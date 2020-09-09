https://ria.ru/20200909/putin-1576976780.html

Владимир Путин проводит совещание с членами правительства

Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства. В ходе встречи планируется обсудить ход подготовки к... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T15:01

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россия

правительство рф

владимир путин

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Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства. В ходе встречи планируется обсудить ход подготовки к осенне-зимнему периоду, развитие системы маркировки товаров и другие темы.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, россия, правительство рф, владимир путин