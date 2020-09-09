https://ria.ru/20200909/putin-1576980923.html
В Кремле прокомментировали отмену прямой линии с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в этом году не будет прямой линии с Владимиром Путиным. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T13:00
2020-09-09T13:00
2020-09-09T14:16
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в этом году не будет прямой линии с Владимиром Путиным.По словам Пескова, в последнее время глава государства фактически проводит прямую линию во время интерактивных встреч.При этом он отметил, что в Кремле попробуют "как-то добавить" элементы прямой линии в ежегодную пресс-конференцию президента, которая обычно проходит во второй половине декабря. Пока что общение Путина с прессой планируется "в живом формате", но не исключены и корректировки, добавил пресс-секретарь.
https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576677740.html
Nikolai Veller
Путину нечего сказать в ответ на острые вопросы ..
345
Егор Панкратов
Сказать нового нечего. Повторять одно и тоже , даже ему надоело.
330
77
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в этом году не будет прямой линии с Владимиром Путиным.
По словам Пескова, в последнее время глава государства фактически проводит прямую линию во время интерактивных встреч.
"Вы видите, как часто президент общается с руководителями регионов, видите, как часто он общается с коллективами. Все это фактически осуществляется в том же формате, что и прямая линия. Поэтому можно сказать образно, что прямая линия у президента идет несколько последних месяцев", — сказал пресс-секретарь.
При этом он отметил, что в Кремле попробуют "как-то добавить" элементы прямой линии в ежегодную пресс-конференцию президента, которая обычно проходит во второй половине декабря. Пока что общение Путина с прессой планируется "в живом формате", но не исключены и корректировки, добавил пресс-секретарь.