https://ria.ru/20200909/putin-1576980923.html

В Кремле прокомментировали отмену прямой линии с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в этом году не будет прямой линии с Владимиром Путиным. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T13:00

2020-09-09T13:00

2020-09-09T14:16

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в этом году не будет прямой линии с Владимиром Путиным.По словам Пескова, в последнее время глава государства фактически проводит прямую линию во время интерактивных встреч.При этом он отметил, что в Кремле попробуют "как-то добавить" элементы прямой линии в ежегодную пресс-конференцию президента, которая обычно проходит во второй половине декабря. Пока что общение Путина с прессой планируется "в живом формате", но не исключены и корректировки, добавил пресс-секретарь.

https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576677740.html

Nikolai Veller Путину нечего сказать в ответ на острые вопросы .. 345

Егор Панкратов Сказать нового нечего. Повторять одно и тоже , даже ему надоело. 330

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, политика