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Путин пообщается с министрами иностранных дел ШОС
Президент России Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции пообщается с министрами иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС),... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:51
2020-09-09T12:51
шос
дмитрий песков
владимир путин
москва
политика
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в среду в режиме видеоконференции пообщается с министрами иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил журналистам его пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>Он напомнил, что в этот же день у президента запланировано совещание с членами правительства. Встреча пройдет по видеосвязи, центральной ее темой станет развитие системы маркировки товаров."Вечером президент пообщается также в режиме видеоконференции с министрами иностранных дел государств-членов <a href="http://ria.ru/organization_SHankhajjskaja_organizacija_sotrudnichestva/" target="_blank" data-auto="true">ШОС</a>. Министры будут работать до этого, и как раз президент в шесть-начале седьмого в режиме видеоконференции послушает об итогах их работы", - сообщил Песков, говоря о рабочем графике президента в среду.Совещание министров иностранных дел стран ШОС пройдет в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 9-10 сентября.
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шос, дмитрий песков, владимир путин, москва, политика

Путин пообщается с министрами иностранных дел ШОС

12:51 09.09.2020
149
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции пообщается с министрами иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков
Он напомнил, что в этот же день у президента запланировано совещание с членами правительства. Встреча пройдет по видеосвязи, центральной ее темой станет развитие системы маркировки товаров.
"Вечером президент пообщается также в режиме видеоконференции с министрами иностранных дел государств-членов ШОС. Министры будут работать до этого, и как раз президент в шесть-начале седьмого в режиме видеоконференции послушает об итогах их работы", - сообщил Песков, говоря о рабочем графике президента в среду.
Совещание министров иностранных дел стран ШОС пройдет в Москве 9-10 сентября.
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