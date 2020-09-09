Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200909/protesty-1576973741.html
В Белоруссии 121 человека задержали за участие в протестах во вторник
Не более 500 человек участвовали в несанкционированных протестных акциях в Белоруссии во вторник, 121 задержан, сообщила в среду пресс-служба республиканского... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T11:30
2020-09-09T11:40
александр лукашенко
куйбышев
минск
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576950665_0:185:3165:1965_1400x0_80_0_0_db359854025affd6b20a4d85b71759b8.jpg
<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Не более 500 человек участвовали в несанкционированных протестных акциях в Белоруссии во вторник, 121 задержан, сообщила в среду пресс-служба республиканского МВД.Отмечается, что "МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения". "Так, вечером в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> у центрального входа Комаровского рынка собрались примерно 250 граждан, которые проследовали колонной по пл. Я.Коласа, ул. <a href="http://ria.ru/location_Kujjbyshev/" target="_blank" data-auto="true">Куйбышева</a> и пр. Машерова", - говорится в сообщении.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576963955.html
https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576949327.html
куйбышев
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576950665_305:0:3036:2048_1400x0_80_0_0_f3ba7a01880efe26cf67971056ba9b46.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, куйбышев, минск, белоруссия, в мире

В Белоруссии 121 человека задержали за участие в протестах во вторник

11:30 09.09.2020 (обновлено: 11:40 09.09.2020)
419
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции оппозиции в Минске
Участники несанкционированной акции оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Участники несанкционированной акции оппозиции в Минске
МИНСК, 9 сен - РИА Новости. Не более 500 человек участвовали в несанкционированных протестных акциях в Белоруссии во вторник, 121 задержан, сообщила в среду пресс-служба республиканского МВД.
"Восьмого сентября в различных населенных пунктах республики зафиксировано десять протестных акций. Общее количество участников не превысило 500 человек", - сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.
Участники протестов на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 03:10
Россияне рассказали об отношении к вопросу объединения с Белоруссией
Отмечается, что "МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения". "Так, вечером в Минске у центрального входа Комаровского рынка собрались примерно 250 граждан, которые проследовали колонной по пл. Я.Коласа, ул. Куйбышева и пр. Машерова", - говорится в сообщении.
"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в республике задержан 121 гражданин. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 106 человек", - добавляется в сообщении.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Следующая будет Россия – Лукашенко предположил, что произойдет, если рухнет Белоруссия - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 17:32Протесты в Белоруссии
Лукашенко предупредил о крушении России после Белоруссии
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
38000033
Обсудить 0
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоКуйбышевМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Памфилова заявила о готовности избирательной системы к голосованию
Скриншот видео от юриста Максима Знака
Эксперт заявил о разгроме Координационного совета белорусской оппозиции
Силовики на протестах в Белоруссии. 10.08.2020 вечер
Лукашенко: силовики не нарушали закон при задержаниях протестующих
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко посетит Москву 14 сентября, сообщил источник
Член президиума оппозиционного Координационного совета Максим Знак
В белорусской оппозиции назвали причину задержания члена КС Знака
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Песков прокомментировал сообщения о дате визита Лукашенко в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
"Чистота, аккуратность, спокойствие". Лукашенко оценил ситуацию в стране
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
СМИ анонсировали громкое назначение в резиденции Лукашенко
Светлана Тихановская
В Госдуме прокомментировали обращение Тихановской к россиянам
Подготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря в рамках реализации проекта Северный поток в порту Визби на острове Готланд
Эксперт оценил возможность альтернативы "Северному потоку — 2" для Европы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко уволил главу КГБ из-за задержания россиян под Минском
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал организаторов белорусских протестов
Кадры задержания участников несанкционированной акции в Минске
В Минске начались задержания участников несанкционированной акции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Белоруссия усилила охрану госграницы по всем направлениям, кроме России
Новогоднее украшение центральных площадей и улиц Москвы
В Общественной палате оценили идею сделать 31 декабря выходным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей через госуслуги
03:02В Мексике обнаружили обезглавленное тело журналиста
02:34Эксперт рассказал, как Ефремов может использовать подставу Пашаева
02:07Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины
02:03Эксперт рассказал, какие настройки в смартфоне лучше не трогать
02:00Назван способ сделать вредную пищу полезной
01:50Число жертв COVID-19 в мире превысило 900 тысяч
01:09Врач назвал версию внезапной смерти невесты в день свадьбы в Дагестане
00:16Ефремов сообщил, что Пашаев больше не будет его адвокатом
23:58Евросоюз призвал завершить диалог Сербии и Косово под своей эгидой
23:32Трамп уверен, что спас миллионы американцев от коронавируса
23:18В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов
23:14Водителям рассказали, как их могут "подловить" за невнимательность
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:59СМИ: бразильский штат намерен исследовать российскую вакцину от COVID-19
22:59Тихановскую наградили на Международном экономическом форуме в Польше
22:55Экс-глава Офиса президента Украины покинул страну, опасаясь расправы
22:42Российские МиГ-29 перехватили самолеты ВВС Норвегии над Баренцевым морем
22:29В Госдуме назвали "хамством" заочный арест Украиной российских самолетов
22:23Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной
Лента новостейМолния