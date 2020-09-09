https://ria.ru/20200909/ptitsekompleks-1576995522.html

На Ставрополье готовится к запуску крупнейший в регионе птицекомплекс

В Буденновском районе Ставрополья завершается строительство крупнейшего в регионе птицекомплекса с объемом инвестиций около 1,5 миллиардов рублей, сообщает... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T16:30

2020-09-09T16:30

2020-09-09T16:30

северный кавказ

владимир владимиров

буденновский район

ставропольский край

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<strong>СТАВРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Budennovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Буденновском районе</a> Ставрополья завершается строительство крупнейшего в регионе птицекомплекса с объемом инвестиций около 1,5 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба губернатора края.С с ходом реализации инвестпроекта по строительству птицекомплекса в селе Преображенском познакомился глава региона <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Vladimirov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Владимиров</a>.Строительство комплекса ведется с 2016 года в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанном с правительством региона. Всего на птицефабрике будет 16 корпусов. Планируемый ежегодный объем производства составит около 200 миллионов штук яиц и свыше 222 тысяч тонн мяса птицы. Это позволит предприятию занять не менее 10% рынка <a href="http://ria.ru/location_Severnyjj_Kavkaz_2/" target="_blank" data-auto="true">Северного Кавказа</a>. Первая партия яиц ожидается осенью этого года. В перспективе здесь намерены также производить меланж, гранулированное органическое удобрение, а также корма для птиц. При выходе птицефабрики на проектную мощность будет создано 170 новых рабочих мест."Этот проект демонстрирует эволюционное развитие птицеводства в <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Ставропольском крае</a>. От выращивания птицы и производства яйца — к развитию собственной переработки этой продукции. Эта ниша в агропромышленном комплексе является очень перспективной, и сегодня мы ее занимаем, используя передовые технологии и соответствуя мировым стандартам качества", – привели в пресс-службе слова Владимирова.

северный кавказ

буденновский район

ставропольский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный кавказ, владимир владимиров, буденновский район, ставропольский край