https://ria.ru/20200909/putin-1576976780.html
Владимир Путин проводит совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства. В ходе встречи планируется обсудить ход подготовки к... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T15:01
2020-09-09T15:01
2020-09-09T15:04
россия
правительство рф
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства. В ходе встречи планируется обсудить ход подготовки к осенне-зимнему периоду, развитие системы маркировки товаров и другие темы.
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин проводит совещание с членами Правительства
LIVE: Путин проводит совещание с членами Правительства
2020-09-09T15:01
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, россия, правительство рф, владимир путин
Владимир Путин проводит совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства. В ходе встречи планируется обсудить ход подготовки к осенне-зимнему периоду, развитие системы маркировки товаров и другие темы.
2020-09-09T15:01
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