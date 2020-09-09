В Белоруссии 121 человека задержали за участие в протестах во вторник
11:30 09.09.2020 (обновлено: 11:40 09.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции оппозиции в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Участники несанкционированной акции оппозиции в Минске
МИНСК, 9 сен - РИА Новости. Не более 500 человек участвовали в несанкционированных протестных акциях в Белоруссии во вторник, 121 задержан, сообщила в среду пресс-служба республиканского МВД.
"Восьмого сентября в различных населенных пунктах республики зафиксировано десять протестных акций. Общее количество участников не превысило 500 человек", - сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.
Отмечается, что "МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения". "Так, вечером в Минске у центрального входа Комаровского рынка собрались примерно 250 граждан, которые проследовали колонной по пл. Я.Коласа, ул. Куйбышева и пр. Машерова", - говорится в сообщении.
"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в республике задержан 121 гражданин. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 106 человек", - добавляется в сообщении.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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