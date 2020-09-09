https://ria.ru/20200909/putin-1576979709.html

Путин пообщается с министрами иностранных дел ШОС

Президент России Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции пообщается с министрами иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС),... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T12:51

2020-09-09T12:51

2020-09-09T12:51

шос

дмитрий песков

владимир путин

москва

политика

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в среду в режиме видеоконференции пообщается с министрами иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил журналистам его пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>Он напомнил, что в этот же день у президента запланировано совещание с членами правительства. Встреча пройдет по видеосвязи, центральной ее темой станет развитие системы маркировки товаров."Вечером президент пообщается также в режиме видеоконференции с министрами иностранных дел государств-членов <a href="http://ria.ru/organization_SHankhajjskaja_organizacija_sotrudnichestva/" target="_blank" data-auto="true">ШОС</a>. Министры будут работать до этого, и как раз президент в шесть-начале седьмого в режиме видеоконференции послушает об итогах их работы", - сообщил Песков, говоря о рабочем графике президента в среду.Совещание министров иностранных дел стран ШОС пройдет в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 9-10 сентября.

https://ria.ru/20200904/ucheniya-1576779444.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шос, дмитрий песков, владимир путин, москва, политика