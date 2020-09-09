https://ria.ru/20200909/protesty-1576973741.html

В Белоруссии 121 человека задержали за участие в протестах во вторник

Не более 500 человек участвовали в несанкционированных протестных акциях в Белоруссии во вторник, 121 задержан, сообщила в среду пресс-служба республиканского... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T11:30

2020-09-09T11:30

2020-09-09T11:40

александр лукашенко

куйбышев

минск

протесты в белоруссии

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Не более 500 человек участвовали в несанкционированных протестных акциях в Белоруссии во вторник, 121 задержан, сообщила в среду пресс-служба республиканского МВД.Отмечается, что "МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения". "Так, вечером в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> у центрального входа Комаровского рынка собрались примерно 250 граждан, которые проследовали колонной по пл. Я.Коласа, ул. <a href="http://ria.ru/location_Kujjbyshev/" target="_blank" data-auto="true">Куйбышева</a> и пр. Машерова", - говорится в сообщении.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576963955.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, куйбышев, минск, белоруссия, в мире