делегаций будет ограничена одним-двумя представителями от каждой страны.
Нью-Йорк, где расположена штаб-квартира ООН, изначально оказался в центре эпидемии коронавируса в США. В худшие дни в штате Нью-Йорк за сутки умирали более 700 человек. В такой эпидемиологической обстановке стало ясно, что ежегодная неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре не состоится в привычном формате.
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