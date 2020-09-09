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Владимир Путин проводит совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства. В ходе встречи планируется обсудить ход подготовки к... РИА Новости, 09.09.2020
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россия
правительство рф
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства. В ходе встречи планируется обсудить ход подготовки к осенне-зимнему периоду, развитие системы маркировки товаров и другие темы.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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LIVE: Путин проводит совещание с членами Правительства
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видео, россия, правительство рф, владимир путин
Владимир Путин проводит совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства. В ходе встречи планируется обсудить ход подготовки к осенне-зимнему периоду, развитие системы маркировки товаров и другие темы.
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Владимир Путин проводит совещание с членами правительства

15:01 09.09.2020 (обновлено: 15:04 09.09.2020)
475
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства. В ходе встречи планируется обсудить ход подготовки к осенне-зимнему периоду, развитие системы маркировки товаров и другие темы.
910018
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РоссияПравительство РФВладимир Путин
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